W Waszyngtonie na ulicach pojawili się już pierwsi żołnierze Gwardii Narodowej
Foto: PAP/EPA
W rozporządzeniu wykonawczym, wprowadzającym „stan nadzwyczajny w związku z przestępczością” w Dystrykcie Kolumbii (federalne terytorium w USA, na którym znajduje się Waszyngton) można przeczytać, że sytuacja panująca w Waszyngtonie „zagraża urzędnikom, mieszkańcom miasta i turystom” oraz „zakłóca właściwe funkcjonowanie władz federalnych”. W związku z tym prezydent zdecydował o skierowaniu na ulice amerykańskiej stolicy jednostek Gwardii Narodowej oraz o czasowym podporządkowaniu waszyngtońskiej policji administracji USA (konkretnie – prokurator generalnej Pam Bondi). Z treści rozporządzenia wynika, że Waszyngton, w ocenie władz federalnych USA, znajduje się obecnie w 20 proc. najniebezpieczniejszych miast na świecie. Na konferencji prasowej Trump porównywał sytuację w mieście do tej, panującej w Bogocie (stolicy Kolumbii) czy Bagdadzie (stolicy Iraku).
Trump nie wykluczył, że podobne działania podejmie w Chicago i Nowego Jorku. W obu miastach władzę sprawuje Partia Demokratyczna. Wcześniej Trump skierował już Gwardię Narodową do Los Angeles, po tym, jak doszło tam do gwałtownych protestów przeciwko polityce migracyjnej jego administracji.
We wtorek wieczorem na ulicach Waszyngtonu i w pobliżu miejsc odwiedzanych przez turystów pojawiły się pojazdy opancerzone. Łącznie na ulice amerykańskiej stolicy skierowanych ma zostać ok. 800 żołnierzy Gwardii Narodowej, a także ok. 500 funkcjonariuszy federalnych agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Tymczasem burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser, z opozycyjnej wobec Trumpa i Partii Republikańskiej Partii Demokratycznej, przekonuje że argument o fali przestępczości, która wymyka się spod kontroli władz stolicy, jest nieprawdziwy. Jej zdaniem wysłanie przez władze centralne wojska na ulice miasta jest wyrazem „dążeń autorytarnych”.
Biały Dom podaje, że już w nocy z poniedziałku na wtorek agenci służb federalnych aresztowali w Waszyngtonie 23 osoby. – To dopiero początek – zapowiada rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Aresztowań dokonano w związku z zarzutami dotyczącymi m.in. zabójstw, przestępstw z użyciem broni, handlu narkotykami – informuje Biały Dom.
– W ciągu najbliższego miesiąca administracja Trumpa będzie (...) ścigać i aresztować każdego brutalnego przestępcę (...), który łamie prawo, zagraża bezpieczeństwu publicznemu oraz naraża na niebezpieczeństwo praworządnych Amerykanów – podkreśliła Leavitt.
Dyrektor FBI Kash Patel potwierdził, że w działaniach na ulicach miasta uczestniczą funkcjonariusze Federalnego Biura Śledczego.
W rozporządzeniu wykonawczym wprowadzającym stan wyjątkowy w Waszyngtonie czytamy, że Dystrykt Kolumbii notuje najwyższe wskaźniki brutalnych przestępstw, zabójstw i rozbojów spośród wszystkich 50 stanów USA. W 2024 roku w mieście miało dochodzić do 27,54 zabójstw na 100 tys. mieszkańców oraz do 842,4 kradzieży samochodów na 100 tysięcy mieszkańców.
Burmistrz Waszyngtonu i komendant miejskiej policji zapewniają, że mają ten sam cel, co funkcjonariusze agencji federalnych, którzy pojawili się w mieście. Komendant Pamela Smith mówiła na spotkaniu z Pam Bondi, że waszyngtońska policja wie, iż musi pozbyć się nielegalnej broni z ulic Waszyngtonu.
Jednocześnie burmistrz Bowser zaapelowała do mieszkańców Waszyngtonu, by „chronili miasto, chronili jego autonomię, chronili samorządność i stanęli po przeciwnej stronie”, niż prezydent Donald Trump. Bowser apelowała też o głosowanie na Partię Demokratyczną, by „zatrzymać autorytarne dążenia” obecnej administracji USA.
Według danych publikowanych przez władze stolicy liczba brutalnych przestępstw w Waszyngtonie wzrosła gwałtownie w 2023 roku, ale w 2024 roku spadła o 35 proc. do poziomu najniższego od trzech dekad. Jednak przewodniczący Związku Policjantów z Dystryktu Kolumbii Gregg Pemberton kwestionuje te dane. Wcześniej oskarżał waszyngtońską policję o „celowe fałszowanie danych o przestępczości, by stworzyć fałszywą narrację o spadku liczby przestępstw” Z danych FBI wynika, że w 2024 roku liczba przestępstw w Waszyngtonie spadła o 9 proc.
Źródło: rp.pl
