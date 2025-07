Marszałek Sejmu wyjaśnił, że nocne spotkanie było kontynuacją rozmowy, która tego samego dnia zakończyła się ok. godziny 13. Została przerwana z powodu innych obowiązków Hołowni. – Tak, będę się spotykał. Będę rozmawiał, dlatego, że jestem człowiekiem pokoju, a nie wojny i uważam, że byłem szczery, być może jako jeden z niewielu kandydatów na prezydenta, mówiąc w czasie kampanii prezydenckiej, że chcę zakończenia wojny polsko-polskiej – mówił.

O czym Hołownia rozmawiał z politykami PiS?

Z relacji Hołowni tematem rozmowy była m.in. kwestia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. – Oni wciąż nie są tego pewni, nie mają jasności w tej sprawie, więc pytają. (...) Kolejna rzecz, o której rozmawialiśmy, to sytuacja w Polsce po wygranej Karola Nawrockiego, bo Karol Nawrocki został prezydentem na 5 lat. Czy nam się to podoba, czy nie, musimy uzgadniać wspólne i szukać. To było też moje pytanie do nich, choć to oni proponowali spotkanie, by szukać, czy jest jakaś droga współpracy? Są jakieś możliwości współpracy z prezydentem w obszarach absolutnie kluczowych, które są w gestii prezydenta. Mówię o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, mówię tutaj o relacjach Polski z Ukrainą, bo wspieranie Ukrainy jest polską racją stanu – relacjonował.

Lider Polski 2050 przyznał, że PiS od wielu tygodni wychodzi z pomysłem utworzenia rządu technicznego, a rozmowa na ten temat trwała kilka minut. – Od wielu tygodni traktuję to bardzo poważnie i nie mam z tym kłopotu, że różne siły polityczne zgłaszają różne pomysły polityczne, natomiast mówię wyraźnie, nie jesteśmy zainteresowani – powiedział.

– Jeżeli słyszę teraz jakieś opowieści o tym, że tutaj dokonuje się zdrada, oto Judasz pod osłoną nocy idzie zdradzić Pana, to wszystko są brednie. Nie ma takich planów, nie ma takich negocjacji, a najlepszym dowodem na to jest że po tym spotkaniu nie umówiliśmy się na kolejne. Być może spotkamy się za kilka miesięcy, być może spotkamy się w innych okolicznościach, ale nie ma tu procesu politycznego. Jest komunikowany pomysł polityczny z jednej ze stron. Druga strona nie podejmuje. A tak naprawdę 80 proc. rozmowy i tak dotyczy tych rzeczy, z którymi się od 6 sierpnia będziemy mierzyć na bieżąco – mówił Hołownia.

Hołownia zapowiedział, że w rozmowach z koalicjantami dotyczącymi rekonstrukcji rządu, jego partia będzie chciała mieć wicepremiera ze swojego ugrupowania. Dodatkowo, Polska 2050 chce mieć swojego wicemarszałka, którym nie będzie Hołownia.