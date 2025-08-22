Aktualizacja: 22.08.2025 08:13 Publikacja: 22.08.2025 07:16
Karol Nawrocki i Donald Tusk
Foto: PAP
18 sierpnia w Białym Domu Donald Trump spotkał się najpierw z Wołodymyrem Zełenskim, a następnie – z towarzyszącymi mu w czasie wizyty w USA przywódcami państw europejskich (Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Finlandii) oraz z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Do spotkania doszło po szczycie na Alasce, gdzie Trump spotkał się z Władimirem Putinem, z którym rozmawiał o zakończeniu rosyjskiej wojny na Ukrainie.
Putin na Alasce miał zgodzić się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, choć do dziś nie wiadomo, jaką miałyby mieć one formę. Przywódca Rosji przedstawił też swoje żądania. Reuters ujawnił, że Rosja domaga się wycofania Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części Donbasu, rezygnacji Ukrainy z dążenia do członkostwa w NATO, Moskwa nie zgadza się też na obecność wojsk z państw NATO na Ukrainie po zakończeniu wojny. Trump podczas spotkania w Białym Domu poinformował, że kolejnym krokiem na drodze do zakończenia wojny powinno być spotkanie Putina z Wołodymyrem Zełenskim, po którym mógłby odbyć się trójstronny szczyt Trump–Putin–Zełenski. Na razie jednak nic nie wskazuje, by strona rosyjska była gotowa na szczyt przywódców Rosji i Ukrainy – wprawdzie Siergiej Ławrow sygnalizuje, że takie spotkanie jest możliwe, ale uzależnia to od wcześniejszego rozwiązania spornych kwestii między Moskwą a Kijowem. Tymczasem Ukraina zdecydowanie odrzuca roszczenia terytorialne Rosji.
W trakcie szczytu w Białym Domu uwagę zwróciła nieobecność przedstawiciela Polski – mimo że prezydent RP Karol Nawrocki brał udział w telekonferencji obecnych w Białym Domu przywódców państw europejskich z Trumpem przed szczytem na Alasce, a premier Donald Tusk uczestniczył w rozmowach poprzedzających tę telekonferencję, w czasie których Europejczycy uzgadniali wspólne stanowisko wobec szczytu na Alasce.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk dostarczają żelaznym elektoratom pożądanego konfli...
Rząd przekonuje, że podczas spotkania Donalda Tuska z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim prezydent i premier ustalili, że za politykę wobec USA odpowiada Pałac Prezydencki i to Kancelaria Prezydenta nie zadbała o to, by Nawrocki został zaproszony do Białego Domu. Z kolei Pałac Prezydencki twierdzi, że to szef MSZ Radosław Sikorski, w czasie weekendowych konsultacji w ramach tzw. koalicji chętnych (państwa deklarujące gotowość do zaangażowania w zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie) nie zgłosił, że przedstawiciel Polski chciałby brać udział w takim spotkaniu. Sikorski twierdzi jednak, że w czasie tych spotkań kwestia ta nie była poruszana.
Kancelaria Prezydenta i Kancelaria Premiera zarzucają sobie nawzajem niewystarczającą komunikację. Pałac Prezydencki i PiS podkreślają jednocześnie, że rząd nie ma dobrych relacji z Waszyngtonem, a Karol Nawrocki będzie w Białym Domu 3 września, gdy zostanie przyjęty przez Donalda Trumpa.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy kto – ich zdaniem – jest odpowiedzialny za brak polskiego przedstawiciela na szczycie w Białym Domu.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Na tak zadane pytanie 23,7 proc. badanych wskazało premiera Donalda Tuska i rząd.
Zdaniem 24,9 proc. respondentów winny jest prezydent Karol Nawrocki i jego kancelaria.
Obie strony obarcza odpowiedzialnością 25,5 proc. badanych.
11,2 proc. ankietowanych jest zdania, że za brak polskiego przedstawiciela w Białym Domu nikt nie jest odpowiedzialny.
14,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.
– Odpowiedzialność za brak polskiego przedstawicielstwa podczas rozmów Karolowi Nawrockiemu przypisują częściej mieszkańcy największych metropolii oraz osoby starsze – co trzecia osoba z największych miast i zbliżony odsetek osób po 50 roku życia (34 proc.). Na odpowiedzialność po stronie Donalda Tuska w największym stopniu wskazują respondenci z miast o wielkości nieprzekraczającej 20 tys. osób (36 proc.) oraz badani między 35 a 49 rokiem życia (29 proc.) – komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 19-20 sierpnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Ponad 450 tys. zł Kancelaria Senatu chce wydać na 36,5 tys. materiałów popularyzacyjnych, w tym apteczki, kable...
Afera KPO została chwilowo wyparta przez inne tematy polityczne. Ale wraca. PiS zastanawia się nad powołaniem ko...
Prezydent popełnił koszmarny błąd. To dopiero czwartek – a już dwa koszmarne błędy pana prezydenta, oba są złe z...
Są wyniki najnowszego sondażu preferencji partyjnych przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas