Kyryło Budanow przyjął propozycję Zełenskiego. Zastąpi Jermaka

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie okoliczności towarzyszyły nominacji Kyryła Budanowa na szefa Kancelarii Prezydenta?

Dlaczego Andrij Jermak został zdymisjonowany ze stanowiska szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy?

Jakie były skutki operacji "Midas" prowadzonej przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy?

Wcześniej w piątek prezydent Zełenski poinformował, że spotkał się z szefem HUR i zaproponował mu objęcie funkcji szefa Kancelarii Prezydenta. Zełenski podkreślił, że Budanow ma duże doświadczenie w negocjacjach, a to one w dużej mierze zdecydują o przyszłości Ukrainy, a także dużo siły, która pomoże osiągnąć oczekiwane rezultaty.

Reklama Reklama

Na tym stanowisku Kyryło Budanow zastąpi Andrija Jermaka, który został zdymisjonowany w wyniku podejrzeń o udział w aferze korupcyjnej.

Budanow: Wciąż służę Ukrainie

„Przyjąłem propozycję Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby stanąć na czele Kancelarii Głowy Państwa” - napisał Budanow na Telegramie. „Wciąż służę Ukrainie. Stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta traktuję jako kolejny kamień milowy odpowiedzialności wobec kraju. To dla mnie zaszczyt i odpowiedzialność – w historycznym momencie dla Ukrainy, skupić się na niezwykle ważnych kwestiach strategicznego bezpieczeństwa naszego państwa” – czytamy dalej w jego wpisie.

Podziękował współpracownikom i całemu zespołowi Okręgu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy za wspólną pracę.