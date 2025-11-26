04:50 Sekretarz armii USA ponownie przyjedzie na Ukrainę

Jeszcze w tym tygodniu Ukrainę ma ponownie odwiedzić Dan Driscoll, sekretarz armii USA – poinformował szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Wizyta Driscolla w USA ma służyć „finalizacji kroków, które są niezbędne do zakończenia rozlewu krwi” - napisał Jermak na swoim kanale w serwisie Telegram. Jermak podkreślił, że „Ukraina nigdy nie była przeszkodą na drodze do pokoju”.

04:48 Co najmniej 12 osób rannych w wieczornym ataku Rosjan na Zaporoże

Iwan Fedorow, gubernator obwodu zaporoskiego poinformował, że w ataku dronów na stolicę obwodu uszkodzonych zostało co najmniej 7 wielopiętrowych budynków mieszkalnych.

04:46 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie ilustrujące zniszczenie dwóch rosyjskich zestawów do walki radioelektronicznej

Zestawy zostały zniszczone przez operatorów dronów.

04:40 Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze oskarża dowódcę jednej z jednostek wojskowych w obwodzie lwowskim o defraudację środków przy zakupie generatorów dla armii

W sprawie podejrzana jest również przedsiębiorczyni, która realizowała dostawę generatorów. Według śledczych w ramach kontraktu obejmującego dostawę 133 generatorów, za sprzęt, którego wartość rynkowa wynosi 7 mln hrywien (ok. 610 tys. zł) zapłacono ponad 17 mln hrywien (niemal 1,5 mln zł). Różnicą w wartości generatorów a ostatecznej cenie, jaką za nie zapłacono, mieli się ze sobą podzielić dowódca i przedsiębiorczyni.

04:36 W okupowanej części obwodu zaporoskiego bez prądu jest 40 tys. odbiorców

Władze okupacyjne podały, że ok. 40 tys. odbiorców z siedmiu miejscowości w okupowanej części obwodu zaporoskiego zostało pozbawionych prądu w wyniku ostrzału infrastruktury energetycznej przeprowadzonego przez ukraińską armię.

04:34 W nocy działanie wstrzymały trzy rosyjskie lotniska

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że tymczasowo samoloty przestały przyjmować i odprawiać lotniska w Kałudze, Gelendżyku i Czeboksarach.

04:32 Steve Witkoff może w przyszłym tygodniu spotkać się z Władimirem Putinem

Donald Trump poinformował, że jego specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, może w przyszłym tygodniu przyjechać do Moskwy, gdzie ma spotkać się z Władimirem Putinem. - Jared (Kushner, zięć Donalda Trumpa – red.) może mu towarzyszyć, ale nie jestem pewien. Sądzę, że będą w Moskwie w przyszłym tygodniu, by spotkać się z Putinem – powiedział Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu.

04:28 Okręty rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego ćwiczyły na Oceanie Spokojnym

Fregata Marszałek Szaposznikow i korweta Gremiaszczij uczestniczyły w ćwiczeniach na wodach Oceanu Spokojnego, w czasie których ich załogi ćwiczyły ostrzeliwanie celów nawodnych z artylerii pokładowej oraz wykrywanie wrogich okrętów podwodnych.

04:26 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1371 dniu wojny

