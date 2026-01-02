Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kyryło Budanow przyjął propozycję Zełenskiego. Zastąpi Jermaka

Generał Kyryło Budanow, dotychczasowy szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR), poinformował w mediach społecznościowych, że przyjął propozycję prezydenta Zełenskiego i zostanie szefem jego Kancelarii.

Publikacja: 02.01.2026 16:14

Kyryło Budanow, nowy szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy

Kyryło Budanow, nowy szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy

Foto: Reuters,UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVIS

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie okoliczności towarzyszyły nominacji Kyryła Budanowa na szefa Kancelarii Prezydenta?
  • Dlaczego Andrij Jermak został zdymisjonowany ze stanowiska szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy?
  • Jakie były skutki operacji "Midas" prowadzonej przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy?

Wcześniej w piątek prezydent Zełenski poinformował, że spotkał się z szefem HUR i zaproponował mu objęcie funkcji szefa Kancelarii Prezydenta. Zełenski podkreślił, że Budanow ma duże doświadczenie w negocjacjach, a to one w dużej mierze zdecydują o przyszłości Ukrainy, a także dużo siły, która pomoże osiągnąć oczekiwane rezultaty. 

Na tym stanowisku Kyryło Budanow zastąpi Andrija Jermaka, który został zdymisjonowany w wyniku podejrzeń o udział w aferze korupcyjnej.

Budanow: Wciąż służę Ukrainie

Przyjąłem propozycję Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby stanąć na czele Kancelarii Głowy Państwa” - napisał Budanow na Telegramie. „Wciąż służę Ukrainie. Stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta traktuję jako kolejny kamień milowy odpowiedzialności wobec kraju. To dla mnie zaszczyt i odpowiedzialność – w historycznym momencie dla Ukrainy, skupić się na niezwykle ważnych kwestiach strategicznego bezpieczeństwa naszego państwa” –  czytamy dalej w jego wpisie.

Podziękował współpracownikom i całemu zespołowi Okręgu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy za wspólną pracę.

Reklama
Reklama

Musimy nadal wypełniać swoją rolę – pokonać wroga, bronić Ukrainy i dążyć do sprawiedliwego pokoju. Walczmy dalej razem o wolną i bezpieczną przyszłość Ukrainy!” – napisał Budanow.

Dymisja Andrija Jermaka

Dymisja poprzedniego szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy miała związek z operacją Midas, badającą największą aferę w ukraińskim sektorze energetycznym, w którą zamieszani mają być najbliżsi współpracownicy prezydenta Zełenskiego.

Pod koniec listopada funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAPO) przeprowadzili  przeszukanie u Jermaka. Ten złożył wniosek o dymisję, który został przyjęty.

Czytaj więcej

Andrij Jermak i Wołodymyr Zełenski
Polityka
Upadek Andrija Jermaka. Kulisy operacji, która wstrząsnęła systemem władzy Ukrainy

Afera korupcyjna w ukraińskim Enerhoatomie

Największa afera korupcyjna za rządów Wołodymyra Zełenskiego dotyczy państwowego koncernu energetycznego Enerhoatom. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) ujawniło schemat, w którym urzędnicy, biznesmeni i politycy pobierali łapówki od kontrahentów w wysokości 10-15 proc. wartości kontraktów. Środki te legalizowano w „pralni” w centrum Kijowa i wyprowadzano za granicę, co najmniej 100 mln dolarów.

Reklama
Reklama

Grupa stworzyła „szlaban” – mechanizm blokujący kontrakty dla tych, którzy nie płacili haraczu. NABU zebrało 1000 godzin nagrań w ramach operacji „Midas”, trwającej 15 miesięcy. Zatrzymano pięć osób, siedmiu postawiono zarzuty; wśród nich byli wicepremier Ołeksij Czernyszow i Timur Mindycz, znajomy Zełenskiego, który uciekł do Izraela.

W związku z aferą do dymisji podało się też  dwoje ministrów rządu Ukrainy, minister energetyki Switłana Hrynczuk oraz były szef tego resortu, minister sprawiedliwości Herman Hałuszczenko.

Czytaj więcej

Gen. Kyryło Budanow
Konflikty zbrojne
Szef wywiadu wojskowego Ukrainy: Wspólnie z Polską nawet zdobyliśmy Moskwę

Budanow kandydatem na następcę Zełenskiego?

Generał Kyryło Budanow, najmłodszy w historii szef wywiadu wojskowego Ukrainy, zyskał uznanie dzięki skutecznym operacjom przeciwko Rosji. Chociaż unika jednoznacznych deklaracji politycznych, jego rosnąca popularność sprawia, że jest postrzegany jako potencjalny kandydat na prezydenta – pisał w lutym tego roku portal Kyiv Independent w artykule, w którym przedstawiał potencjalnych kandydatów w ukraińskich wyborach prezydenckich. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Wołodymyr Zełenski Kyryło Budanow
Kyryło Budanow
Polityka
Wołodymyr Zełenski wskazał nowego szefa kancelarii. „Determinacja i doświadczenie”
Zohran Mamdani z żoną, artystką Ramą Duwaji
Polityka
Zohran Mamdani zaprzysiężony na burmistrza Nowego Jorku. „Początek nowej ery”
USA wzięły na celownik tankowce płynące do Wenezueli. Na zdjęciu Centuries, statek pływający pod ban
Polityka
USA ścigają tankowiec, który miał zmienić banderę. Rosja interweniuje
Nicolás Maduro
Polityka
Nicolás Maduro deklaruje gotowość do rozmów z USA o walce z przemytem narkotyków
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Xi Jinping i władze w Pekinie szukają sposobu na odwrócenie niekorzystnego trendu demograficznego
Polityka
Chiny walczą z kryzysem demograficznym. Prezerwatywy będą droższe
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama