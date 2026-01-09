Na czele rankingu cenzurowania internetu są kluczowe reżimy świata: Rosja przed Wenezuelą i Mjanmarem. W dziesiątce jeszcze Pakistan, Tanzania, Irak, Wietnam, Iran, Indie i Turcja. Wśród wszystkich 28 krajów z rankingu są jeszcze dwa państwa europejskie cenzurujące internet: Albania (13. miejsce ) i Białoruś (19.). Jednak, jak podkreślają autorzy raportu, nigdzie na świecie nie było w minionym roku tak wielu przerw w dostępie do internetu jak w Rosji. Łącznie wyniosły one 37 166 godzin, dotykając praktycznie całą populację kraju – 146 mln ludzi.

Czas trwania przerw w dostępie do internetu w Rosji był one ponad trzy razy dłuższy niż w Pakistanie (11 482 godziny), Mjanmanie (9888 godzin) i Gwinei Równikowej (8760 godzin). Długie przerwy odnotowano również w Iraku (7685 godzin), Albanii (7056 godzin), Tanzanii (6966 godzin) i Wenezueli (5952 godziny).

Taktyka 16 kilobajtów

Eksperci szacują straty dla gospodarki w Rosji wynikające z przerw w dostępie do internetu, przerw w dostępie do internetu mobilnego oraz spowolnienia zasobów i mediów społecznościowych na 11,9 mld dol. To więcej niż we wszystkich pozostałych krajach w rankingu razem wziętych (7,8 mld dol.).

Autorzy rankingu podkreślają, że fala wyłączeń internetu w Rosji w 2025 r. „była bezprecedensowa zarówno pod względem skali, jak i złożoności technicznej”. Podczas gdy w innych krajach przerwy w dostępie do sieci występowały przez ograniczony czas, w odpowiedzi na konkretne wydarzenia, w Rosji proces ten stał się „systemowy i ogólnokrajowy, obejmując zarówno selektywne ograniczanie prędkości transmisji danych, jak i ukierunkowaną ingerencję w protokoły”.

Reżim Putina oficjalnie nie odciął wszystkich obywateli od zachodnich serwisów, ale w 2025 r. zaczął stosować taktykę „16 kilobajtów”, ograniczając dostęp do zasobów hostowanych w infrastrukturze Cloudflare i innych zachodnich witrynach. Użytkownicy mogą pobrać tylko pierwsze 16 kilobajtów danych, ale nic ponad to. „Ponieważ Cloudflare leży u podstaw znacznej części zachodniej infrastruktury internetowej i usług online, to ograniczenie go było kolejnym konkretnym krokiem w kierunku wdrożenia rosyjskiej koncepcji suwerennego RuNetu” – piszą eksperci Top10VPN.