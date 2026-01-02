Kyryło Budanow przyjął propozycję Zełenskiego. Zastąpi Jermaka

Aktualizacja: 02.01.2026 18:16 Publikacja: 02.01.2026 16:14
Kyryło Budanow, nowy szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy
Foto: Reuters,UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVIS
Wcześniej w piątek prezydent Zełenski poinformował, że spotkał się z szefem HUR i zaproponował mu objęcie funkcji szefa Kancelarii Prezydenta. Zełenski podkreślił, że Budanow ma duże doświadczenie w negocjacjach, a to one w dużej mierze zdecydują o przyszłości Ukrainy, a także dużo siły, która pomoże osiągnąć oczekiwane rezultaty.
Na tym stanowisku Kyryło Budanow zastąpi Andrija Jermaka, który został zdymisjonowany w wyniku podejrzeń o udział w aferze korupcyjnej.
„Przyjąłem propozycję Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby stanąć na czele Kancelarii Głowy Państwa” - napisał Budanow na Telegramie. „Wciąż służę Ukrainie. Stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta traktuję jako kolejny kamień milowy odpowiedzialności wobec kraju. To dla mnie zaszczyt i odpowiedzialność – w historycznym momencie dla Ukrainy, skupić się na niezwykle ważnych kwestiach strategicznego bezpieczeństwa naszego państwa” – czytamy dalej w jego wpisie.
Podziękował współpracownikom i całemu zespołowi Okręgu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy za wspólną pracę.
„Musimy nadal wypełniać swoją rolę – pokonać wroga, bronić Ukrainy i dążyć do sprawiedliwego pokoju. Walczmy dalej razem o wolną i bezpieczną przyszłość Ukrainy!” – napisał Budanow.
Dymisja poprzedniego szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy miała związek z operacją Midas, badającą największą aferę w ukraińskim sektorze energetycznym, w którą zamieszani mają być najbliżsi współpracownicy prezydenta Zełenskiego.
Pod koniec listopada funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAPO) przeprowadzili przeszukanie u Jermaka. Ten złożył wniosek o dymisję, który został przyjęty.
Największa afera korupcyjna za rządów Wołodymyra Zełenskiego dotyczy państwowego koncernu energetycznego Enerhoatom. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) ujawniło schemat, w którym urzędnicy, biznesmeni i politycy pobierali łapówki od kontrahentów w wysokości 10-15 proc. wartości kontraktów. Środki te legalizowano w „pralni” w centrum Kijowa i wyprowadzano za granicę, co najmniej 100 mln dolarów.
Grupa stworzyła „szlaban” – mechanizm blokujący kontrakty dla tych, którzy nie płacili haraczu. NABU zebrało 1000 godzin nagrań w ramach operacji „Midas”, trwającej 15 miesięcy. Zatrzymano pięć osób, siedmiu postawiono zarzuty; wśród nich byli wicepremier Ołeksij Czernyszow i Timur Mindycz, znajomy Zełenskiego, który uciekł do Izraela.
W związku z aferą do dymisji podało się też dwoje ministrów rządu Ukrainy, minister energetyki Switłana Hrynczuk oraz były szef tego resortu, minister sprawiedliwości Herman Hałuszczenko.
Generał Kyryło Budanow, najmłodszy w historii szef wywiadu wojskowego Ukrainy, zyskał uznanie dzięki skutecznym operacjom przeciwko Rosji. Chociaż unika jednoznacznych deklaracji politycznych, jego rosnąca popularność sprawia, że jest postrzegany jako potencjalny kandydat na prezydenta – pisał w lutym tego roku portal Kyiv Independent w artykule, w którym przedstawiał potencjalnych kandydatów w ukraińskich wyborach prezydenckich.
