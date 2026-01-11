Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wydarzenia doprowadziły do ogólnokrajowych protestów przeciwko służbom imigracyjnym w USA?

W jaki sposób władze Minnesoty zareagowały na działania służb imigracyjnych ICE?

Jakie są kontrowersje związane ze śmiercią Renee Good w Minneapolis?

Jakie argumenty padają w debacie dotyczącej działań służb imigracyjnych i ich legalności?

Jakie następstwa miały protesty po śmierci George'a Floyda w 2020 r.?

W jaki sposób polityczne podziały wpływają na zarzuty wobec administracji Trumpa i jego działań w stanach demokratycznych?

Korespondencja z Nowego Jorku

W Minnesocie i wielu innych stanach Amerykanie protestują od środy. Oburzeni wydarzeniami w Minneapolis, największym mieście Minnesoty, i brutalnością służb imigracyjnych ICE, które od miesięcy przeczesują Stany Zjednoczone, a w szczególności tereny zarządzane przez Demokratów, w poszukiwaniu nieudokumentowanych imigrantów.

W weekend organizacje broniące praw obywatelskich oraz praw migrantów zorganizowały ogólnokrajowe protesty pod hasłem „ICE Out For Good” (ICE, wynoś się na zawsze), które odbyły się w co najmniej tysiącu miejscach. – Wszyscy żyjemy w strachu. ICE tworzy atmosferę braku bezpieczeństwa – powiedziała w wywiadzie dla Associated Press mieszkanka Minneapolis, gdzie w piątek w trakcie demonstracji funkcjonariusze imigracyjni obrzuceni zostali śniegiem, lodem oraz kamieniami.

Władze Minnesoty nawoływały do zachowania spokoju. – Trump przysłał tysiące uzbrojonych funkcjonariuszy do naszego stanu i zginęła osoba. Teraz ucieszyłby się, gdyby tu zapanował chaos, który odwróci uwagę od tego, co się stało. Nie dajmy mu tego – mówił gubernator Tim Waltz.