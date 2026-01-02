Polityk przekazał także, że polecił nowemu szefowi Kancelarii Prezydenta, aby we współpracy z Sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy oraz innymi właściwymi osobami i instytucjami „zaktualizował i przedłożył do zatwierdzenia strategiczne podstawy obrony i rozwoju państwa”.<span> </span> </p> <div class="articleBodyBlock" id="block-id-zzpfVdOrHP"> <div data-mrf-placement="ReadMore 2" data-gtm-placement="type:content/position:2/set:manual" class="content--excerpt clear-both last" > <div class="subtitle--border"> <p class="subtitle">Czytaj więcej</p> </div> <div class="article"> <div class="w-27 sm:w-36 md:w-48"> <a data-gtm-trigger="image" href="/konflikty-zbrojne/art41755121-te-informacje-sa-po-prostu-bledne-kyrylo-budanow-komentuje-doniesienia-o-polnocnokoreanskich-zolnierzach" class="contentLink"> <picture> <source media="(min-width: 489px)" srcset="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20192%20120'%3E%3C/svg%3E" data-srcset="https://i.gremicdn.pl/image/free/df6ce0a8d6aa4cf368609be388476de2/kyrylo-budanow?t=crop:1290:800:nowe:0:39.86085022661,resize:fill:192:120,enlarge:1 1x,https://i.gremicdn.pl/image/free/df6ce0a8d6aa4cf368609be388476de2/kyrylo-budanow?t=crop:1290:800:nowe:0:39.86085022661,resize:fill:384:240,enlarge:1 2x"> <img data-src="https://i.gremicdn.pl/image/free/df6ce0a8d6aa4cf368609be388476de2/kyrylo-budanow?t=crop:1290:1290:nowe:0:5.6829573934837,resize:fill:108:108,enlarge:1" data-srcset="https://i.gremicdn.pl/image/free/df6ce0a8d6aa4cf368609be388476de2/kyrylo-budanow?t=crop:1290:1290:nowe:0:5.6829573934837,resize:fill:216:216,enlarge:1 2x" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20108%20108'%3E%3C/svg%3E" alt="Kyryło Budanow" class="has--dimensions lazyLoad" width="108" height="108"> </picture> </a> </div> <div class="flex-1"> <div class="article--featured--text "> <div class="overline--comp pb-1 md:pb-3"> <a data-gtm-trigger="label" href="/wydarzenia/swiat/konflikty-zbrojne" > Konflikty zbrojne </a> </div> <a data-gtm-trigger="title" class="contentLink title line-clamp-4 sm:line-clamp-3 xl:line-clamp-2" href="/konflikty-zbrojne/art41755121-te-informacje-sa-po-prostu-bledne-kyrylo-budanow-komentuje-doniesienia-o-polnocnokoreanskich-zolnierzach" > Te informacje "są po prostu błędne". Kyryło Budanow komentuje doniesienia o północnokoreańskich żołnierzach </a> <div class="hidden md:block"> <p class="lead"> Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), zaprzecza medialnym doniesieniom o wy... </p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <h2 class="articleBodyBlock article--header" id="block-id-YXha2Vem5T"> Kim jest Kyryło Budanow – nowy szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy? </h2><p class="articleBodyBlock article--paragraph" id="block-id-kG0jnlCpa5"> Kyryło Budanow kierował dotychczas – od sierpnia 2020 r. – Głównym Zarządem Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR). Zastąpił on na tym stanowisku Wasyla Wasylowicza Burbę. Budanow po zajęciu stanowiska podkreślał, że za swoje kluczowe zadania uznaje przywrócenie Ukrainie Krymu, odparcie sił rosyjskich z Donbasu oraz walkę z rosyjską dezinformacją. Od 2020 r. Budanow kierował również działaniami sztabu w zakresie jeńców wojennych. </p> <div class="marketingComponent marketingComponentContentPageInBody " data-creations="[{"userGroup":"unsubscribed","html":" <div data-mrf-placement=\"Marketing Component\" data-gtm-placement=\"type:marketing\/position:content_page_in_body\/set:manual\" class=\"marketing--comp\">

"}]"></div><p class="articleBodyBlock article--paragraph" id="block-id-_EC4XFqcaG"> 21 listopada 2021 r. amerykańskie czasopismo „Military Times” opublikowało wywiad z Budanowem, w którym mówił o inwazji Rosji na Ukrainę. Przewidział on jej początek na styczeń lub luty, a nakreślony przez niego scenariusz ataku i przebiegu walk pokrył się ze stanem faktycznym. W marcu 2022 r. w wywiadzie dla „Coffee or Die” poinformował, że o planowaniu inwazji Ukraina dowiedziała się w listopadzie, korzystając z cyberwywiadu i źródeł osobowych, w tym takich, które znajdują się w wojsku, na Kremlu i w administracji Putina. </p> <div class="articleBodyBlock" id="block-id-FvMy7IxI3L"> <div data-mrf-placement="ReadMore 3" data-gtm-placement="type:content/position:3/set:manual" class="content--excerpt clear-both last" > <div class="subtitle--border"> <p