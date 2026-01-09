W rozmowie z BBC Petro zarzucił USA, że kraj ten traktuje inne państwa jako część amerykańskiego „imperium”. W ocenie prezydenta Kolumbii USA narażają się na to, że zamiast dominować w świecie staną się „izolowane od świata”.

O rozmowie z Trumpem prezydent Kolumbii mówił, że trwała około godziny i że przez większą jej część to on mówił. Petro miał poruszyć temat przemytu narkotyków z Kolumbii oraz tego, jak Bogota postrzega sytuację w Wenezueli i „to, co dzieje się wokół Ameryki Łacińskiej i co dotyczy USA”.

Imperium nie buduje się w izolacji od świata Gustavo Petro, prezydent Kolumbii

Prezydent Kolumbii stwierdził też, że funkcjonariusze służb imigracyjnych USA (ICE) zachowują się jak „nazistowskie brygady”. Od momentu, gdy Trump rozpoczął swoją obecną kadencję w Białym Domu, działania służb federalnych wymierzone w nielegalnych imigrantów zostały znacznie zintensyfikowane. Trump zadeklarował, że chce deportować wszystkich nielegalnych imigrantów z USA (to nawet ok. 11 mln osób), a akcje wymierzone w nielegalnych imigrantów często przybierają formę nalotów na miejsca, w których osoby takie przebywają. Od 20 stycznia do 10 grudnia 2025 roku z USA deportowanych miało zostać 605 tys. osób, a dobrowolnie wyjechać miało kolejnych 1,9 mln imigrantów, którzy nie mieli prawa pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Po tym, jak funkcjonariusz ICE w tym tygodniu zastrzelił 37-letnią Renee Nicole Macklin Good w Minneapolis (kobieta należała do patrolu obywatelskiego monitorującego działanie funkcjonariuszy ICE) Petro stwierdził, że służba imigracyjna „doszła do punktu, w którym nie tylko prześladuje Latynosów na ulicach, co jest obrazą mieszkańców Ameryki Łacińskiej, ale też zabija obywateli USA”.

W tym właśnie kontekście stwierdził, że jeśli taka sytuacja będzie trwać dłużej, wówczas USA, zamiast dominować w świecie i realizować „imperialne marzenie” zostaną odizolowane od świata. – Imperium nie buduje się w izolacji od świata – dodał.