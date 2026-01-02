Aktualizacja: 02.01.2026 13:40 Publikacja: 02.01.2026 13:12
Kyryło Budanow
Foto: PAP/Vladyslav Musiienko
O złożonej Budanowowi propozycji prezydent Ukrainy poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wcześniej – na początku grudnia – Zełenski przekazał, że rozważa dwie kandydatury na urząd szefa Biura Prezydenta: ministra obrony Denysa Szmyhala lub pierwszego wicepremiera, ministra transformacji cyfrowej Mychajły Fedorowa.
„Miałem spotkanie z Kyryłem Budanowem i zaproponowałem mu objęcie stanowiska szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. W obecnym momencie Ukraina potrzebuje większej koncentracji na kwestiach bezpieczeństwa, rozwoju Sił Obrony i Bezpieczeństwa Ukrainy, a także na dyplomatycznym torze negocjacji, a Kancelaria Prezydenta będzie w pierwszej kolejności służyć realizacji tych zadań naszego państwa” – czytamy we wpisie opublikowanym przez Zełenskiego na Facebooku.
Prezydent Ukrainy podkreślił, że Kyryło Budanow „posiada wyspecjalizowane doświadczenie w tych obszarach oraz wystarczającą determinację, aby osiągać rezultaty”.
