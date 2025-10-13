Aktualizacja: 13.10.2025 16:15 Publikacja: 13.10.2025 15:46
Władimir Putin
Foto: AFP
– Gdy (rosyjskie elity) zrozumiały, że armia nie jest w stanie w tym roku osiągnąć postawionych jej celów, zaczęły się ostre dyskusje, zarówno w dowództwie armii, jak i w politycznej części rosyjskiej elit. (…) Jednak decyzja o kontynuowaniu wojny została najwyraźniej podjęta – uważa rosyjski ekspert wojskowy Jurij Fiodorow.
– (Wojna będzie trwała) co najmniej do połowy przyszłego roku – dodaje.
Ostateczna decyzja miała zapaść w dniu urodzin Władimira Putina w czasie jego spotkania z generalicją. W trakcie przyjęcia rosyjski lider oświadczył, że „cele »specjalnej operacji wojskowej« powinny zostać osiągnięte”. Oznacza to, że nie zrezygnował z wasalizacji całej Ukrainy i zniszczenia jej sił zbrojnych.
– Rosyjscy przywódcy niestety odziedziczyli w dużej mierze sowieckie postrzeganie świata opierające się na wizjach „stref wpływów”, antagonizmie z Zachodem, pretensjach Rosji do znacznej części Europy, prawo weta albo przynajmniej szczególną rolę w europejskiej architekturze bezpieczeństwa. Wszystko to nie odpowiada obecnej realnej sile, jaką dysponuje Rosja – rosyjska ekspertka z waszyngtońskiego CSIS Marija Sniegowaja wyjaśnia w jaki sposób Kreml widzi świat i co wpływa i będzie wpływać na decyzje o prowadzeniu wojny z Ukrainą.
– Obecna wojna jest zasadniczo próbą Moskwy odbudowania choćby części swej byłej potęgi, która – według Kremla – została „niesprawiedliwie utracona” na skutek rozpadu ZSRR – dodaje.
Nie widać jednak zasobów, których Kreml mógłby użyć na froncie, by przełamać impas trwający tam od zakończenia ukraińskich kontrataków w 2022 r. Rosyjska armia nie ma takich rezerw, które umożliwiałyby jej przebicie się przez ukraińską obronę i rzucenie Kijowa na kolana. Od wyzwolenia Chersonia przez Ukraińców 11 listopada 2022 r. armia Kremla podbiła jedynie 0,96 proc. terenu Ukrainy.
– Cała historia tej wojny pokazuje, że rosyjska armia nie ma sił, by osiągnąć jakiś większy czy mniejszy sukces, który propaganda mogłaby przedstawić jako zwycięstwo – mówi Fiodorow.
Obecnie Rosjanie atakujący w trzech głównych miejscach frontu (w obwodzie charkowskim w okolicach Kupiańska, w okolicach Pokrowska i na styku obwodów donieckiego, zaporoskiego i dniepropietrowskiego) posuwają się do przodu o 1-3 km – i mniej więcej na tyle samo są odpychani do tyłu.
Wszyscy jednak oczekują kolejnej dużej, rosyjskiej ofensywy. Prezydent Wołodymyr Zełenski jeszcze we wrześniu mówił, że Rosja ma siły na jeszcze dwa takie ataki. Obecnie eksperci wojskowi sądzą, że działania wojenne na polach bitew będą zamierały wraz z nadchodzeniem jesiennych słot i rozmiękaniem ziemi, która uniemożliwi przemieszczanie się. Możliwe więc, że Putin każe atakować zimą, a potem jeszcze wiosną–latem 2026 r.
– Idee Putina są dość prościutkie. Myśli sobie: tak, niełatwo nam obecnie, nawet ciężko, ale to nic, damy sobie radę. I tak wygramy tę wojnę. Trzeba tylko troszkę pocierpieć, zebrać siły, możliwe że zrobić jakąś mobilizację. Możliwe, że trzeba będzie trochę pocisnąć ludność, trochę ograniczyć jej konsumpcję, a to rozpuściła się w ciągu ostatnich 10-15 lat, za dużo konsumuje – Fiodorow usiłuje odtworzyć sposób rozumowania Putina.
Kreml przy tym już obecnie nie zwraca uwagi na problemy swego cywilnego zaplecza. Według ekspertów ekonomicznych już 64 proc. rosyjskich regionów odczuło ukraińską powietrzną ofensywę przeciw rafineriom. W 57 z 89 regionów, w różnym stopniu, występują braki benzyny, na terenach okupowanych (łącznie z Krymem) paliwo sprzedawane jest na kartki. Jak i w stolicy Syberii Nowosybirsku.
Eksperci obawiają się, że władze będą forsowały ograniczanie wydatków socjalnych. Już w tej chwili podniesiono VAT na większość towarów, co wszyscy wkrótce odczują. A pojawiają się pomysły kolejnych oszczędności: od odebrania ubezpieczenia medycznego bezrobotnym, poprzez uczynienie płatnymi wszystkich studiów po podwyższenie wieku emerytalnego. Putin zdecydowany jest sięgnąć po wszystkie zapasy, pytanie tylko na co i kiedy się zdecyduje.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1327 dniu wojny
Foto: PAP
Decyzji o kontynuowaniu wojny towarzyszą od ubiegłego tygodnia różne gesty pod adresem Donalda Trumpa, łącznie z zapewnieniami, że „duch spotkania na Alasce” nadal jest żywy. Nie wiadomo, czy Amerykanin w to wierzy, ale sam przekonuje, że Ukraina i Rosja „wkrótce siądą do stołu rozmów”.
Jeśli jednak Putin chce dalej walczyć, to nawet jeśli negocjacje zaczną się, będą przeciągane przez niego w nieskończoność.
– Niestety, obecni przywódcy na Kremlu najwyraźniej nie są w stanie radykalnie zmienić swych poglądów i metod, jeśli tylko nie natkną się na naprawdę katastrofalne ich skutki – sądzi Sniegowaja.
– Możliwe jednak, że zdadzą sobie sprawę z niemożliwości dokonania dużego przełamania frontu i zmienią taktykę na stałe powietrzne ataki, czyli terroryzowanie Ukrainy – dodaje.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
