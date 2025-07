Przyjechałam do Adenu w drugim tygodniu marca. Pociski spadały na miasto ze wszystkich stron. Milicje ostrzeliwały pałac prezydencki w Ma’aszik. Na głównych ulicach pojawiły się czołgi. Ostrzał artyleryjski przywoływał ponure wspomnienia o wojnie, która toczyła się tu latem 1994 roku, lecz mieszkańcy miasta nie byli świadomi, że czeka ich kolejna, jeszcze bardziej krwawa. Została wypowiedziana 23 marca. Dyplomaci i pracownicy organizacji międzynarodowych opuścili Sanę. Ambasady obcych państw pozamykały się i ewakuowały swoich obywateli. Wyjechali również przywódcy partii politycznych razem z rodzinami. Żegnałam niektórych z nich w dobrej wierze, życząc pomyślnej podróży. Nie przyszło mi na myśl, że wyczuli, co się święci, i woleli swoim zwyczajem uciec, zostawiając nas własnemu losowi.

Wydawało mi się wtedy, że cywilizowany świat nie dopuści, byśmy stali się ofiarami głupoty polityków i generałów, że nie będzie się biernie przyglądał nadciągającemu nieszczęściu i zainterweniuje – dziś, jutro, może pojutrze – by powstrzymać tych, którzy prowadzą nas ku przepaści jak ślepe stado. Kiedy o drugiej w nocy w czwartek 26 marca myśliwce arabskiej koalicji (koalicję utworzyła Arabia Saudyjska, aby bronić legalnych władz Jemenu reprezentowanych przez prezydenta Abd Rabbu Mansura Hadiego przed rebelią ruchu Huti i Salihem. W skład koalicji weszło dziewięć państw – poza Arabią Saudyjską były to: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Kuwejt, Maroko, Pakistan, Sudan, Egipt, Jordania i Katar. Katar wycofał się z koalicji w czerwcu 2017 roku – przyp. tłum.) wdarły się na niebo nad Saną, wojna stała się faktem. Tym, co wtedy o świcie najbardziej wryło mi się w pamięć, nie był huk eksplozji ani ryk samolotów przekraczających barierę dźwięku i siejących strach, ani to, jak z niepokojem obserwowałam trajektorię rakiet uderzających w cele poza zasięgiem mojego wzroku, ani odgłosy wojny, do których już teraz przywykłam, lecz szok na myśl o rozpoczęciu wojny. W jednej chwili skończyło się dotychczasowe życie, nastały bratobójcze walki, poniżający głód, upokorzenie, rozczarowanie naszego pokolenia, kiedy generałowie postanowili iść na wojnę, podzielili rodaków na dwa zwalczające się obozy, i zamienili większość z nas w ofiary albo istoty pozbawione głosu.

* * *

Nie zajmuję się tutaj faktami politycznymi stanowiącymi tło działań zbrojnych. Powzięłam zamiar, żeby na tych stronach, będących wstępem do książki, odnotować gorycz, jaką zostawiła we mnie wojna, którą wciąż przeżywamy, oraz zebrać w całość to, co widziałam na własne oczy i czego doświadczyłam: obrazy walk, zanik wszelkich oznak normalnego życia, poczucie krzywdy i porażki, kiedy ojcowie chrzestni tej wojny zdeptali swoimi buciorami patriotyzm, suwerenność i jedność narodową. Ale czy da się w skrócie przedstawić nasze życie w cieniu wojny, która objęła wszystko? Jednego jestem świadoma: wróciliśmy do czasów sprzed cywilizacji. We wszystkich miastach zabrakło prądu, funkcjonowaliśmy przy świecach i lampach naftowych, jakich używali nasi dziadowie. Kiedy w mieszkaniach zabrakło gazu, ludzie zaczęli ścinać drzewa na opał. A kiedy skończyła się woda zdatna do picia, codziennym widokiem stały się kolejki dzieci i starców, którzy czekali, by napełnić puste naczynia wodą z cystern podstawianych przez dobroczyńców. Nędza stała się wszechobecna: ludzie potracili pracę i źródła utrzymania, zbiednieli do tego stopnia, że nie zadawali nawet pytań o sens wojny, która ich zabija. Dzieci i kobiety żywiły się resztkami znajdowanymi w śmieciach. Rodziny spały pod gołym niebem, uchodźcy, o których zapomniał świat, w nędznych obozach na obrzeżach miast. Obywatele zostali pozbawieni należnych im praw, osaczeni przez walczące strony i państwa, które dokonały w ich kraju zbrojnej interwencji. Dowództwo arabskiej koalicji zablokowało porty, drogi lądowe i przestrzeń powietrzną. Tysiące Jemeńczyków utknęły za granicą. Nawet kiedy ponownie otwarto międzynarodowe lotnisko w Adenie, blokada nadal trwała, bo żaden samolot nie mógł opuścić przestrzeni powietrznej nad Jemenem bez pozwolenia dowództwa koalicji. Znajomi opowiadali, jakie upokorzenia musieli znosić na lotnisku Bisza (Lotnisko w saudyjskim mieście Bisza na południowym wschodzie Arabii Saudyjskiej, gdzie podczas wojny odbywała się kontrola pasażerów rejsów cywilnego lotnictwa jemeńskiego – przyp. tłum.), gdzie psy policyjne obwąchiwały ich bagaże, jakby byli przestępcami. Obce państwo gwałciło ich prawa. Koalicja zamknęła w końcu lotnisko w Sanie, co jeszcze pogorszyło sytuację.

Przy tym całym nieszczęściu, które nas dotknęło, zobaczycie też inny świat: nowe wille, których betonowe ogrodzenia ciągną się wzdłuż niejednej ulicy, luksusowe wysokościowce w zakurzonych zaułkach, centra handlowe, nowe stacje benzynowe, kantory wymiany walut, prywatne szpitale i szkoły. Wszystko to sfinansowano z zagrabionych dochodów państwa. Był to świat nowobogackich, którzy zbili majątek na wojnie i czarnym rynku, krewnych przywódców ruchu Huti i zwolenników Saliha oraz ich rodzin. Ten luksusowy świat wojny zaczął rozszerzać swoje wpływy, kiedy nie zdawaliśmy sobie jeszcze z tego sprawy, stał się widoczny w stolicach innych państw, jego sztandar ponieśli ministrowie prawowitego rządu, jego ambasadorowie i agenci, elity bogacące się kosztem milionów głodujących w kraju. I dlatego tak im zależy – podobnie jak tym, z którymi walczą i do których są podobni – by wojna trwała jak najdłużej.