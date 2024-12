Wojna w Ukrainie. Co dziesiąty żołnierz uciekł z frontu, ale niektórzy wracają

- Mieliśmy duże straty, i my – wymęczeni i chorzy – czekaliśmy na rotację. A zamiast tego kazali nam iść na pozycje, zaryć się koło ruskiego czołgu i siedzieć tam – opowiada inny o przyczynach swojej samowolki.

Dobrowolny powrót na front

Próbując rozwiązać problem prezydent Ukrainy podjął decyzję, umożliwiającą żołnierzom zmianę jednostki. W ciągu 10 pierwszych dni działania internetowego serwisu, poprzez który należy to robić, zgłosiło się 900 żołnierzy. Jednocześnie ukraiński parlament przyjął ustawę dekryminalizującą samowolki i dezercje tych, którzy zrobili to pierwszy raz. Warunkiem jest jednak uzyskanie zgody poprzedniego dowódcy na powrót, a to jest dość trudne. Wydaje się bowiem, że większość żołnierzy opuściła okopy właśnie po konfliktach z dowódcami.

Jednocześnie od kary zwolniono tych, którzy dobrowolnie wrócą do armii do 1 stycznia. Do tej pory zrobiło tak już ok. 9 tys. żołnierzy, czyli ok. 1/10 uciekinierów. - Główny problem, to niedostateczny poziom wyszkolenia i motywacji, do pewnego stopnia też deficyt zasobów materialnych. Ale uściślijmy: u Rosjan sytuacja nie jest lepsza – mówi dowódca 3 Brygady Szturmowej (dawnego Azowa) Andrij Biłecki.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Czy Władimir Putin powinien przerwać wojnę? Rosyjskie elity podzielone Oligarchowie w Rosji optują za jak najszybszym zakończeniem wojny. Propagandyści opowiadają się za użyciem broni atomowej. Putin tymczasem już przygotowuje urzędników do „zwycięstwa”.

Rosyjscy dezerterzy: grupowo, z bronią w ręku, również oficerowie

Nie wiadomo dokładnie ilu rosyjskich żołnierzy uciekło z frontu, ale już latem 2022 roku pojawiły się pierwsze informacje o grupowych dezercjach z bronią w ręku (o takich przypadkach nie ma informacji z ukraińskiej strony). – Przed atakiem (na Ukrainę) dowództwo obiecywało dwa tygodnie walki i że dłużej nie będziemy siedzieć na froncie. Jak się wyjaśniło, że to na długo, to z 80 ludzi mojej kompanii 60 dało dyla – opowiada jeden z rosyjskich żołnierzy z okupowanej części obwodu chersońskiego.

Rosyjscy dziennikarze dotarli do raportów z wiosny 2024 roku z 20 gwardyjskiej dywizji zmotoryzowanej, też walczącej na chersońszczyźnie. Dowódca prosi o „wzmocnienie w jak najkrótszym terminie” z powodu „niezadowalającego stanu moralno-psychologicznego personelu”. „Niezadowalający stan” objawił się ucieczką ponad tysiąca żołnierzy, ale też 29 oficerów, w tym dwóch podpułkowników i jednego majora. W ukraińskiej armii nie zdarzają się dezercje oficerów.