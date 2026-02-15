Rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (DPSU) Andrij Demczenko w rozmowie z agencją Ukrinform nie chciał zdradzić nazwiska zatrzymanego. Powiedział jedynie, że straż graniczna przeprowadza kontrole na przejściach granicznych zgodnie z przepisami określonymi w ustawie. – W stosunku do obywateli strażnicy graniczni wykonują również polecenia upoważnionych organów państwowych, które w szczególności mogą dotyczyć dodatkowego badania kwestii istnienia prawnych podstaw do przekroczenia granicy państwowej – oświadczył, zaznaczając, że upoważnieni do udzielania odpowiednich informacji są wydający polecenia, a nie funkcjonariusze DPSU.

Afera korupcyjna na Ukrainie. Operacja Midas

W listopadzie 2025 r. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy oraz ukraińska Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) ujawniły proceder korupcyjny w ukraińskiej energetyce. Z ustaleń NABU wynikało, że w państwowej spółce Enerhoatom działała grupa przestępcza, która uzyskiwała nielegalne korzyści od partnerów biznesowych spółki, wynoszące od 10 do 15 proc. wartości realizowanych dla Enerhoatomu kontraktów. Korzyści te miały być uzyskiwane w drodze szantażu – działająca w Enerhoatomie grupa przestępcza miała grozić zablokowaniem płatności za realizowane świadczenia lub zerwaniem kontraktu.

Śledztwo w sprawie defraudacji 100 mln dol. było od lata 2024 r. prowadzone w ramach Operacji Midas. W centrum śledztwa znaleźli się były szef resortu energetyki Herman Hałuszczenko oraz jego następczyni w ministerstwie, Switłana Hrynczuk. Gdy afera wyszła na jaw, Hałuszczenko i Hrynczuk stracili stanowiska w rządzie. Wśród podejrzanych był też przyjaciel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i jego były partner biznesowy, Timur Mindicz. Jak podały media, biznesmen miał zostać ostrzeżony o planowanych działaniach służb antykorupcyjnych i uciekł do Izraela.

W ramach śledztwa siedem osób uznano za podejrzane, a zatrzymano pięć. Według śledczych, proceder miał zorganizować Mindicz, wspierany przez osoby powiązane z Hałuszczenką. Z posiadanych przez śledczych nagrań wynika, że nielegalne korzyści z całego procederu czerpał też wicepremier Ołeksij Czernyszow.

Grupa miała wykorzystywać do swoich działań biuro w centrum Kijowa, mieszczące się w budynku należącym do rodziny Andrija Derkacza, byłego ukraińskiego parlamentarzysty, który wyjechał do Rosji, gdzie został senatorem. Zdaniem śledczych, biuro w budynku było „dziuplą”, gdzie przechowywano pieniądze z łapówek.