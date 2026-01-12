W środę 7 stycznia pojawiła się kolejna informacja o szybkich – jak donoszą media – postępach Rosjan w pobliżu Pokrowska i Hulajpola. Zdobycze terytorialne miały w tym przypadku wynieść odpowiednio 8 i 2,5 km kw.. Ta informacja, choć w znacznym stopniu rzeczywiście jest niepokojąca, powinna jednak skłonić nas do bardziej ogólnej i nieco głębszej refleksji oraz zdecydowanie szerszego i bardziej spokojnego spojrzenia na faktyczne znaczenie tego typu „złych” informacji.

Sukcesy nie tak imponujące, jak chciałaby Rosja

Zacznijmy od krótkiego przypomnienia. W raporcie rocznym przygotowanym przez dość wiarygodny w takich przypadkach serwis DeepState znalazła się informacja, że w 2025 r. siły rosyjskie zajęły 4336 km kwadratowych terytorium Ukrainy. To zaledwie około 0,72 proc. całkowitego terytorium Ukrainy. A pamiętać trzeba, że rok 2025 i tak był pod tym względem dla Rosjan dość udany. Pamiętać przecież trzeba, że według danych z tego samego źródła przez poprzednie dwa lata, czyli licząc od stycznia 2023 do końca 2024 r., Rosjanom udało się powiększyć swoje początkowe zdobycze na Ukrainie raptem o 3127 kilometrów kwadratowych. Z tego punktu widzenia poprzedni rok wydaje się pasmem sporych rosyjskich sukcesów. I faktycznie dla sił zbrojnych Ukrainy był on naprawdę ciężki. Nie zmienia to jednak faktu, że zdobycze Rosjan wcale nie są tak imponujące, jak to przedstawiają sami Rosjanie i jak często serwują nam to sensacyjne medialne nagłówki.

Aby to lepiej zrozumieć, abstrahując od tego, jak te zdobycze mają się do całej powierzchni Ukrainy, co w sumie trudno jest sobie jakoś bardziej namacalnie wyobrazić przeciętnemu Polakowi, warto się zastanowić, o jakim obszarze faktycznie jest mowa.

10 km kw.: czyli obszar małej warszawskiej dzielnicy

Najlepiej uzmysłowić to sobie na konkretnych przykładach. W ten sposób łatwiej jest sobie wyobrazić rzeczywistą skalę rosyjskich postępów, które okupione zostały przecież ciężkimi stratami. Od stycznia do końca grudnia 2025 r. Rosjanie mieli w Ukrainie stracić w zabitych i rannych około 416 tysięcy żołnierzy, zaś łączne straty od 2022 r. miały przekroczyć 1,2 miliona żołnierzy. Serwis BBC oraz Mediazona na koniec grudnia 2025 r. miał udokumentowaną tożsamość prawie 160 tys. zabitych żołnierzy rosyjskich, a realna liczba poległych w tym okresie szacowana jest na 243-352 tysiące osób.