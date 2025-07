W Białym Domu prezydent Trump zapytany w towarzystwie Netanjahu o ocenę takich planów wskazał na premiera Izraela.

– To nie powinno być więzienie. To powinno być otwarte miejsce i dawać ludziom wolny wybór – powiedział Netanjahu podkreślając, że chodzi o „zapewnienie Palestyńczykom lepszej przyszłości, a także relokację części ludności do innych krajów”.

Do pokoju daleko

– Jest to nawiązanie do idei prezydenta Trumpa z lutego, kiedy snuł plany o bliskowschodniej Riwierze – zwraca uwagę „Rzeczpospolitej” Hugh Lovatt, ekspert European Council on Foreign Relations. Przypomina jednak, że prezydent USA nie powtórzył od tego czasu swej propozycji, dochodząc zapewne do wniosku, że relokacja Palestyńczyków jest mrzonką.

Z kolei Hamas traktuje negocjacje z Izraelem jako wstępny etap do zakończenia wojny. Dostrzega w zawieszeniu broni szansę na transformację swych zdziesiątkowanych sił oraz wielką ulgę dla ludności Strefy Gazy, zarówno poprzez wstrzymanie bombardowań, jak i w postaci napływu pomocy humanitarnej. Ta ostatnia sprawa jest zasadniczym przedmiotem kontrowersji w rozmowach w Katarze. Hamas pragnie kontrolować dostawy pomocy, podczas gdy Izrael chce za wszelką cenę pozbawić Hamas tego rodzaju wpływu na sytuację w Strefie.

Szczegóły negocjowanego porozumienia nie są znane. Mowa jest jednak o tym, że gwarantem 60-dniowego zawieszenia broni miałyby być USA. W zamian za zwolnienie z izraelskich więzień pewnej liczby Palestyńczyków uwolnionych miałby zostać dziecięciu zakładników izraelskich oraz wydane ciała 18 zabitych. Warunkiem trwałego pokoju jest dla Izraela całkowita eliminacja Hamasu, co czyni w chwili obecnej osiągnięcie trwałego pokoju rzeczą abstrakcyjną.