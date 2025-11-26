Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nieoficjalnie: Sekretarz armii USA przekonywał Ukraińców, że przegrają wojnę

Dan Driscoll, sekretarz armii USA, który w ubiegłym tygodniu przyjechał do Kijowa, gdzie spotkał się m.in. z Wołodymyrem Zełenskim, któremu przekazał projekt 28-punktowego planu pokojowego, opracowanego przez administrację Donalda Trumpa, miał przekonywać Ukraińców, że na froncie czeka ich porażka - podaje NBC News.

Publikacja: 26.11.2025 14:48

Wołodymyr Zełenski i Dan Driscoll

Wołodymyr Zełenski i Dan Driscoll

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

NBC News powołuje się na dwa źródła znające kulisy rozmów Driscolla z Ukraińcami. 

Dan Driscoll przyleciał do Kijowa z komunikatem: Przegrywacie i musicie przyjąć umowę

Driscoll miał powiedzieć Ukraińcom, że Rosjanie intensyfikują swoje ataki powietrzne na Ukrainę i są w stanie prowadzić je w nieskończoność - podają źródła NBC. Sekretarz armii USA miał przekonywać, że sytuacja będzie robić się tylko gorsza i dlatego lepiej negocjować pokój teraz, niż skończyć przystępując do rozmów pokojowych w przyszłości ze słabszej pozycji. 

Czytaj więcej

Marco Rubio i Donald Trump
Konflikty zbrojne
Amerykański plan pokojowy dla Ukrainy oparty na rosyjskim dokumencie. Kulisy powstania projektu

Delegacja USA przebywająca z wizytą w Kijowie miała też przekazać gospodarzom, że amerykański przemysł obronny nie jest w stanie przekazywać Ukrainie środków do obrony przeciwlotniczej w tempie, które jest niezbędne do ochrony infrastruktury i ludności cywilnej przed atakami z powietrza. 

Ukraińcy mieli usłyszeć to wszystko w momencie, gdy Driscoll zaprezentował Zełenskiemu oficjalnie pierwotną wersję 28-punktowego planu pokojowego, który – jak wynika z ujawnianych właśnie informacji – miał opierać się głównie na rosyjskiej wersji takiego planu, który specjalny wysłannik Władimira Putina Kirył Dmitriew miał przekazać Steve'owi Witkoffowi w październiku. Oryginalny, 28-punktowy plan, którego treść ujawnił w ubiegłym tygodniu serwis Axios, został oceniony przez Ukraińców i Europejczyków jako faktyczna kapitulacja wobec Rosji. 

Reklama
Reklama

Driscoll miał powiedzieć Ukraińcom, że Rosjanie intensyfikują swoje ataki powietrzne na Ukrainę i są w stanie prowadzić je w nieskończoność

- Komunikat był prosty – przegrywacie – mówi jeden z rozmówców NBC. - I musicie przyjąć umowę - dodaje. Gdy ujawniono pierwotną treść planu pokojowego pojawiły się informacje, że Trump dał Ukraińcom czas do 27 listopada na jego przyjęcie. Ostatecznie jednak zrezygnował z tak sztywnego terminu. 

Pełna treść pierwotnej wersji planu pokojowego opracowanego przez administrację Donalda Trumpa

1. Ukraińska suwerenność zostanie potwierdzona.

2. Całościowe porozumienie o nieagresji zostanie zawarte między Rosją, Ukrainą a Europą. Wszystkie sporne kwestie z ostatnich 30 lat zostaną uregulowane.

3. Rosja nie będzie najeżdżać sąsiednich krajów, a NATO nie będzie się rozszerzać.

4. Między Rosją a NATO prowadzony będzie dialog, za pośrednictwem USA, by rozwiązać wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i stworzyć warunki do deeskalacji w celu zapewnienia globalnego bezpieczeństwa i zwiększenia szans na współpracę dla przyszłego rozwoju gospodarczego.

5. Ukraina otrzyma wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa.

6. Rozmiar ukraińskiej armii zostanie ograniczony do 600 tys. żołnierzy.

7. Ukraina zapisze w swojej konstytucji, że nie dołączy do NATO, a NATO zgodzi się zawrzeć w swoich dokumentach gwarancję, że Ukraina nie zostanie przyjęta (do Sojuszu) w przyszłości.

8. NATO zgodzi się nie rozmieszczać wojsk na Ukrainie.

9. Europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce.

10. Co do gwarancji USA:

USA otrzymają rekompensatę za gwarancje;

Jeśli Ukraina najedzie Rosję, straci gwarancje;

Jeśli Rosja najedzie Ukrainę, oprócz skoordynowanej odpowiedzi militarnej, wszystkie sankcje zostaną przywrócone, a uznanie nowych terytoriów i wszystkie inne korzyści z tej umowy zostaną anulowane;

Jeśli Ukraina przeprowadzi atak rakietowy na Moskwę lub Petersburg bez powodu, gwarancje bezpieczeństwa zostaną uznane za niebyłe.

