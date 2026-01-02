Rzeczpospolita
Wołodymyr Zełenski wskazał nowego szefa kancelarii. „Determinacja i doświadczenie”

Wołodymyr Zełenski poinformował, że Kyryło Budanow otrzymał propozycję objęcia stanowiska szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. „Posiada wyspecjalizowane doświadczenie oraz wystarczającą determinację, aby osiągać rezultaty” – podkreślił polityk.

Publikacja: 02.01.2026 13:12

Kyryło Budanow

Kyryło Budanow

Foto: PAP/Vladyslav Musiienko

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kto został nowym szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy?
  • Jakie kwalifikacje i doświadczenie posiada Kyryło Budanow?
  • Jakie były wcześniejsze rozważania Zełenskiego dotyczące obsadzenia stanowiska szefa Kancelarii?
  • Jakie osiągnięcia przyczyniły się do wyboru Budanowa na nowe stanowisko?
  • Jakie były okoliczności odwołania poprzedniego szefa Kancelarii Prezydenta, Andrija Jermaka?

O złożonej Budanowowi propozycji prezydent Ukrainy poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wcześniej – na początku grudnia – Zełenski przekazał, że rozważa dwie kandydatury na urząd szefa Biura Prezydenta: ministra obrony Denysa Szmyhala lub pierwszego wicepremiera, ministra transformacji cyfrowej Mychajły Fedorowa.

Zełenski zdecydował, kto będzie nowym szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy

„Miałem spotkanie z Kyryłem Budanowem i zaproponowałem mu objęcie stanowiska szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. W obecnym momencie Ukraina potrzebuje większej koncentracji na kwestiach bezpieczeństwa, rozwoju Sił Obrony i Bezpieczeństwa Ukrainy, a także na dyplomatycznym torze negocjacji, a Kancelaria Prezydenta będzie w pierwszej kolejności służyć realizacji tych zadań naszego państwa” – czytamy we wpisie opublikowanym przez Zełenskiego na Facebooku. 

Prezydent Ukrainy podkreślił, że Kyryło Budanow „posiada wyspecjalizowane doświadczenie w tych obszarach oraz wystarczającą determinację, aby osiągać rezultaty”.

