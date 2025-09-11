„Sytuacje wyjątkowe” i „kryzysy”, czyli jak Donald Trump naciąga prawo

„Gdy ustawodawcy zatwierdzali te przepisy, zakładali, że prezydenci będą powoływać się na nie w dobrej wierze. Określali warunki wstępne – inwazję, rebelię, zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego – ale pozostawiali prezydentowi szerokie pole manewru w definiowaniu tych kwestii” – czytamy w „New York Timesie” w artykule „Czy Trump po prostu może robić, co chce, ogłaszając sytuacje wyjątkowe”.

Problem w tym, że w wielu przypadkach prezydent i jego administracja bardzo szeroko interpretują „sytuację wyjątkową”, albo wręcz naciągają jej definicję. Bo deficyt w wymianie handlowej trwa od pokoleń i ekonomiści uważają go za coś powszechnego i zwyczajnego. Stąd sąd apelacyjny uznał, że cła podniesione na mocy dekretu prezydenckiego nie mają mocy prawnej. Imigranci, nawet zagraniczne gangi, nie są armią najeżdżającą kraj podczas wojny, a sąd apelacyjny orzekł niedawno, że administracja źle interpretuje przepisy w tej kwestii.

Protestujący w Los Angeles nie są rebeliantami i nie zagrażają federalnym pracownikom, co uzasadniałoby prawnie wysłanie tam gwardzistów przez prezydenta. Przestępczość jest problemem w całym kraju, ale statystyki wskazują, że np. w Waszyngtonie spadła. Prezydent jednak mówi o „kryzysie przestępczości”, bo w takiej sytuacji lokalne prawo pozwala mu sięgnąć po pomoc sił wojskowych w stolicy kraju.

Czasem Trump nie ogłasza sytuacji wyjątkowej z prawnego punktu widzenia, ale powołuje się na kryzysy, które – jego zdaniem – uzasadniają jego drastyczne działania, choć ich istnienie również jest kwestią interpretacji. W jego argumentacji te kryzysy pozwalają mu np. na konfiskatę funduszy przydzielonych przez Kongres, zamykanie agencji federalnych, przekształcanie amerykańskich muzeów, ingerencję w szkolnictwo wyższe, podejmowanie prób kontrolowania Rezerwy Federalnej, zwalnianie pracowników federalnych oraz zmiany w instytucjach federalnych, tak by odpowiadały jego konserwatywnej wizji.

Teraz sędziowie muszą zdecydować, czy rzeczywiście istnieją warunki pozwalające Trumpowi na rządzenie dekretami, jak w sytuacjach wyjątkowych. Przy czym – jak zwracają uwagę komentatorzy – sędziowie mają trudne zadanie, bo „nie ma precedensów, na których mogą się oprzeć, mają do dyspozycji niejasne sformułowania ustawowe i tradycję uległości wobec władzy wykonawczej, co potencjalnie może działać na korzyść Trumpa”. „W ten sposób prezydent ma ogromną możliwość definiowania rzeczywistości” – opiniuje nowojorski dziennik.