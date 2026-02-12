Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Rosja zawiesiła finansowanie jednolitej platformy modułowej dla przemysłu motoryzacyjnego?

Jakie były koszty związane z produkcją limuzyny Aurus Senat i skąd pochodziły części?

Dlaczego marka Aurus nie została zarejestrowana w Unii Europejskiej?

Jakie są obecne problemy rosyjskiego przemysłu samochodowego i jakie kroki są podejmowane?

Decyzję zawieszającą finansowanie EMP ogłosił w rosyjskim parlamencie minister przemysłu i handlu Anton Alichanow, podał Interfax. Według urzędnika ministerstwo zamierza zamiast tego skupić się na lokalizacji kluczowych komponentów, w tym komponentów do pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Reklama Reklama

Putin pochwalił Aurusa

Limuzyna Aurus Senat została po raz pierwszy zaprezentowana podczas inauguracji kolejnej prezydentury Putina w maju 2018 r. Po tym, jak wsiadł do niej dyktator marka stała się w Rosji symbolem „suwerennego” przemysłu samochodowego. Prezydencka limuzyna została opancerzona, kuloodporna, na kierownicy pojawił się złoty dwugłowy imperialny orzeł, podobne emblematy po bokach na zewnątrz pojazdu. Wyposażona jest w najnowsze środki łączności i uzbrojona, ale o tym dokładniej nic nie wiadomo.

Moskiewski Instytut Motoryzacji pracował nad „rosyjską” limuzyną od 2013 r. Celem było wyprodukowanie linii limuzyn i aut terenowych klasy premium na potrzeby najwyższych osób w państwie. Koszty od początku były ogromne. Tylko w 2016 r. z budżetu wydano nań 3,7 mld rubli (wtedy 230 mln zł!). Rok wcześniej było to 3,6 mld rubli. Rosyjscy projektanci obficie korzystali z zagranicznych komponentów i podglądali modele.