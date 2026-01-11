Aktualizacja: 11.01.2026 16:05 Publikacja: 11.01.2026 16:00
Minnesota to jeden z demokratycznych stanów będących na celowniku prezydenta Donalda Trumpa.
Foto: REUTERS/Tim Evans
Korespondencja z Nowego Jorku
W Minnesocie i wielu innych stanach Amerykanie protestują od środy. Oburzeni wydarzeniami w Minneapolis, największym mieście Minnesoty, i brutalnością służb imigracyjnych ICE, które od miesięcy przeczesują Stany Zjednoczone, a w szczególności tereny zarządzane przez Demokratów, w poszukiwaniu nieudokumentowanych imigrantów.
W weekend organizacje broniące praw obywatelskich oraz praw migrantów zorganizowały ogólnokrajowe protesty pod hasłem „ICE Out For Good” (ICE, wynoś się na zawsze), które odbyły się w co najmniej tysiącu miejscach. – Wszyscy żyjemy w strachu. ICE tworzy atmosferę braku bezpieczeństwa – powiedziała w wywiadzie dla Associated Press mieszkanka Minneapolis, gdzie w piątek w trakcie demonstracji funkcjonariusze imigracyjni obrzuceni zostali śniegiem, lodem oraz kamieniami.
Władze Minnesoty nawoływały do zachowania spokoju. – Trump przysłał tysiące uzbrojonych funkcjonariuszy do naszego stanu i zginęła osoba. Teraz ucieszyłby się, gdyby tu zapanował chaos, który odwróci uwagę od tego, co się stało. Nie dajmy mu tego – mówił gubernator Tim Waltz.
Nawet tam, gdzie demonstracje odbywały się w pokojowej atmosferze, hasła na transparentach nie szczędziły federalnej administracji. – Trzeba skończyć z ICE. Trzeba skończyć z faszystowskim reżimem – to jeden z transparentów, jakie zauważyć można było w stolicy kraju.
– Podli, brutalni, nikczemni mordercy. Trzeba skończyć z ICE – brzmiał napis na transparencie, który para nowojorczyków miała podczas sobotniej pikiety na dolnym Manhattanie.
W środę w Minneapolis w czasie akcji antyimigracyjnej – która według Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) była największą tego typu od 12 miesięcy – od kuli agenta ICE zginęła 37-letnia Renee Good, białoskóra Amerykanka, matka trójki dzieci. Good została postrzelona w głowę, gdy zamaskowani funkcjonariusze podchodzili do jej samochodu, częściowo blokującego ruch na lokalnej ulicy. Kobieta zaczęła odjeżdżać, gdy funkcjonariusz próbował otworzyć drzwi kierowcy. Według lokalnych doniesień, Good była uczestniczką grupowych protestów przeciwko obecności służb imigracyjnych w Minnesocie, a w momencie śmierci brała udział w „patrolu okolicy”, który polega na rejestrowaniu działań ICE.
Sekretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem stwierdziła, że Good „utrudniała” i „śledziła” agentów ICE przez cały dzień i zanim jeszcze wszczęto dochodzenie, określiła ją mianem „krajowej terrorystki”. Donald Trump stwierdził, że funkcjonariusz otworzył ogień w samoobronie, bo Good próbowała go przejechać, choć liczne nagrania udostępnione przez świadków przeczą tym oskarżeniom i rodzą pytania o zasadność użycia broni w tym przypadku.
– To tragedia na jej własne życzenie – powiedział wiceprezydent JD Vance podczas konferencji prasowej. Stwierdził, że ofiara była częścią lewicowej zmowy, której celem jest uniemożliwienie pracy agentom imigracyjnym.
Po drugiej stronie podziału politycznego Demokraci natomiast potępili administrację Trumpa, która dała szerokie uprawnienia służbom imigracyjnym. – Zabicie Renee Nicole Good było ohydą. Krew spoczywa na rękach tych osób w administracji, które forsowały skrajną politykę – powiedział w czwartek przewodniczący mniejszości w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries.
– Wynocha z Minneapolis – powiedział burmistrz tego miasta Jacob Fred do służb imigracyjnych, podkreślając, że nie można przyjmować retoryki władz federalnych za wiarygodną, bez niezależnego dochodzenia. FBI wykluczyło lokalne władze ze śledztwa, zamykając im dostęp do danych i dowodów. Mimo wszystko w piątek stanowa prokuratura otworzyła swoje własne dochodzenie w tej sprawie, choć wiceprezydent JD Vance twierdzi, że nie będzie mogła wnieść oskarżeń wobec funkcjonariuszy ICE, bo ci mają „absolutny immunitet”.
Minnesota to jeden z demokratycznych stanów będących na celowniku prezydenta. Konflikt ma swoje początki w 2020 r. Good zginęła kilka przecznic od miejsca, w którym pięć i pół roku temu z rąk policjanta zginął czarnoskóry George Floyd. Wywołało to wielotygodniowe protesty w całym kraju, w niektórych miejscach przerodziły się w zamieszki. Były to największe zawirowania społeczne w pierwszej kadencji Trumpa. Wszczęły ogólnokrajową debatę na temat postępowania i tego, jak szkoleni są funkcjonariusze policji.
W 2024 r. gubernator Minnesoty Tim Waltz jako kandydat na wiceprezydenta stał się prominentnym krytykiem Donalda Trumpa. Prezydent nazwał go „zepsutym”, „stukniętym” i „rażąco niekompetentnym”.
W ostatnich tygodniach doniesienia o masowym oszustwie dotyczącym wyłudzania funduszy federalnych przez imigrantów z Somalii dały administracji Trumpa powody do ataków na Minnesotę. Do stanu tego w grudniu wysłanych zostało 2000 funkcjonariuszy ICE, a rząd federalny ogłosił plan zamrożenia 10 miliardów dol. na finansowanie usług społecznych i opieki nad dziećmi w Minnesocie i czterech innych stanach sprzyjających Demokratom.
Od miesięcy od Kalifornii, przez Oregon, Illinois po Nowy Jork, dochodzi do protestów i starć ze służbami imigracyjnymi, które często wspiera Gwardia Narodowa i Straż Graniczna. W tle toczy się debata na temat imigracji oraz legalności obecności służb federalnych w poszczególnych stanach. Amerykanie protestują przeciwko obecności mundurowych na ulicach ich miast, skarżąc się, że zastraszają i wprowadzają atmosferę grozy, ale też przeciwko brutalności ich działań wobec domniemanych nielegalnych imigrantów.
Jak donoszą media, w ciągu ostatnich czterech miesięcy odnotowano dziesięć przypadków, w których funkcjonariusze służb imigracyjnych otworzyli ogień w kierunku pojazdów, przyczyniając się do śmierci dwóch osób. Dolało to oliwy do ognia w debacie na temat tego, jak daleko ci funkcjonariusze mogą się posunąć.
Do strzelaniny doszło też w czwartek w Oregonie, gdy funkcjonariusz Straży Granicznej w mieście Portland ranił mężczyznę oraz kobietę znajdujących się w samochodzie. Podobnie jak w przypadku incydentu w Minneapolis, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformował, że kierowca próbował „użyć pojazdu jako broni” i najechać na funkcjonariuszy. Władze podały również, że ranny kierowca i pasażerka są członkami gangu z Wenezueli, którzy przebywali w USA nielegalnie, ale nie przedstawiły żadnych dowodów na poparcie tych zarzutów.
– Good i ofiary w Portland to część niepokojącej fali niekontrolowanej przemocy i nadużyć ze strony federalnych agencji zajmujących się egzekwowaniem przepisów imigracyjnych – powiedzieli w oświadczeniu organizatorzy weekendowych demonstracji.
