Aktualizacja: 14.12.2025 11:53 Publikacja: 14.12.2025 11:02
Foto: REUTERS
„(Rosjanie) użyli swej głównej rezerwy w Donbasie. Cała elitarna 76. dywizja desantowo-szturmowa. I właśnie ich niszczymy w imponującym tempie. Jeden dzień – jeden wrogi batalion starty z powierzchni ziemi” – ogłosił słynny ukraiński dowódca jednostek bezzałogowych Robert Browdi, pseudonim Madziar.
Pod koniec ubiegłego tygodnia rosyjskie dowództwo wysłało oddziały desantowo-szturmowe do – jak im się wydawało – ostatecznego szturmu na Pokrowsk. Miasto formalnie w większości opanowane jest przez Rosjan – na południe od linii kolejowej, przecinającej je z zachodu na wschód. Ich elitarne oddziały miały w końcu zdobyć północną część i zakończyć walkę.
Wydaje się, że ukraińskie dowództwo przewidziało rosyjski manewr odwodami i samo wysłało do Pokrowska własny elitarny oddział, 95. brygadę desantowo-szturmową „Polesie”. Do bitwy gwardii doszło w czwartek i w nocy z czwartku na piątek, a rezultaty opisał „Madziar”.
„Pojawiły się informacje, że pierwsze ataki (rosyjskiej) 76. dywizji na quadach i wozach bojowych źle poszły i straciła ona 12-15 proc. żołnierzy w ciągu jednego dnia!!!” – potwierdzał jeden z zachodnich analityków.
Teraz Ukraińcy zaczęli znów przenikać na drugą, południową stronę torów niedużymi grupami dywersyjnymi. Od piątku nie słychać, by Rosjanie podejmowali jakieś ataki. – Jeśli dalej tak będą prowadzili ataki, to na zdobycie miasta będą potrzebowali co najmniej rok – sądzi jeden z ukraińskich dowódców Ołeh Iwanow, walczący w jego okolicy.
Czytaj więcej
W ciągu ostatniego tygodnia rosyjskie oddziały zacisnęły pętlę wokół miasta, a wiele grup dywersy...
Ale w pobliskim, oddalonym tylko o 4 kilometry na wschód Myrnohradzie, to armia Kremla jest górą. „Ostatnie ukraińskie umocnienia obronne zostały przełamane przez Rosjan, którzy są już w centrum (…) Część zabudowy, nad którą Ukraińcy cały czas sprawują kontrolę, zmniejszyła się do ok. 3 km kw. z ok. 36 km kw. na początku oblężenia (pod koniec 2024 r.) – informuje kolejny, zachodni analityk.
Myrnohrad prawdopodobnie został stracony przez Ukraińców, nie uda się go odbić, bowiem brakuje rezerw. Bardzo zły stan ukraińskiej armii widać było wyraźnie w Siewiersku, odległym od Pokrowska o ok. 100 km na północny wschód. Walki o to miasto trwały od lata 2022 r., gdy Ukraińcy wycofali się z leżącego na wschód Łysyczańska. Tamtędy Rosjanie próbowali przedostać się do Bachmutu, ale silnie ufortyfikowany Siewiersk bronił się zajadle.
Atak na miasto wznowili w połowie listopada, próbując obejść je z dwóch stron, od północy i południa. W końcu jednak nastąpił szturm miejskiej zabudowy. "W ciągu ostatnich dni obrona Siewierska całkowicie się załamała. Umocnione miasto, którego Rosjanie nie mogli podbić w ciągu prawie czterech lat, jest na granicy upadku zaledwie po tygodniu walk" – pisze jeden z ukraińskich analityków.
„Jeśli to nie jest sygnał, jak poważne są braki żołnierzy w ukraińskiej armii, to nie wiem, co nim może być” – dodał. Ukraińscy obrońcy sami przyznawali, że z powodu małej liczby żołnierzy większość miasta była tylko patrolowana przez drony, nie było tam punktów oporu. Ale atakujące wojska, jak się zdaje, utknęły na rzeczce Bachmutce, płynącej przez środek miejscowości, i dalej się nie posunęły. – Żeby odzyskać utracone pozycje potrzebne są rezerwy. Czy ma je nasz korpus, broniący tego odcinka frontu? Nie. A czy ma je dowódca Zgrupowania Wschód? Duży znak zapytania – powiedział portalowi „Ukraińska Prawda” jeden ze sztabowców.
Czytaj więcej
Ukraińska prokuratura wszczęła już ponad 95 tys. spraw karnych z powodu porzucenia jednostek. Po...
Rosjanie w Siewiersku prawdopodobnie wykorzystali przesunięcie ukraińskich rezerw do Pokrowska i na drugi, północny koniec frontu – do Kupiańska. W tym ostatnim mieście obrońcy też pobili Rosjan i w końcu zapanowali nad większością jego zabudowy. Prezydent Wołodymyr Zełenski, który już zdążył je odwiedzić, twierdzi, że okrążonych tam zostało ok. 200 Rosjan.
Ale wszędzie są widoczne braki żołnierzy w ukraińskich oddziałach. Dowództwo w Kijowie dość rozpaczliwie próbuje je uzupełnić. Wydano rozkaz, by żołnierzy powracających z „samowolek” nie kierować już do ich jednostek, tylko do oddziałów szturmowych. Jednocześnie poinformowano o rozwiązaniu Międzynarodowego Legionu (co wywołało gwałtowne spory), a jego żołnierzy dowództwo również chce wysłać do oddziałów szturmowych.
Agresor ma takie same kłopoty. „Kończą się ochotnicy na wojnę” – twierdzi amerykański Institute for the Study of War (ISW). Z tego powodu Władimir Putin ma szykować tajną, częściową mobilizację. Analitycy uważają, że temu będzie służył putinowski dekret z 8 grudnia o powołaniu rezerwistów na ćwiczenia w przyszłym roku. Część dokumentu jest tajna.
„Umożliwi on Kremlowi powołanie pod broń i ustalenie sposobu wykorzystania nieaktywnych do tej pory rezerwistów w trakcie lub po szkoleniu wojskowym” – sądzi ISW. Nie wiadomo, jak wielu żołnierzy zamierza Putin pozyskać w ten sposób.
Czytaj więcej
W ciągu kilkumiesięcznego natarcia na Ukraińców rosyjska armia nie osiągnęła żadnego z zaplanowan...
Mimo to rosyjska armia cały czas atakuje, teraz już prawie na całej linii frontu. Widać, że Kreml chce zdobyć jakiekolwiek miasto w trakcie trwających negocjacji, by uzyskać w nich psychologiczną przewagę. Dotychczasowe jego wysiłki okazały się jednak pyrrusowym zwycięstwem. ISW podliczył, że w ciągu mijającego roku armia Kremla podbiła 0,77 proc. ukraińskiego terytorium. W takim tempie zdobywanie pozostałej części obwodu donieckiego zajmie mu kilka lat.
„Obie strony są wyczerpane i na krawędzi załamania. Pytanie, kto pierwszy runie: my czy oni” – pisze jeden z ukraińskich wojskowych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
W nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na Ukrainę. W wyniku uderzeń znacznie ucierpiała infrastru...
Sekretarz armii USA Dan Driscoll, nowy wysłannik Donalda Trumpa ds. Ukrainy, został wykluczony z negocjacji pok...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Czy możliwa jest dalsza walka Ukrainy o suwerenność, bez pomocy Stanów Zjednoczonych? – Nie mogą one wycofać swo...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas