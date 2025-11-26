Aktualizacja: 26.11.2025 06:41 Publikacja: 26.11.2025 05:36
Donald Trump
Trump, rozmawiając z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One, w czasie lotu na Florydę, gdzie prezydent USA spędzi Święto Dziękczynienia, przekonywał, że amerykańscy negocjatorzy osiągają postępy w negocjacjach pokojowych prowadzonych zarówno z Rosjanami, jak i z Ukraińcami. Trump stwierdził też, że Rosja „jest gotowa do ustępstw” – nie ujawnił jednak szczegółów.
Według Trumpa Rosja „zgodziła się na pewne wstępne kroki”.– Czynią ustępstwa. Ich wielkim ustępstwem jest to, że przestaną walczyć i że nie zagarną już więcej ziemi – stwierdził jedynie.
Prezydent USA zapowiedział, że w przyszłym tygodniu do Moskwy uda się jego specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu, Steve Witkoff, który ma spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Trump nie wykluczył, że Witkoffowi będzie towarzyszył jego zięć, Jared Kushner, który wcześniej brał udział w opracowywaniu planu pokojowego kończącego wojnę Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. Trump zastrzegł, że nie jest pewien, czy Kushner uda się do Moskwy, ale – jak zaznaczył – jego zięć „jest zaangażowany w proces”. – To bystry facet – podkreślił.
W kontekście pojawiających się w ostatnim czasie informacji, że Waszyngton dał Kijowowi czas do 27 listopada na akceptację planu pokojowego (w przeciwnym wypadku USA miały grozić wstrzymaniem pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz wstrzymaniem przekazywania jej informacji wywiadowczych) Trump stwierdził, że „ostatecznym terminem” (deadline) dla niego jest termin, gdy „to (wojna – red.) się skończy”. Już wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio podkreślał, że termin na zaakceptowanie planu przez Ukrainę jest „elastyczny”.
Trumpa pytano też o doniesienia Bloomberga – agencja opisała rozmowę, którą 14 października Witkoff miał odbyć z Jurijem Uszakowem, doradcą Władimira Putina. W rozmowie tej Witkoff miał sugerować podjęcie wspólnych prac nad planem dotyczącym zawieszenia broni na Ukrainie i radzić doradcy Putina, by przywódca Rosji poruszył ten temat w rozmowie z Trumpem.
Z informacji Bloomberga wynika, że Witkoff doradzał Uszakowowi, by zorganizować rozmowę telefoniczną Putina z Trumpem przed wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu (odbyła się 17 października) oraz by wykorzystać przygotowane przez administrację USA porozumienie pokojowe ws. Strefy Gazy jako punkt wyjścia do rozmów.
Pytany o te doniesienia, z których wynika, że Witkoff doradzał Rosjanom, jak postępować z Trumpem, prezydent USA powiedział, że nie słyszał nagrania rozmowy, do której odwołuje się Bloomberg, ale – jak stwierdził – nie jest nią zaskoczony, ponieważ „tak właśnie działa negocjator”. – Wiecie, to bardzo standardowa forma negocjacji. Wyobrażam sobie, że mówił to samo Ukrainie – dodał.
Trump przekonywał też dziennikarzy, że Rosja osiągnęła przewagę w walkach na Ukrainie i że w interesie Kijowa jest osiągnięcie porozumienia. Prezydent USA ostrzegł, że w najbliższych miesiącach Rosja tak czy inaczej może zająć część ukraińskiego terytorium. Prezydent USA przyznał jednocześnie, że sporne punkty dotyczące przyszłego planu pokojowego dotyczą kwestii terytorialnych. - Próbują coś wypracować, to skomplikowany proces – mówił w kontekście negocjacji w tej sprawie.
Rosyjskie podboje na Ukrainie
Prezydent USA mówił też, że trwają rozmowy z Europejczykami na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu wojny. Mówił też, że pierwotny, 28-punktowy plan pokojowy, przygotowany przez jego administrację (treść planu ujawnił serwis Axios), nie był w rzeczywistości planem pokojowym, tylko „koncepcją” i „mapą” będącą punktem wyjścia do rozmów na temat planu pokojowego.
Tymczasem przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, organizatorzy wtorkowego szczytu Koalicji Chętnych, państw europejskich, które są gotowe udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa po wojnie, po spotkaniu wydali oświadczenie, w którym czytamy, że wyrażają poparcie dla „starań prezydenta Trumpa zmierzających do zakończenia wojny”. Jednocześnie podkreślili, że granice Ukrainy „nie mogą być zmieniane siłą”.
W wydanym po spotkaniu oświadczeniu czytamy też, że porozumienie pokojowe musi „zachowywać suwerenność Ukrainy i pozostawać w zgodzie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych oraz gwarantować długoterminowe bezpieczeństwo (Ukrainy)”, a w jego wypracowaniu muszą brać udział Ukraińcy.
W oświadczeniu czytamy też, że Ukraina musi uzyskać „wiarygodne gwarancje (bezpieczeństwa)”.
1. Ukraińska suwerenność zostanie potwierdzona.
2. Całościowe porozumienie o nieagresji zostanie zawarte między Rosją, Ukrainą a Europą. Wszystkie sporne kwestie z ostatnich 30 lat zostaną uregulowane.
3. Rosja nie będzie najeżdżać sąsiednich krajów, a NATO nie będzie się rozszerzać.
4. Między Rosją a NATO prowadzony będzie dialog, za pośrednictwem USA, by rozwiązać wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i stworzyć warunki do deeskalacji w celu zapewnienia globalnego bezpieczeństwa i zwiększenia szans na współpracę dla przyszłego rozwoju gospodarczego.
5. Ukraina otrzyma wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa.
6. Rozmiar ukraińskiej armii zostanie ograniczony do 600 tys. żołnierzy.
7. Ukraina zapisze w swojej konstytucji, że nie dołączy do NATO, a NATO zgodzi się zawrzeć w swoich dokumentach gwarancję, że Ukraina nie zostanie przyjęta (do Sojuszu) w przyszłości.
8. NATO zgodzi się nie rozmieszczać wojsk na Ukrainie.
9. Europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce.
10. Co do gwarancji USA:
USA otrzymają rekompensatę za gwarancje;
Jeśli Ukraina najedzie Rosję, straci gwarancje;
Jeśli Rosja najedzie Ukrainę, oprócz skoordynowanej odpowiedzi militarnej, wszystkie sankcje zostaną przywrócone, a uznanie nowych terytoriów i wszystkie inne korzyści z tej umowy zostaną anulowane;
Jeśli Ukraina przeprowadzi atak rakietowy na Moskwę lub Petersburg bez powodu, gwarancje bezpieczeństwa zostaną uznane za niebyłe.
11. Ukraina może starać się o członkostwo w UE i uzyska krótkoterminowy, preferencyjny dostęp do europejskiego rynku, gdy sprawa ta (akcesja do UE – red.) będzie rozważana.
12. Powstanie ogromny pakiet środków mających na celu odbudowę Ukrainy, w tym (choć nie ograniczy się do tego):
Powstanie Ukraiński Fundusz Rozwoju, by inwestować w szybko rozwijające się branże, w tym technologiczną, centra danych i sztuczną inteligencję;
USA będą współpracować z Ukrainą, by wspólnie odbudować, rozwijać, modernizować i zarządzać ukraińską infrastrukturą gazową, w tym gazociągami i magazynami gazu;
Wspólne wysiłki na rzecz odbudowy dotkniętych przez działania wojenne terenów, mające na celu odtworzenie, odbudowę i modernizację miast i terenów zabudowanych;
Rozwój infrastruktury;
Wydobycie minerałów i surowców naturalnych;
Bank Światowy stworzy specjalny pakiet finansowy, by przyspieszyć te wysiłki.
13. Rosja zostanie ponownie włączona do światowej gospodarki;
Zniesienie sankcji będzie omawiane i uzgadniane etapami oraz indywidualnie dla każdego przypadku;
USA zawrą długoterminową umowę o współpracy gospodarczej na rzecz obustronnego rozwoju w obszarach energetyki, surowców naturalnych, infrastruktury, sztucznej inteligencji, centrów danych, wydobycia metali ziem rzadkich w Arktyce i innych obopólnie korzystnych projektów biznesowych;
Rosja zostanie zaproszona do ponownego dołączenia do G8.
14. Zamrożone aktywa (Rosji) zostaną wykorzystane w sposób następujący:
100 mld dolarów zamrożonych aktywów Rosji zostanie zainwestowanych w amerykańskie wysiłki na rzecz odbudowy i rozwoju inwestycji na Ukrainie;
USA otrzymają 50 proc. zysków z tego projektu. Europa przeznaczy kolejne 100 mld dolarów na zwiększenie ilości dostępnych inwestycji na odbudowę Ukrainy. Zamrożone w Europie fundusze zostaną odmrożone. Pozostałe zamrożone rosyjskie fundusze zostaną zainwestowane w oddzielny amerykańsko-rosyjski mechanizm, który pozwoli na wdrożenie wspólnych projektów w różnych obszarach. Ten fundusz będzie miał na celu wzmocnienie relacji i zwiększenie wspólnego interesu w stworzeniu zachęt, by nie wracać do konfliktu.
15. Zostanie ustanowiona wspólna amerykańsko-rosyjska grupa robocza w kwestiach bezpieczeństwa, by zapewnić przestrzeganie wszystkich zapisów tego porozumienia.