11. Ukraina może starać się o członkostwo w UE i uzyska krótkoterminowy, preferencyjny dostęp do europejskiego rynku, gdy sprawa ta (akcesja do UE – red.) będzie rozważana.

12. Powstanie ogromny pakiet środków mających na celu odbudowę Ukrainy, w tym (choć nie ograniczy się do tego):

Powstanie Ukraiński Fundusz Rozwoju, by inwestować w szybko rozwijające się branże, w tym technologiczną, centra danych i sztuczną inteligencję;

USA będą współpracować z Ukrainą, by wspólnie odbudować, rozwijać, modernizować i zarządzać ukraińską infrastrukturą gazową, w tym gazociągami i magazynami gazu;

Wspólne wysiłki na rzecz odbudowy dotkniętych przez działania wojenne terenów, mające na celu odtworzenie, odbudowę i modernizację miast i terenów zabudowanych;

Rozwój infrastruktury;

Wydobycie minerałów i surowców naturalnych;

Bank Światowy stworzy specjalny pakiet finansowy, by przyspieszyć te wysiłki.

13. Rosja zostanie ponownie włączona do światowej gospodarki;

Zniesienie sankcji będzie omawiane i uzgadniane etapami oraz indywidualnie dla każdego przypadku;

USA zawrą długoterminową umowę o współpracy gospodarczej na rzecz obustronnego rozwoju w obszarach energetyki, surowców naturalnych, infrastruktury, sztucznej inteligencji, centrów danych, wydobycia metali ziem rzadkich w Arktyce i innych obopólnie korzystnych projektów biznesowych;

Rosja zostanie zaproszona do ponownego dołączenia do G8.

14. Zamrożone aktywa (Rosji) zostaną wykorzystane w sposób następujący:

100 mld dolarów zamrożonych aktywów Rosji zostanie zainwestowanych w amerykańskie wysiłki na rzecz odbudowy i rozwoju inwestycji na Ukrainie;

USA otrzymają 50 proc. zysków z tego projektu. Europa przeznaczy kolejne 100 mld dolarów na zwiększenie ilości dostępnych inwestycji na odbudowę Ukrainy. Zamrożone w Europie fundusze zostaną odmrożone. Pozostałe zamrożone rosyjskie fundusze zostaną zainwestowane w oddzielny amerykańsko-rosyjski mechanizm, który pozwoli na wdrożenie wspólnych projektów w różnych obszarach. Ten fundusz będzie miał na celu wzmocnienie relacji i zwiększenie wspólnego interesu w stworzeniu zachęt, by nie wracać do konfliktu.

15. Zostanie ustanowiona wspólna amerykańsko-rosyjska grupa robocza w kwestiach bezpieczeństwa, by zapewnić przestrzeganie wszystkich zapisów tego porozumienia.

16. Rosja zawrze w swoim systemie prawnym politykę nieagresji wobec Europy i Ukrainy.

17. USA i Rosja zgodzą się przedłużyć ważność traktatów o nierozprzestrzenianiu i kontroli broni jądrowej, w tym traktatu START I.

18. Ukraina zgodzi się być krajem nieatomowym, zgodnie z Traktatem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

19. Zaporoska Elektrownia Jądrowa będzie zarządzana pod nadzorem MAEA, a prąd wytwarzany przez nią będzie rozdzielany po równo między Rosję i Ukrainę – w stosunku 50 do 50.

20. Oba państwa wdrożą programy nauczania w szkołach i społeczeństwie, których celem będzie promowanie zrozumienia i tolerowania różnych kultur i eliminowanie rasizmu oraz uprzedzeń;

Ukraina przyjmie zasady UE dotyczące tolerancji religijnej i chronienia języków mniejszości;

Oba kraje zgodzą się na odwołanie dyskryminacyjnych środków i zagwarantowanie praw ukraińskich i rosyjskich mediów i edukacji.

Wszelkie nazistowskie ideologie i działania muszą być odrzucone i zakazane.

21. Terytoria:

Krym, Ługańsk i Donieck zostaną uznane de facto za rosyjskie, w tym przez USA;

W Chersoniu i Zaporożu dojdzie do zamrożenia na linii kontaktu, co oznacza de facto uznanie linii kontaktu (frontu – red.).

Rosja zwróci inne terytoria, które kontroluje poza tymi pięcioma obwodami.

Ukraińskie siły wycofają się z części obwodu donieckiego, którą obecnie kontrolują, a strefa, z której się wycofają, będzie uważana za neutralny, zdemilitaryzowany bufor, uznawany międzynarodowo za terytorium Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie siły nie będą wkraczać do tej strefy zdemilitaryzowanej.

