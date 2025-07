Komentarze opozycji: Przypadków nie ma

W pierwszych reakcjach na ogłoszenie zmiany daty rekonstrukcji rządu opozycja sięgnęła po symboliczne skojarzenia. Michał Wójcik z PiS skomentował na platformie X, że „przypadków nie ma”, przypominając, że to właśnie 22 lipca w PRL obchodzono Narodowe Święto Odrodzenia Polski – rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN z 1944 roku, który stał się początkiem komunistycznych rządów.

W podobnym tonie wypowiedziała się Marcelina Zawisza z Razem. „Jak oni nie widzą, że koalicja powołana do życia 13 grudnia będzie robić rekonstrukcję 22 lipca to im żaden rzecznik nie pomoże” – ironizowała. Choć Donald Tusk nazwał koalicję rządową „koalicją 15 października” (od daty wyborów parlamentarnych), to prezydent Andrzej Duda powołał rząd 13 grudnia 2023 r., w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

Termin planowanej rekonstrukcji zwrócił też uwagę byłego rzecznika rządu Matusza Morawieckiego – Piotra Müllera. „15 lipca – to był planowany termin na finał najnowszego sezonu starego serialu, jaki zawsze serwuje Polakom Donald Tusk. Ciekawy wybór – data dla polskiej historii znana z pokonania krzyżackiego zagrożenia" - napisał. To właśnie 15 lipca 1410 roku pod Grunwaldem krzyżacy ponieśli klęskę w bitwie z armią polsko-litewską pod wodzą króla Władysława Jagiełły.