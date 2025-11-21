55 min. 52 sek.

Posłuchaj „Plus Minus”: Granice wolności słowa w erze algorytmów

Czy wolność słowa w internecie powinna mieć swoje granice? W rozmowie z Konstantym Pilawą analizujemy, gdzie kończy się debata, a zaczyna cenzura oraz jaki powinien być społeczny koszt swobodnej wymiany myśli.

W dobie cyfrowej rewolucji, gdzie każda opinia może w mgnieniu oka dotrzeć do milionów odbiorców, debata o granicach wolności słowa nabiera szczególnego znaczenia. Internet miał być przestrzenią wolnej wymiany myśli, jednak coraz częściej staje się polem walki o definicje, autorytety i podział ideowy. Gościem Darii Chibner był Konstanty Pilawa, który od lat śledzi mechanizmy debaty publicznej i mediów w Polsce.

Reklama Reklama

Konsensus, spory i etykietki

Punkt wyjścia stanowił głośny wywiad Bogdana Rymanowskiego z prof. Grażyną Cichosz oraz burza wokół pojęcia „konsensus naukowy”. Pilawa zwraca uwagę, że nauka sama w sobie nie jest dogmatyczna, a konsensus – choć ważny – nie może wykluczać alternatywnych teorii czy krytyki. Podkreśla, iż ograniczanie debaty prowadzi niektóre osoby do radykalizacji i poczucia bycia wykluczonym. „Jeśli nie dopuszcza się ich do dyskusji, to uznają, że mają rację” – komentuje mechanizmy zamykania debat, wskazując na pułapki etykietowania za pomocą takich pojęć, jak „szur” czy „ruska onuca”. Obrońcy „poprawnych narracji” powinni więc być gotowi na konfrontację, a nie unikanie sporu i zamykanie przeciwników poza nawiasem.

Czytaj więcej Plus Minus Kataryna: Sytuacyjny antykomunizm Jarosława Kaczyńskiego Jarosław Kaczyński: „Od czasów istnienia PZPR minęło już prawie 30 lat. Tamte sprawy należą do hi...

Media, algorytmy, tożsamość

Obecna rewolucja medialna zmienia układ sił. Pilawa zauważa, że dziś to alternatywne kanały internetowe skupiają większe grono odbiorców niż niegdysiejsze telewizje czy liberalne redakcje. Jednocześnie algorytmy i Big Techy często wymuszają radykalizację postaw, ponieważ „to się klika”. Umiarkowanie, zwracanie uwagi na odcienie szarości jest w internecie niszą – liczą się wyrazistość i kontrowersja. Mechanizmy debaty internetowej wymagają nowej refleksji nad odpowiedzialnością za słowa i samymi regułami tej gry, bowiem nie zawsze sprzyja ona prawdzie.