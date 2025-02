Te informacje "są po prostu błędne". Kyryło Budanow komentuje doniesienia o północnokoreańskich żołnierzach

W rozmowie z serwisem The War Zone powiedział, że na linii frontu w Kursku wciąż walczy około 8 tys. północnokoreańskich żołnierzy, choć - jak dodał - ciężkie straty, których doświadczyli od czasu rozmieszczenia w regionie rosyjskim, wpłynęły na ich działania i przegrupowanie w niektórych strefach walk. - Musimy trochę poczekać, aby zobaczyć, czy nastąpią jakieś realne zmiany, czy też będzie to tylko spadek aktywności przez kilka dni - powiedział szef HUR.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Żołnierze z Korei Północnej wycofani z frontu? Kreml nie potwierdza Północnokoreańscy żołnierze zostali wycofani z linii frontu w obwodzie kurskim - poinformował dziennik „New York Times”, powołując się na anonimowych urzędników wysokiego szczebla. Również Siły Operacji Specjalnych Ukrainy (SOF) potwierdziły, że „przez trzy tygodnie nie odnotowano obecności wojsk północnokoreańskich w obwodzie kurskim”.

Źródła informacji o wycofaniu północnokoreańskich żołnierzy

O niemal całkowitym wycofaniu północnokoreańskich żołnierzy z walk w obwodzie kurskim na terytorium Rosji informowały m.in. „The New York Times”, CNN, i „The Times”, powołując się przy tym na źródła w ukraińskich siłach specjalnych (SSO), w tym na pułkownika Ołeksandra Kindratenko, który powiedział CNN, że „obecności północnokoreańskich wojsk nie zauważono od około trzech tygodni”. Dodał, że „prawdopodobnie wojska te zostały zmuszone do wycofania się po tym, jak poniosły duże straty”. Kindratenko później wyjaśniał w rozmowie z Ukraińską Prawdą, że jego komentarze odnosiły się jedynie do obszarów frontu, na których działają jednostki SSO.

Podobną oceną dzielił się dowódca 1. Batalionu Nurków Bojowych Ukrainy o znaku wywoławczym „Puls”. - Niektóre północnokoreańskie jednostki zostały wycofane z linii frontu w obwodzie kurskim, według raportów ukraińskich sił specjalnych. Okazuje się, że nawet Kim Dzong Un ceni życie swoich poddanych bardziej niż Władimir Putin ceni Rosjan. Kim uważa straty na poziomie 40 proc. personelu za niedopuszczalne, tymczasem Putin wysyła falę za falą ludzi z najbiedniejszych regionów Rosji, aby szturmowali pozycje ukraińskie – w starych Ładach, na motocyklach, skuterach, a nawet o kulach – mówił.