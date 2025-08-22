Z tego artykułu dowiesz się: Czego dotyczył szczyt w Białym Domu, który odbył się 18 sierpnia?

Kto jest wskazywany przez Polaków jako odpowiedzialny za brak obecności Polski na szczycie?

Jakie stanowiska prezentują Pałac Prezydencki oraz rząd w sprawie braku Polski w Białym Domu?

18 sierpnia w Białym Domu Donald Trump spotkał się najpierw z Wołodymyrem Zełenskim, a następnie – z towarzyszącymi mu w czasie wizyty w USA przywódcami państw europejskich (Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Finlandii) oraz z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Do spotkania doszło po szczycie na Alasce, gdzie Trump spotkał się z Władimirem Putinem, z którym rozmawiał o zakończeniu rosyjskiej wojny na Ukrainie.

Putin na Alasce miał zgodzić się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, choć do dziś nie wiadomo, jaką miałyby mieć one formę. Przywódca Rosji przedstawił też swoje żądania. Reuters ujawnił, że Rosja domaga się wycofania Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części Donbasu, rezygnacji Ukrainy z dążenia do członkostwa w NATO, Moskwa nie zgadza się też na obecność wojsk z państw NATO na Ukrainie po zakończeniu wojny. Trump podczas spotkania w Białym Domu poinformował, że kolejnym krokiem na drodze do zakończenia wojny powinno być spotkanie Putina z Wołodymyrem Zełenskim, po którym mógłby odbyć się trójstronny szczyt Trump–Putin–Zełenski. Na razie jednak nic nie wskazuje, by strona rosyjska była gotowa na szczyt przywódców Rosji i Ukrainy – wprawdzie Siergiej Ławrow sygnalizuje, że takie spotkanie jest możliwe, ale uzależnia to od wcześniejszego rozwiązania spornych kwestii między Moskwą a Kijowem. Tymczasem Ukraina zdecydowanie odrzuca roszczenia terytorialne Rosji.

Rząd i Pałac Prezydencki obarczają się nawzajem odpowiedzialnością za brak Polski na szczycie w Białym Domu

W trakcie szczytu w Białym Domu uwagę zwróciła nieobecność przedstawiciela Polski – mimo że prezydent RP Karol Nawrocki brał udział w telekonferencji obecnych w Białym Domu przywódców państw europejskich z Trumpem przed szczytem na Alasce, a premier Donald Tusk uczestniczył w rozmowach poprzedzających tę telekonferencję, w czasie których Europejczycy uzgadniali wspólne stanowisko wobec szczytu na Alasce.