Kolejny śmiertelny atak w Strefie Gazy. Wojsko izraelskie „ubolewa”

Trump zapowiada zawieszenie broni. „Całkiem niedługo”

W miniony poniedziałek w Białym Domu gościł z wizytą premier Izraela Beniamin Netanjahu, Głównym tematem rozmów z Donaldem Trumpem było zawieszenie broni w Strefie Gazy.

- Porozumienie zostanie osiągnięte w przyszłym tygodniu - stwierdził kilka dni przed spotkaniem prezydent USA, mówiąc o rozejmie, który miałby obowiązywać 60 dni. W tym czasie wypracowane miałoby zostać ostateczne porozumienie kończące wojnę. Trump potwierdził teraz te słowa, zaznaczając, że porozumienie „jest możliwe”, i to całkiem niedługo.

Masakra w Strefie Gazy. Oficjalne statystyki mogą być poważnie zaniżone

Według pierwszego niezależnego badania, przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół naukowców we współpracy z Palestyńskim Centrum Badań Politycznych i Sondażowych, od października 2023 roku do początku stycznia 2025 roku w Strefie Gazy zginęło niemal 84 tysiące osób. Zespół badawczy, nie opierając się na oficjalnych statystykach, doszedł do tych wniosków na podstawie szeroko zakrojonej ankiety wśród losowo wybranych gospodarstw domowych na terenie całej Strefy Gazy,

Wyniki niezależnego badania są zbliżone do analiz naukowców z London School of Hygiene and Tropical Medicine i Yale University, którzy już na początku 2025 roku wskazywali, że liczba ofiar wojny w Gazie może być znacznie wyższa niż oficjalne dane – szacowali oni, że do końca czerwca 2024 roku zginęło ponad 64 200 osób, a rzeczywista liczba może obecnie przekraczać 70 tysięcy.