16. Rosja zawrze w swoim systemie prawnym politykę nieagresji wobec Europy i Ukrainy.
17. USA i Rosja zgodzą się przedłużyć ważność traktatów o nierozprzestrzenianiu i kontroli broni jądrowej, w tym traktatu START I.
18. Ukraina zgodzi się być krajem nieatomowym, zgodnie z Traktatem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.
19. Zaporoska Elektrownia Jądrowa będzie zarządzana pod nadzorem MAEA, a prąd wytwarzany przez nią będzie rozdzielany po równo między Rosję i Ukrainę – w stosunku 50 do 50.
20. Oba państwa wdrożą programy nauczania w szkołach i społeczeństwie, których celem będzie promowanie zrozumienia i tolerowania różnych kultur i eliminowanie rasizmu oraz uprzedzeń;
Ukraina przyjmie zasady UE dotyczące tolerancji religijnej i chronienia języków mniejszości;
Oba kraje zgodzą się na odwołanie dyskryminacyjnych środków i zagwarantowanie praw ukraińskich i rosyjskich mediów i edukacji.
Wszelkie nazistowskie ideologie i działania muszą być odrzucone i zakazane.
21. Terytoria:
Krym, Ługańsk i Donieck zostaną uznane de facto za rosyjskie, w tym przez USA;
W Chersoniu i Zaporożu dojdzie do zamrożenia na linii kontaktu, co oznacza de facto uznanie linii kontaktu (frontu – red.).
Rosja zwróci inne terytoria, które kontroluje poza tymi pięcioma obwodami.
Ukraińskie siły wycofają się z części obwodu donieckiego, którą obecnie kontrolują, a strefa, z której się wycofają, będzie uważana za neutralny, zdemilitaryzowany bufor, uznawany międzynarodowo za terytorium Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie siły nie będą wkraczać do tej strefy zdemilitaryzowanej.
22. Po zawarciu przyszłych porozumień terytorialnych, Federacja Rosyjska i Ukraina zobowiążą się nie zmieniać tych porozumień siłą. Wszelkie gwarancje bezpieczeństwa nie będą obowiązywać w przypadku złamania tych zobowiązań.
23. Rosja nie będzie uniemożliwiać Ukrainie wykorzystywania Dniepru do działań komercyjnych, zostaną zawarte porozumienia ws. swobodnego transportu zboża przez Morze Czarne.
24. Powołana zostanie komisja humanitarna, by rozwiązać następujące kwestie:
Wszyscy jeńcy i polegli zostaną wymienieni między stronami, na zasadzie wszyscy za wszystkich;
Wszyscy cywilni więźniowie i zakładnicy zostaną zwróceni, w tym dzieci;
Wdrożony zostanie program łączenia rodzin;
Zostaną podjęte środki, by ulżyć cierpieniu ofiar konfliktu.
25. Ukraina zorganizuje wybory w ciągu 100 dni.
26. Wszyscy uczestnicy konfliktu otrzymają pełną amnestię za swoje działania w czasie wojny i zgodzą się, by nie składać roszczeń lub przedstawiać zażaleń w przyszłości.
27. To porozumienie będzie prawnie wiążące. Jego wdrożenie będzie monitorowane przez Radę Pokoju, na czele której stanie Donald Trump. Sankcje będą wdrażane w przypadku naruszeń.
28. Gdy strony zgodzą się na to memorandum, zawieszenie broni wejdzie w życie natychmiast, po tym, jak obie strony zgodzą się wycofać do wskazanych miejsc i zaczną wdrażać porozumienie.
Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy poinformował we wtorek wieczorem w mediach społecznościowych, że sekretarz armii USA Dan Driscoll przyjedzie w tym tygodniu do Kijowa, gdzie będzie kontynuował rozmowy pokojowe. Driscoll był już w Kijowie w ubiegłym tygodniu i zaprezentował Wołodymyrowi Zełenskiemu 28-punktowy plan pokojowy opracowany przez administrację Donalda Trumpa. Następnie brał udział w negocjacjach w Genewie, gdzie delegacje USA i Ukrainy dokonały korekty planu (miał zostać skrócony do 19 punktów, najbardziej sporne kwestie – m.in. terytorialne – wyłączono z niego i pozostawiono do rozstrzygnięcia prezydentom USA i Ukrainy), a także w rozmowach w Abu Zabi z rosyjską delegacją.
Teraz Driscoll ma znów przyjechać do Kijowa, by – jak napisał Jermak – „sfinalizować kroki niezbędne do zakończenia rozlewu krwi”. Jermak podkreślił też, że strona ukraińska pracuje nad zorganizowaniem spotkania Zełenskiego z Trumpem. „Ukraina nigdy nie była przeszkodą na drodze do pokoju. Jesteśmy wdzięczni USA za ich wsparcie” – podkreślił szef kancelarii Zełenskiego.
