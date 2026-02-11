Nowa odsłona programu „Rzecz o Polityce”. Znakomita publicystyka od „Rzeczpospolitej” w odświeżonej formule

Aktualizacja: 11.02.2026 16:54 Publikacja: 11.02.2026 15:28
„Rzecz o Polityce” to jeden z kluczowych formatów publicystycznych „Rzeczpospolitej”. Program prowadzony przez Jacka Nizinkiewicza od lat stanowi przestrzeń pogłębionej, merytorycznej rozmowy o bieżącej polityce, bez presji skrótu i powierzchownych tez. Format opiera się na rozmowach z przedstawicielami różnych stron politycznego sporu.
– Rozmowy Jacka Nizinkiewicza w cyklu „Rzecz o Polityce” to połączenie tradycyjnego, dobrego dziennikarstwa, z którym kojarzy się „Rzeczpospolita” z szansami, jakie dają formy internetowe – spokojną rozmową, możliwością dopytywania, prymatem meritum nad presją czasu – podkreśla redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Michał Szułdrzyński.
– Dajemy wypowiedzieć się naszym rozmówcom, bo to nie prowadzący jest najważniejszy, ale jego goście. Jednak to też nie miejsce, w którym można wygłaszać komunały i mijać się z prawdą – mówi prowadzący program Jacek Nizinkiewicz. – Nieoczywiści goście, niewygodne pytania, twarde riposty, newsy, dążenie do prawdy, weryfikacja faktów, ale też kultura, dystans i poczucie humoru, których tak brakuje w naszym życiu politycznym i publicystycznym, to wszystko można znaleźć w programie „Rzecz o Polityce” – dodaje Nizinkiewicz.
Program funkcjonuje teraz w odświeżonej oprawie graficznej, przygotowanej przez Dział Marketingu „Rzeczpospolitej”, która porządkuje warstwę wizualną formatu i wzmacnia jego czytelność w środowisku cyfrowym. „Rzecz o Polityce” dostępna jest w serwisach internetowych „Rzeczpospolitej” oraz w kanałach wideo wydawnictwa.
