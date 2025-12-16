Rzeczpospolita
Wydarzenia
Prof. Antoni Dudek zwrócił się do Tuska. „Jak się nie da, to powinien pan się podać do dymisji”

Panie premierze Tusk, najwyższy czas zacząć myśleć o tym, czy da się Polską rządzić rozporządzeniami. Albo się da, albo się nie da. Jak się nie da, to niestety powinien pan się podać do dymisji - powiedział w rozmowie z „Super Expressem” prof. Antoni Dudek, politolog.

Publikacja: 16.12.2025 22:00

Prof. Antoni Dudek, politolog, historyk, UKSW

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne punkty sporu między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim?
  • Jak prof. Antoni Dudek ocenia działania premiera Tuska w kontekście rządzenia Polską?
  • W jaki sposób konflikt wpływa na różne obszary polityki, w tym zagranicznej i legislacyjnej?
  • Jakie są opinie wyborców różnych ugrupowań politycznych na temat wpływu sporu na działanie państwa?

Karol Nawrocki wielokrotnie krytycznie wypowiadał się na temat premiera Donalda Tuska i już podczas kampanii prezydenckiej szefa rządu nazywał m.in. „szkodnikiem polskiej polityki” czy też „najgroźniejszym politykiem po 1989 r.”.

– Wszędzie tam, gdzie nowy prezydent będzie chciał pomagać, będę witał z otwartymi ramionami jego gotowość do współpracy. Wszędzie tam, gdzie będzie chciał przeszkadzać, zobaczy, na czym polega reguła konstytucyjna, to znaczy, kto rządzi w kraju, i będę w tej kwestii bardzo konsekwentny, a jak będzie trzeba, też bezwzględny – zapowiadał zaś po wyborze Nawrockiego Tusk.

Od zaprzysiężenia na prezydenta 6 sierpnia Karol Nawrocki, korzystając z prezydenckiego uprawnienia, skierował do ponownego rozpatrzenia do parlamentu 17 ustaw (co najczęściej określa się mianem prezydenckiego weta). Ostatnio głośno było między innymi o sporze związanym z ustawą o kryptowalutachna początku grudnia kancelaria prezydenta poinformowała bowiem, że Nawrocki ją zawetował. Niedługo potem Sejm w głosowaniu nie odrzucił weta prezydenckiego.

W rozmowie z „Super Expressem” o pogłębiający się spór między rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim zapytany został prof. Antoni Dudek, politolog. 

Prof. Antoni Dudek: Tusk chciał pokazać Nawrockiego jako człowieka, który wspiera rosyjskie wpływy

Mówiąc o zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawie o kryptowalutach, Dudek powiedział: „wokół tej ustawy toczy się pewna gra polityczna”.  – Donald Tusk postanowił wykorzystać weto prezydenta do pokazania go jako człowieka, który wspiera rosyjskie wpływy – ocenił politolog. 

Prof. Antoni Dudek zaapelował także do premiera Donalda Tuska. – Panie premierze Tusku, najwyższy czas zacząć myśleć o tym, czy da się Polską rządzić rozporządzeniami. Albo się da, albo się nie da. Jak się nie da, to niestety powinien pan się podać do dymisji – stwierdził.

Politolog po raz kolejny podkreślił także, że obecna kohabitacja jest jego zdaniem „najtrudniejszą i najburzliwszą” w historii Polski.

Spór Tusk–Nawrocki paraliżuje państwo?

W przeprowadzonym w sierpniu przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego sondażu Polacy wskazali, że ich zdaniem prezydent nie będzie dobrze współpracował z rządem.

Najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje natomiast jednoznacznie, jak konflikt na linii Tusk–Nawrocki postrzegają wyborcy.

Respondentów zapytano, czy ich zdaniem spór między premierem a prezydentem prowadzi do paraliżu państwa i uniemożliwia wprowadzanie koniecznych reform. Twierdząco odpowiedziało łącznie 76 proc. badanych. Z tego 34 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 42 proc. – „raczej tak”.

Przeciwnego zdania jest 18,9 proc. ankietowanych. Jedynie 3 proc. respondentów uznało, że konflikt „zdecydowanie” nie prowadzi do paraliżu państwa, a 15,9 proc. odpowiedziało „raczej nie”. Zdania w tej sprawie nie ma 5,1 proc. badanych.

Najbardziej krytyczni wobec sporu są wyborcy ugrupowań tworzących koalicję rządzącą (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica). W tej grupie aż 86 proc. respondentów uważa, że konflikt między premierem a prezydentem paraliżuje funkcjonowanie państwa, w tym 39 proc. wskazujących odpowiedź „zdecydowanie tak”. Odmiennego zdania jest 9 proc. wyborców obozu władzy.

Wśród wyborców opozycji (PiS i Konfederacja) podobną opinię wyraża 72 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 23 proc. respondentów z tej grupy. Wśród wyborców niezwiązanych jednoznacznie z żadnym ugrupowaniem paraliż państwa dostrzega 63 proc. ankietowanych.

Konflikt między premierem a prezydentem nie ogranicza się wyłącznie do procesu legislacyjnego. Stałym elementem debaty publicznej stały się wzajemne oskarżenia oraz spór kompetencyjny, który – jak wskazuje rząd – paraliżuje również obszar polityki zagranicznej, w tym nominacje ambasadorskie. Donald Tusk zarzuca prezydentowi blokowanie zmian i przedkładanie interesu politycznego nad rację stanu. Karol Nawrocki odpowiada oskarżeniami o próbę „ręcznego sterowania państwem” z pominięciem konstytucyjnych mechanizmów kontroli władzy wykonawczej.