class="subtitle">Czytaj więcej</p> </div> <div class="article"> <div class="w-27 sm:w-36 md:w-48"> <a data-gtm-trigger="image" href="/polityka/art43420981-afera-korupcyjna-na-ukrainie-andrij-jermak-rezygnuje" class="contentLink"> <picture> <source media="(min-width: 489px)" srcset="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20192%20120'%3E%3C/svg%3E" data-srcset="https://i.gremicdn.pl/image/free/57035fb4695b2dd32082cfcaa0cea846/?t=crop:3840:2381:nowe:0:96,resize:fill:192:120,enlarge:1 1x,https://i.gremicdn.pl/image/free/57035fb4695b2dd32082cfcaa0cea846/?t=crop:3840:2381:nowe:0:96,resize:fill:384:240,enlarge:1 2x"> <img data-src="https://i.gremicdn.pl/image/free/57035fb4695b2dd32082cfcaa0cea846/?t=crop:2573:2573:nowe:634:0,resize:fill:108:108,enlarge:1" data-srcset="https://i.gremicdn.pl/image/free/57035fb4695b2dd32082cfcaa0cea846/?t=crop:2573:2573:nowe:634:0,resize:fill:216:216,enlarge:1 2x" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20108%20108'%3E%3C/svg%3E" alt="Wołodymyr Zełenski i Andrij Jermak" class="has--dimensions lazyLoad" width="108" height="108"> </picture> </a> </div> <div class="flex-1"> <div class="article--featured--text "> <div class="overline--comp pb-1 md:pb-3"> <a data-gtm-trigger="label" href="/wydarzenia/swiat/polityka" > Polityka </a> </div> <a data-gtm-trigger="title" class="contentLink title line-clamp-4 sm:line-clamp-3 xl:line-clamp-2" href="/polityka/art43420981-afera-korupcyjna-na-ukrainie-andrij-jermak-rezygnuje" > Afera korupcyjna na Ukrainie. Andrij Jermak rezygnuje </a> <div class="hidden md:block"> <p class="lead"> Prezydent Zełenski poinformował, że szef jego Kancelarii, Andrij Jermak, złożył rezygnację. Jego... </p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col--fill"> <div class="contentBodySectionAdvert section--ad--breaker"> <div class="adWrapper ad--wrapper advertOuterSlotIntext2 -desktop"> <div class="label" style="opacity: 0"> Reklama </div> <div > <div id="/21686075133/rp.pl_artykuly_GAM/intext_2" class="slot advertSlot lazy-ad-intersection slotIntext2 " data-name="slot_intext_2" > </div> </div> <script> gas.renderDesktop('slot_intext_2', '/21686075133/rp.pl_artykuly_GAM/intext_2'); </script> </div> <div class="adWrapper ad--wrapper advertOuterSlotIntextMobile2 -mobile"> <div class="label" style="opacity: 0"> Reklama </div> <div style="min-height: 400px;"> <div id="/21686075133/rp.pl_artykuly_GAM/mobile_intext_2" class="slot advertSlot lazy-ad-intersection slotIntextMobile2 mobileStickyElement -article" data-name="slot_intext_mobile_2" > </div> </div> <script> gas.renderMobile('slot_intext_mobile_2', '/21686075133/rp.pl_artykuly_GAM/mobile_intext_2'); </script> </div> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="w-81 lg:block hidden relative commercial--margin--article"> <div class="desktopStickyElement -article ad--item "> <div class="adWrapper ad--wrapper advertOuterSlotRight4 -desktop"> <div class="label" style="opacity: 0"> Reklama </div> <div > <div id="/21686075133/rp.pl_artykuly_GAM/right_4" class="slot advertSlot lazy-ad-intersection slotRight4 " data-name="slot_right_4" > </div> </div> <script> gas.renderDesktop('slot_right_4', '/21686075133/rp.pl_artykuly_GAM/right_4'); </script> </div> </div> </div> <div class="col--fill order-first lg:border--right"> <div class="row relative"> <div class="article--content mx-auto my-0 "> <div data-mrf-section="Article / Body" data-gtm-section="page:article/section:body" class="body articleBody "> <p class="articleBodyBlock article--paragraph" id="block-id-MKrCWJJ_ln"> We wrześniu 2022 r. Budanow brał m.in. udział w koordynacji największej wymiany jeńców wojennych pomiędzy Ukrainą i Rosją. Wówczas strona ukraińska doprowadziła do uwolnienia 215 jeńców, w tym dowódców Pułku „Azow”. </p> <p class="articleBodyBlock article--paragraph" id="block-id-7gnCXTnXpQ"> W sierpniu 2022 r. Budanow został odznaczony Krzyżem Bojowych Zasług. </p> <p class="articleBodyBlock article--paragraph" id="block-id-lKmgJPqGWS"> Wcześniej szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy był Andrij Jermak. Zełenski odwołał go jednak 28 listopada 2025 r. po tym, jak okazało się, że jego nazwisko figuruje w śledztwie dotyczącym afery korupcyjnej. Jermak zaznaczał, że przyjął dymisję, gdyż „nie chciał, by ktoś miał do Ukrainy jakiekolwiek pytania”. Były szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy został objęty dochodzeniem w związku ze śledztwem w sprawie korupcji pod kryptonimem „Midas”. 