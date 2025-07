Szymon Hołownia: Powiedzcie prosto w oczy, że chcecie odejść

We wtorek przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu Szymon Hołownia został zapytany na konferencji prasowej, czy nie obawia się, że jego partia będzie tracić członków.

– Sytuacja z Tomkiem Zimochem nie powstała wczoraj. Narastała od roku albo więcej. To wspaniały człowiek. Jest fenomenalnym działaczem społecznym. To maszyna do robienia akcji społecznych. Natomiast, nie współpracował i nie grał z naszym ruchem już od dawna. To, co się stało teraz jest potwierdzeniem faktów które miały miejsce. Jeśli ktoś jest w naszym ruchu, serdecznie zapraszam. Naszym działaczom mówię wprost: „Jeżeli chcecie złożyć rezygnację, jeżeli chcecie odejść. Proszę, przyjdźcie do mnie z dokumentami, kwitami, połóżcie to na stole. Powiedzcie prosto w oczy, że chcecie odejść. Nie ciągajcie się z tym po mediach” – mówił lider Polski 2050.

W niedzielę wieczorem Zimoch poinformował, że decyzją prezydium klubu został na miesiąc zawieszony w prawach członka klubu.

Spotkanie Szymona Hołowni w mieszkaniu Adama Bielana

W piątek Radio ZET i „Newsweek” podały, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia odwiedził w prywatnym mieszkaniu jednego z europosłów Prawa i Sprawiedliwości – Adama Bielana. Do spotkania doszło w czwartek przed północą. Potem do mieszkania Bielana – jak ustalili fotoreporterzy „Faktu” – przyjechał między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia jeszcze w piątek we wpisie na platformie X ocenił, że „wzmożenie i ekscytacja” związane ze spotkaniem nie są „ani uzasadnione, ani wskazane”.