Teraz Ukraińcy zaczęli znów przenikać na drugą, południową stronę torów niedużymi grupami dywersyjnymi. Od piątku nie słychać, by Rosjanie podejmowali jakieś ataki. – Jeśli dalej tak będą prowadzili ataki, to na zdobycie miasta będą potrzebowali co najmniej rok – sądzi jeden z ukraińskich dowódców Ołeh Iwanow, walczący w jego okolicy.

Ale w pobliskim, oddalonym tylko o 4 kilometry na wschód Myrnohradzie, to armia Kremla jest górą. „Ostatnie ukraińskie umocnienia obronne zostały przełamane przez Rosjan, którzy są już w centrum (…) Część zabudowy, nad którą Ukraińcy cały czas sprawują kontrolę, zmniejszyła się do ok. 3 km kw. z ok. 36 km kw. na początku oblężenia (pod koniec 2024 r.) – informuje kolejny, zachodni analityk.

Katastrofalny brak żołnierzy w ukraińskiej armii

Myrnohrad prawdopodobnie został stracony przez Ukraińców, nie uda się go odbić, bowiem brakuje rezerw. Bardzo zły stan ukraińskiej armii widać było wyraźnie w Siewiersku, odległym od Pokrowska o ok. 100 km na północny wschód. Walki o to miasto trwały od lata 2022 r., gdy Ukraińcy wycofali się z leżącego na wschód Łysyczańska. Tamtędy Rosjanie próbowali przedostać się do Bachmutu, ale silnie ufortyfikowany Siewiersk bronił się zajadle.

Atak na miasto wznowili w połowie listopada, próbując obejść je z dwóch stron, od północy i południa. W końcu jednak nastąpił szturm miejskiej zabudowy. "W ciągu ostatnich dni obrona Siewierska całkowicie się załamała. Umocnione miasto, którego Rosjanie nie mogli podbić w ciągu prawie czterech lat, jest na granicy upadku zaledwie po tygodniu walk" – pisze jeden z ukraińskich analityków.

„Jeśli to nie jest sygnał, jak poważne są braki żołnierzy w ukraińskiej armii, to nie wiem, co nim może być” – dodał. Ukraińscy obrońcy sami przyznawali, że z powodu małej liczby żołnierzy większość miasta była tylko patrolowana przez drony, nie było tam punktów oporu. Ale atakujące wojska, jak się zdaje, utknęły na rzeczce Bachmutce, płynącej przez środek miejscowości, i dalej się nie posunęły. – Żeby odzyskać utracone pozycje potrzebne są rezerwy. Czy ma je nasz korpus, broniący tego odcinka frontu? Nie. A czy ma je dowódca Zgrupowania Wschód? Duży znak zapytania – powiedział portalowi „Ukraińska Prawda” jeden ze sztabowców.