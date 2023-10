Wynik Konfederacji. Karina Bosak: Janusz Korwin-Mikke może mieć pretensje sam do siebie

Karina Bosak została w RMF FM spytana o tę wypowiedź byłego prezesa partii KORWiN. - Może mieć pretensje sam do siebie - powiedziała. Po wyborach Korwin-Mikke przeprosił w mediach społecznościowych Karinę Bosak. Nowo wybrana posłanka skomentowała w czwartek, że nie czuje się dotknięta wypowiedziami Janusz Korwin-Mikkego. - Ja już dawno powiedziałam, że jego tego typu wypowiedzi nie traktuję poważnie - zaznaczyła.

Czytaj więcej Wybory Oficjalne wyniki wyborów 2023. PKW podała dane ze wszystkich komisji Znamy oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. PKW podała dane ze wszystkich obwodów w wyborach do Sejmu i Senatu. W wyborach do Sejmu wygrał PiS, ale większość ma obecna opozycja. W Senacie tworząca "pakt senacki" opozycja utrzymała większość.

Żona Krzysztofa Bosaka podkreśliła, że Korwin-Mikke ma "autorytet historyczny środowiska, nie można mu tego odjąć". - Jednak co do jego słów, które rzuca w sposób przemyślany, ale zupełnie niepotrzebny i absurdalny, to wątpię (żeby ktoś traktował go poważnie - red.) - dodała.