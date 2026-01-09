Aktualizacja: 09.01.2026 12:02 Publikacja: 09.01.2026 11:47
Kobieta idzie ulicą w Moskwie w Rosji podczas intensywnych opadów śniegu.
Foto: Reuters
Ranking krajów pokazujący skalę cenzurowania internetu przez rządy poszczególnych krajów i koszty takiego działania publikuje na początku każdego roku Top10VPN, niezależna witryna internetowa założona w 2016 roku przez Antonio Argiolasa.
W opublikowanym w tym tygodniu zestawieniu autorzy piszą: „W niniejszym raporcie rocznym przeanalizowaliśmy wszystkie poważne celowe wyłączenia Internetu w 2025 r. Łącznie kosztowały one światową gospodarkę 19,7 mld dolarów”.
Czytaj więcej
Najpopularniejszy dotąd w Rosji komunikator znika ze smartfonów Rosjan. Od poniedziałku, 22 grudn...
Według ekspertów, w ubiegłym roku dostęp do internetu ograniczono w sumie 28 krajów 212 razy. Całkowity czas przerw w dostępie do internetu wzrósł o 70 proc. w porównaniu z 2024 r., osiągając 120 095 godzin. Z tego 55 700 godzin to całkowite przerwy w dostępie do internetu, 54 026 godzin - blokowanie mediów społecznościowych, a 12 712 godzin - spowolnienie transmisji danych.
Na czele rankingu cenzurowania internetu są kluczowe reżimy świata: Rosja przed Wenezuelą i Mjanmarem. W dziesiątce jeszcze Pakistan, Tanzania, Irak, Wietnam, Iran, Indie i Turcja. Wśród wszystkich 28 krajów z rankingu są jeszcze dwa państwa europejskie cenzurujące internet: Albania (13. miejsce ) i Białoruś (19.). Jednak, jak podkreślają autorzy raportu, nigdzie na świecie nie było w minionym roku tak wielu przerw w dostępie do internetu jak w Rosji. Łącznie wyniosły one 37 166 godzin, dotykając praktycznie całą populację kraju – 146 mln ludzi.
Czas trwania przerw w dostępie do internetu w Rosji był one ponad trzy razy dłuższy niż w Pakistanie (11 482 godziny), Mjanmanie (9888 godzin) i Gwinei Równikowej (8760 godzin). Długie przerwy odnotowano również w Iraku (7685 godzin), Albanii (7056 godzin), Tanzanii (6966 godzin) i Wenezueli (5952 godziny).
Eksperci szacują straty dla gospodarki w Rosji wynikające z przerw w dostępie do internetu, przerw w dostępie do internetu mobilnego oraz spowolnienia zasobów i mediów społecznościowych na 11,9 mld dol. To więcej niż we wszystkich pozostałych krajach w rankingu razem wziętych (7,8 mld dol.).
Autorzy rankingu podkreślają, że fala wyłączeń internetu w Rosji w 2025 r. „była bezprecedensowa zarówno pod względem skali, jak i złożoności technicznej”. Podczas gdy w innych krajach przerwy w dostępie do sieci występowały przez ograniczony czas, w odpowiedzi na konkretne wydarzenia, w Rosji proces ten stał się „systemowy i ogólnokrajowy, obejmując zarówno selektywne ograniczanie prędkości transmisji danych, jak i ukierunkowaną ingerencję w protokoły”.
Reżim Putina oficjalnie nie odciął wszystkich obywateli od zachodnich serwisów, ale w 2025 r. zaczął stosować taktykę „16 kilobajtów”, ograniczając dostęp do zasobów hostowanych w infrastrukturze Cloudflare i innych zachodnich witrynach. Użytkownicy mogą pobrać tylko pierwsze 16 kilobajtów danych, ale nic ponad to. „Ponieważ Cloudflare leży u podstaw znacznej części zachodniej infrastruktury internetowej i usług online, to ograniczenie go było kolejnym konkretnym krokiem w kierunku wdrożenia rosyjskiej koncepcji suwerennego RuNetu” – piszą eksperci Top10VPN.
Podkreślają, że takie podejście „skutecznie odizolowało rosyjskich użytkowników od globalnego internetu”. Odzwierciedla to rozszerzenie rosyjskiej cenzury na poziomie infrastruktury, gdzie „stałe, technicznie precyzyjne bariery ograniczają dostęp do informacji i utrudniają ich obejście”.
To co dzieje się z internetem w Rosji – szybkość, z jaką rosyjski dyktator odcina rodaków od świata zewnętrznego, może w 2026 r doprowadzić do całkowitej izolacji Rosjan. Będą zmuszeni korzystać tylko z tzw. Runetu czyli rosyjskiego internetu, w którym króluje cenzura i propaganda. A to ma w tym państwie długą tradycję. W przeszłości reżim komunistyczny na dziesięciolecia odciął obywateli od świata. Wtedy zamiast zakazu surfowania w internecie, której nikt jeszcze nie znał, były zakazy swobodnego podróżowania, kontaktów z zagranicą, itp.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chiny od lat zabiegają o wzmacnianie swojej pozycji w Afryce. Już po raz 36. ta część świata jest pierwszym w no...
Waszyngton przygotował plan zapobieżenia pogrążeniu się Wenezueli w chaosie. Zgodnie z nim USA sprzeda wenezuels...
Jeżeli ktoś chce przekonywać, że zamknięcie granic pozwoli uzdrowić sytuację w rolnictwie, jest w błędzie. Niest...
Miliardy euro na rolnictwo, brak ceł na nawozy, zakaz sprowadzania zakazanych substancji, większy budżet na prom...
Największe światowe media przedstawiły kilka scenariuszy, które mają otworzyć Amerykanom drzwi do przejęcie kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas