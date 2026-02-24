Rzeczpospolita
Globalna przecena uderza w GPW. WIG20 traci, a inwestorzy patrzą na USA

Niedźwiedzie na GPW nie dają o sobie zapomnieć. Rynek koryguje wczorajszy wystrzał.

Publikacja: 24.02.2026 11:00

Czerwień dominuje na światowych giełdach. WIG20 zbliża się do 3400 pkt

Czerwień dominuje na światowych giełdach. WIG20 zbliża się do 3400 pkt

Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski

Przemysław Tychmanowicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpływają na aktualne spadki na warszawskiej giełdzie?
  • Dlaczego akcje spółki Modivo odnotowały znaczący spadek wartości?
  • Jakie są kluczowe wydarzenia w kontekście międzynarodowej polityki handlowej USA?
  • Co wpływa na niepokoje inwestorów związane z sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie?
  • Jakie zmiany możemy zaobserwować na rynkach azjatyckich, zwłaszcza w kontekście indeksu Kospi?
  • Na co inwestorzy zwrócą szczególną uwagę w nadchodzących dniach w USA?

Od mocnego uderzenia rozpoczął się tydzień na warszawskiej giełdzie. Wczoraj WIG20 zyskał prawie 1,7 proc. Wynik ten robił tym większe wrażenie, że otoczenie wcale nie było jakoś wyjątkowo sprzyjające. We wtorek za ten ruch przychodzi nam jednak zapłacić. Od początku notowań na naszym parkiecie dominuje kolor czerwony. WIG20 po godzinie handlu tracił około 0,8 proc. i tym samym znów zbliżył się do poziomu 3400 pkt., który szturmem udało się zdobyć wczoraj. Słabością w gronie największych spółek razi przede wszystkim grupa Modivo (dawne CCC), której akcje tracą na wartości ponad 3 proc. Kolor czerwony dominuje dzisiaj także w sektorze bankowym. Dotyczy to m.in. Aliora, który zaprezentował wyniki finansowe. W efekcie branżowy wskaźnik WIG–Banki tracił o poranku około 1,5 proc.

Czytaj więcej

Rynek czeka na nowe IPO spółek Skarbu Państwa na warszawskiej giełdzie
Giełda
Kapitał odpływa z USA. Europa i rynki wschodzące na fali wzrostów

Spadki obserwujemy dzisiaj także w obszarze średnich i małych spółek. Oczywiście na giełdowej mapie nie brakuje też jasnych punktów. Do takich można zaliczyć m.in. firmę XTPL, której akcje rano drożały nawet ponad 10 proc. Wszystko to po informacji, że spółka nawiązała strategiczną współpracę z firmą Manz Asia z Tajwanu.

Czerwień znów atakuje światowe giełdy

Na innych europejskich rynkach od rana również obserwujemy przecenę, chociaż jest ona niewielka. W przypadku niemieckiego wskaźnika DAX czy też francuskiego CAC40 wynosi ona około 0,2 proc. Czerwono było wczoraj na Wall Street. S&P 500 stracił ponad 1 proc., a Nasdaq zniżkował o 1,2 proc. – Inwestorzy musieli „przetrawić” weekendową decyzję prezydenta Donalda Trumpa w sprawie nałożenia powszechnych 15-proc. ceł w oparciu o sekcję 122 ustawy o handlu. Administracja Białego Domu, mimo niekorzystnego wyroku Sądu Najwyższego, nie rezygnuje z agresywnego kursu polityki celnej, co w krótkim terminie może wprowadzać na rynki dodatkową niepewność. Warto zwrócić uwagę, że nowe cła mogą obowiązywać przez okres 150 dni – po tym czasie muszą zostać zatwierdzone przez Kongres. Pomimo faktu, że większością w Kongresie dysponują Republikanie, uważamy, że zgoda na przedłużenie ceł nie będzie formalnością (nawet wśród wielu Republikanów protekcjonistyczna polityka Białego Domu nie cieszy się dużą popularnością). Inwestorzy z niepokojem obserwują również rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie – wskazuje Patryk Pyka z DI Xelion.

Czytaj więcej

Giełdy mogą na chwilę odetchnąć. USA nadal negocjują z Iranem
Giełda
Giełdy mogą na chwilę odetchnąć. USA nadal negocjują z Iranem

W Azji nadal zaś błyszczy Kospi, który zyskał ponad 2 proc. i od początku roku indeks ten urósł już blisko 42 proc. Dzień na plusie zamknął także Nikkei225, który zyskał prawie 0,9 proc.

Co nas czeka we wtorek?

W Polsce mamy odczyt dotyczący stopy bezrobocia. Uwaga inwestorów bardziej jednak będzie skupiona na Stanach Zjednoczonych. – W Stanach Zjednoczonych najważniejsza będzie publikacja indeksu zaufania Conference Board za luty, która może pokazać lekką poprawę nastrojów. Niemniej jednak, nawet jeśli indeks wzrośnie zgodnie z oczekiwaniami (kons.: 88,3 pkt.), to pozostanie na historycznie niskim poziomie, co odzwierciedla niekorzystne nastroje amerykańskich konsumentów. W USA zostaną także opublikowane dane o cenach nieruchomości w grudniu – wskazują ekonomiści PKO BP. Dodają oni jednocześnie, że rynki z uwagą będą też śledzić wydarzenia geopolityczne. – W centrum uwagi inwestorów pozostanie jednak rozwój napiętej sytuacji geopolitycznej wokół Iranu oraz temat amerykańskich ceł, co może skłaniać rynek do ostrożności w zwiększaniu ekspozycji na ryzykowne aktywa – podkreślają ekonomiści PKO BP.

