Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Nowa odsłona programu „Rzecz o Polityce”. Znakomita publicystyka od „Rzeczpospolitej” w odświeżonej formule

Stały punkt politycznej publicystyki „Rzeczpospolitej”, program „Rzecz o Polityce” startuje w nowej oprawie. Kolejne odsłony odświeżonego wizualnie i jak zawsze zajmującego programu Jacka Nizinkiewicza mają swoją premierę w każdą środę o godz. 9.00 na rp.pl i w kanałach wideo wydawnictwa.

Publikacja: 11.02.2026 15:28

Nowa odsłona programu „Rzecz o Polityce”. Znakomita publicystyka od „Rzeczpospolitej” w odświeżonej formule

Foto: Rzeczpospolita

Redakcja „Rz”

„Rzecz o Polityce” to jeden z kluczowych formatów publicystycznych „Rzeczpospolitej”. Program prowadzony przez Jacka Nizinkiewicza od lat stanowi przestrzeń pogłębionej, merytorycznej rozmowy o bieżącej polityce, bez presji skrótu i powierzchownych tez. Format opiera się na rozmowach z przedstawicielami różnych stron politycznego sporu.

– Rozmowy Jacka Nizinkiewicza w cyklu „Rzecz o Polityce” to połączenie tradycyjnego, dobrego dziennikarstwa, z którym kojarzy się „Rzeczpospolita” z szansami, jakie dają formy internetowe – spokojną rozmową, możliwością dopytywania, prymatem meritum nad presją czasu – podkreśla redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Michał Szułdrzyński.

– Dajemy wypowiedzieć się naszym rozmówcom, bo to nie prowadzący jest najważniejszy, ale jego goście. Jednak to też nie miejsce, w którym można wygłaszać komunały i mijać się z prawdą – mówi prowadzący program Jacek Nizinkiewicz. – Nieoczywiści goście, niewygodne pytania, twarde riposty, newsy, dążenie do prawdy, weryfikacja faktów, ale też kultura, dystans i poczucie humoru, których tak brakuje w naszym życiu politycznym i publicystycznym, to wszystko można znaleźć w programie „Rzecz o Polityce” – dodaje Nizinkiewicz.

Program funkcjonuje teraz w odświeżonej oprawie graficznej, przygotowanej przez Dział Marketingu „Rzeczpospolitej”, która porządkuje warstwę wizualną formatu i wzmacnia jego czytelność w środowisku cyfrowym. „Rzecz o Polityce” dostępna jest w serwisach internetowych „Rzeczpospolitej” oraz w kanałach wideo wydawnictwa.

Czytaj więcej

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2025 r.
Media
„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2025 r.
Reklama
Reklama

Wydawcą „Rzeczpospolitej”, najbardziej opiniotwórczego medium prasowego w Polsce w 2025 roku, jest Gremi Media S.A. W portfolio grupy znajdują się także dziennik „Parkiet”, miesięcznik „Wieści Rolnicze”, kwartalniki „Rzeczpospolita Nauka”, „Rzeczpospolita Podróże” i „Historia” oraz serwisy internetowe odwiedzane przez ponad 7,1 mln użytkowników miesięcznie (dane za maj 2025 r. wg badania Mediapanel/Gemius PBI).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Media Prasa Dzienniki Rzeczpospolita Firmy Gremi Media
Inwestor-aktywista wtrąca się do przejęcia Warner Bros. Discovery
Media
Inwestor-aktywista wtrąca się do przejęcia Warner Bros. Discovery
„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2025 r.
Media
„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2025 r.
Codzienna „Rzeczpospolita” z wygodną dostawą InPost
Media
Codzienna „Rzeczpospolita” z wygodną dostawą InPost
William Lewis opuszcza „The Washington Post”
Media
Zwolnił setki osób i odchodzi. Burza wokół szefa „The Washington Post”
Walka o właściciela TVN. Przeciwnik Netfliksa dał płatne ogłoszenia w europejskiej prasie
Media
Walka o właściciela TVN. Przeciwnik Netfliksa dał płatne ogłoszenia w europejskiej prasie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama