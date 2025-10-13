Kreml nadal chce odbudować sowiecka „strefę wpływów” ale nie ma no to siły

– Rosyjscy przywódcy niestety odziedziczyli w dużej mierze sowieckie postrzeganie świata opierające się na wizjach „stref wpływów”, antagonizmie z Zachodem, pretensjach Rosji do znacznej części Europy, prawo weta albo przynajmniej szczególną rolę w europejskiej architekturze bezpieczeństwa. Wszystko to nie odpowiada obecnej realnej sile, jaką dysponuje Rosja – rosyjska ekspertka z waszyngtońskiego CSIS Marija Sniegowaja wyjaśnia w jaki sposób Kreml widzi świat i co wpływa i będzie wpływać na decyzje o prowadzeniu wojny z Ukrainą.

– Obecna wojna jest zasadniczo próbą Moskwy odbudowania choćby części swej byłej potęgi, która – według Kremla – została „niesprawiedliwie utracona” na skutek rozpadu ZSRR – dodaje.

Nie widać jednak zasobów, których Kreml mógłby użyć na froncie, by przełamać impas trwający tam od zakończenia ukraińskich kontrataków w 2022 r. Rosyjska armia nie ma takich rezerw, które umożliwiałyby jej przebicie się przez ukraińską obronę i rzucenie Kijowa na kolana. Od wyzwolenia Chersonia przez Ukraińców 11 listopada 2022 r. armia Kremla podbiła jedynie 0,96 proc. terenu Ukrainy.

– Cała historia tej wojny pokazuje, że rosyjska armia nie ma sił, by osiągnąć jakiś większy czy mniejszy sukces, który propaganda mogłaby przedstawić jako zwycięstwo – mówi Fiodorow.

Obecnie Rosjanie atakujący w trzech głównych miejscach frontu (w obwodzie charkowskim w okolicach Kupiańska, w okolicach Pokrowska i na styku obwodów donieckiego, zaporoskiego i dniepropietrowskiego) posuwają się do przodu o 1-3 km – i mniej więcej na tyle samo są odpychani do tyłu.