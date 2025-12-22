Reklama
Kreml zabiera Rosjanom WhatsApp

Najpopularniejszy dotąd w Rosji komunikator znika ze smartfonów Rosjan. Od poniedziałku, 22 grudnia, władze federacji rozpoczęły wyłączanie WhatsApp. Szybkość została skokowo zmniejszona o 70-80 proc. w zależności od regionu.

Publikacja: 22.12.2025 18:06

Kreml zabiera Rosjanom WhatsApp

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

Roskomnadzor (rosyjski nadzór telekomunikacyjny) spowolnił w poniedziałek WhatsApp o 70-80 proc. Według źródeł gazety RBK, rosyjscy operatorzy telekomunikacyjni nie mają z tym nic wspólnego. Na Downdetector od rana napływają tysiące skarg. Rosyjscy użytkownicy komunikatora skarżą się, że spowolnienie WhatsApp powoduje nieprawidłowe działanie powiadomień, zawieszanie się aplikacji podczas ładowania i trudności z wysyłaniem wiadomości tekstowych. Najwięcej zgłoszeń jest z największych miast i regionów – Moskwy, Petersburga i obwodu moskiewskiego.

WhatsApp znika z Rosji. Zaczęło się w sierpniu

W połowie sierpnia Roskomnadzor po raz pierwszy oficjalnie ogłosił ograniczenia połączeń na WhatsApp i Telegram, powołując się na oszustów wykorzystujących je do „wyłudzania pieniędzy” i „wciągania obywateli Rosji w sabotaż i działalność terrorystyczną”. Pod koniec listopada organ nadzoru ostrzegł o „stopniowym” całkowitym zablokowaniu WhatsApp. Doszło do przerw w działaniu aplikacji na Syberii, Uralu i w Petersburgu, ale żadne nie były tak dotkliwe jak to, co zaczęło się dzisiaj.

Pomimo narastającej presji, WhatsApp pozostawał do dziś najpopularniejszym komunikatorem w Rosji. Według Mediascope, już w sierpniu miał ponad 97 milionów unikalnych użytkowników, przekraczając liczbę z ubiegłego roku. Telegram Pawła Durowa miał wówczas 91 milionów korzystających w Rosji.

Czysto rosyjski MAX

Średnia dzienna liczba użytkowników „narodowego komunikatora” MAX (promowane przez reżim rozwiązanie jako „czysto rosyjskie” – red.) wynosiła 45 milionów w połowie grudnia. I to pomimo że Kreml różnymi sposobami wymusza na Rosjanach korzystanie z MAX. Władze instalują aplikację w telefonach emerytów i zakazują używania WhatsApp pracownikom różnych instytucji państwowych.

Michaił Klimarew, szef Internet Defense Society już wcześniej zwracał uwagę, że blokada WhatsApp jest wirtualną repliką scenariusza z YouTube, który miał miejsce w zeszłym roku. Zdaniem eksperta władze rosyjskie będą stopniowo, począwszy od czasowej blokady, całkowicie ograniczać funkcjonowanie wszystkich platform, nad którymi Kreml nie ma kontroli.

