Donald Trump wprowadził Gwardię Narodową na ulice Waszyngtonu. „Autorytarne dążenia”

Jednostki amerykańskiej Gwardii Narodowej zaczęły pojawiać się na ulicach Waszyngtonu dzień po tym, jak Donald Trump ogłosił stan wyjątkowy w tym mieście w związku z zalewającą je, według amerykańskiego prezydenta, falą przestępczości.

Publikacja: 13.08.2025 05:31

W Waszyngtonie na ulicach pojawili się już pierwsi żołnierze Gwardii Narodowej

W Waszyngtonie na ulicach pojawili się już pierwsi żołnierze Gwardii Narodowej

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

W rozporządzeniu wykonawczym, wprowadzającym „stan nadzwyczajny w związku z przestępczością” w Dystrykcie Kolumbii (federalne terytorium w USA, na którym znajduje się Waszyngton) można przeczytać, że sytuacja panująca w Waszyngtonie „zagraża urzędnikom, mieszkańcom miasta i turystom” oraz „zakłóca właściwe funkcjonowanie władz federalnych”. W związku z tym prezydent zdecydował o skierowaniu na ulice amerykańskiej stolicy jednostek Gwardii Narodowej oraz o czasowym podporządkowaniu waszyngtońskiej policji administracji USA (konkretnie – prokurator generalnej Pam Bondi). Z treści rozporządzenia wynika, że Waszyngton, w ocenie władz federalnych USA, znajduje się obecnie w 20 proc. najniebezpieczniejszych miast na świecie. Na konferencji prasowej Trump porównywał sytuację w mieście do tej, panującej w Bogocie (stolicy Kolumbii) czy Bagdadzie (stolicy Iraku). 

Trump nie wykluczył, że podobne działania podejmie w Chicago i Nowego Jorku. W obu miastach władzę sprawuje Partia Demokratyczna. Wcześniej Trump skierował już Gwardię Narodową do Los Angeles, po tym, jak doszło tam do gwałtownych protestów przeciwko polityce migracyjnej jego administracji. 

Waszyngton: Agenci federalni rozpoczęli aresztowania w mieście

We wtorek wieczorem na ulicach Waszyngtonu i w pobliżu miejsc odwiedzanych przez turystów pojawiły się pojazdy opancerzone. Łącznie na ulice amerykańskiej stolicy skierowanych ma zostać ok. 800 żołnierzy Gwardii Narodowej, a także ok. 500 funkcjonariuszy federalnych agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

Donald Trump
Społeczeństwo
Porażka migracyjnej polityki Trumpa? Sondaż nie pozostawia złudzeń: migranci są potrzebni Stanom Zjednoczonym
Tymczasem burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser, z opozycyjnej wobec Trumpa i Partii Republikańskiej Partii Demokratycznej, przekonuje że argument o fali przestępczości, która wymyka się spod kontroli władz stolicy, jest nieprawdziwy. Jej zdaniem wysłanie przez władze centralne wojska na ulice miasta jest wyrazem „dążeń autorytarnych”. 

Biały Dom podaje, że już w nocy z poniedziałku na wtorek agenci służb federalnych aresztowali w Waszyngtonie 23 osoby. – To dopiero początek – zapowiada rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Aresztowań dokonano w związku z zarzutami dotyczącymi m.in. zabójstw, przestępstw z użyciem broni, handlu narkotykami – informuje Biały Dom.

Donald Trump
Polityka
Donald Trump wysyła Gwardię Narodową na ulice Waszyngtonu. Nie wyklucza skierowania żołnierzy

– W ciągu najbliższego miesiąca administracja Trumpa będzie (...) ścigać i aresztować każdego brutalnego przestępcę (...), który łamie prawo, zagraża bezpieczeństwu publicznemu oraz naraża na niebezpieczeństwo praworządnych Amerykanów – podkreśliła Leavitt. 

Dyrektor FBI Kash Patel potwierdził, że w działaniach na ulicach miasta uczestniczą funkcjonariusze Federalnego Biura Śledczego. 

Jakie dane o przestępczości w Waszyngtonie podaje administracja USA?

W rozporządzeniu wykonawczym wprowadzającym stan wyjątkowy w Waszyngtonie czytamy, że Dystrykt Kolumbii notuje najwyższe wskaźniki brutalnych przestępstw, zabójstw i rozbojów spośród wszystkich 50 stanów USA. W 2024 roku w mieście miało dochodzić do 27,54 zabójstw na 100 tys. mieszkańców oraz do 842,4 kradzieży samochodów na 100 tysięcy mieszkańców.

Burmistrz Waszyngtonu apeluje o ochronę autonomii i samorządności. Wzywa do głosowania na Partię Demokratyczną

Burmistrz Waszyngtonu i komendant miejskiej policji zapewniają, że mają ten sam cel, co funkcjonariusze agencji federalnych, którzy pojawili się w mieście. Komendant Pamela Smith mówiła na spotkaniu z Pam Bondi, że waszyngtońska policja wie, iż musi pozbyć się nielegalnej broni z ulic Waszyngtonu. 

Jednocześnie burmistrz Bowser zaapelowała do mieszkańców Waszyngtonu, by „chronili miasto, chronili jego autonomię, chronili samorządność i stanęli po przeciwnej stronie”, niż prezydent Donald Trump. Bowser apelowała też o głosowanie na Partię Demokratyczną, by „zatrzymać autorytarne dążenia” obecnej administracji USA. 

Według danych publikowanych przez władze stolicy liczba brutalnych przestępstw w Waszyngtonie wzrosła gwałtownie w 2023 roku, ale w 2024 roku spadła o 35 proc. do poziomu najniższego od trzech dekad. Jednak przewodniczący Związku Policjantów z Dystryktu Kolumbii Gregg Pemberton kwestionuje te dane. Wcześniej oskarżał waszyngtońską policję o „celowe fałszowanie danych o przestępczości, by stworzyć fałszywą narrację o spadku liczby przestępstw” Z danych FBI wynika, że w 2024 roku liczba przestępstw w Waszyngtonie spadła o 9 proc. 


Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Waszyngton Osoby Donald Trump