22. Po zawarciu przyszłych porozumień terytorialnych, Federacja Rosyjska i Ukraina zobowiążą się nie zmieniać tych porozumień siłą. Wszelkie gwarancje bezpieczeństwa nie będą obowiązywać w przypadku złamania tych zobowiązań.

23. Rosja nie będzie uniemożliwiać Ukrainie wykorzystywania Dniepru do działań komercyjnych, zostaną zawarte porozumienia ws. swobodnego transportu zboża przez Morze Czarne.

24. Powołana zostanie komisja humanitarna, by rozwiązać następujące kwestie:

Wszyscy jeńcy i polegli zostaną wymienieni między stronami, na zasadzie wszyscy za wszystkich;

Wszyscy cywilni więźniowie i zakładnicy zostaną zwróceni, w tym dzieci;

Wdrożony zostanie program łączenia rodzin;

Zostaną podjęte środki, by ulżyć cierpieniu ofiar konfliktu.

25. Ukraina zorganizuje wybory w ciągu 100 dni.

26. Wszyscy uczestnicy konfliktu otrzymają pełną amnestię za swoje działania w czasie wojny i zgodzą się, by nie składać roszczeń lub przedstawiać zażaleń w przyszłości.

27. To porozumienie będzie prawnie wiążące. Jego wdrożenie będzie monitorowane przez Radę Pokoju, na czele której stanie Donald Trump. Sankcje będą wdrażane w przypadku naruszeń.

28. Gdy strony zgodzą się na to memorandum, zawieszenie broni wejdzie w życie natychmiast, po tym, jak obie strony zgodzą się wycofać do wskazanych miejsc i zaczną wdrażać porozumienie.

Negocjacje pokojowe: W administracji Donalda Trumpa frakcja J.D. Vance'a ściera się z frakcją Marco Rubio?

Driscoll ma w tym tygodniu ponownie przyjechać do Kijowa – o czym poinformował szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Tym razem chodzi o „sfinalizowanie kroków, które są niezbędne, by zakończyć rozlew krwi” - jak napisał Jermak. W międzyczasie jednak doszło do renegocjowania planu przez delegacje USA i Ukrainy w Genewie (w negocjacjach tych brał udział Driscoll). Plan został zredukowany do 19 punktów, a najbardziej kontrowersyjne jego punkty – m.in. dotyczące kwestii terytorialnych – zostały pozostawione do negocjacji między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim. 

NBC News pisze, że w administracji Donalda Trumpa ścierają się dwa obozy – jeden, na czele z wiceprezydentem JD Vancem, do którego należy też specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, uważa Ukrainę, za główną przeszkodę na drodze do pokoju i uważa, że USA powinny zmusić Kijów do poważnych ustępstw. Driscoll w Kijowie był przedstawicielem tej frakcji. 

Drugi obóz – na czele z sekretarzem stanu Marco Rubio – uważa Rosję za sprawcę agresji na sąsiada i stoi na stanowisku, że Moskwa ustąpi jedynie, gdy za swoją agresję będzie musiała zapłacić cenę, m.in. poprzez sankcje. Przejście od 28-punktowego planu korzystnego dla Rosji do 19-punktowego planu, który jest do przyjęcia dla Ukrainy, ma być wynikiem starcia między dwiema frakcjami – pisze NBC.  

Reklama
Reklama

Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, którym leciał na Florydę, gdzie spędzi Święto Dziękczynienia twierdził w środę, że 28-punktowy plan nie był rzeczywistym planem lecz punktem wyjścia do rozmów. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Ukraina Osoby Donald Trump Wołodymyr Zełenski Marco Rubio J. D. Vance

NBC News powołuje się na dwa źródła znające kulisy rozmów Driscolla z Ukraińcami. 

Dan Driscoll przyleciał do Kijowa z komunikatem: Przegrywacie i musicie przyjąć umowę

Pozostało jeszcze 98% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Aleksandr Łukaszenko
Dyplomacja
USA negocjują z Białorusią. Chcą odciągnąć Mińsk od Moskwy?
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Steve Witkoff
Dyplomacja
Steve Witkoff doradzał Rosjanom jak rozmawiać z Donaldem Trumpem?
Izraelski instytut Jad Waszem
Dyplomacja
Jak Jad Waszem reaguje na burzę po kontrowersyjnym wpisie? Jest reakcja instytutu
Artur Bartkiewicz, Jędrzej Bielecki
Dyplomacja
Wystąpienie Nawrockiego w Pradze „przerażające”? „Celem UE jest pojednanie Polski z Niemcami”
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Andrij Jermak i Marco Rubio po rozmowach w Genewie
Dyplomacja
USA-Europa: Walka na plany pokojowe dla Rosji i Ukrainy. W jakim miejscu jesteśmy?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama