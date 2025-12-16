Aktualizacja: 16.12.2025 22:48 Publikacja: 16.12.2025 22:00
Prof. Antoni Dudek, politolog, historyk, UKSW
Karol Nawrocki wielokrotnie krytycznie wypowiadał się na temat premiera Donalda Tuska i już podczas kampanii prezydenckiej szefa rządu nazywał m.in. „szkodnikiem polskiej polityki” czy też „najgroźniejszym politykiem po 1989 r.”.
– Wszędzie tam, gdzie nowy prezydent będzie chciał pomagać, będę witał z otwartymi ramionami jego gotowość do współpracy. Wszędzie tam, gdzie będzie chciał przeszkadzać, zobaczy, na czym polega reguła konstytucyjna, to znaczy, kto rządzi w kraju, i będę w tej kwestii bardzo konsekwentny, a jak będzie trzeba, też bezwzględny – zapowiadał zaś po wyborze Nawrockiego Tusk.
Od zaprzysiężenia na prezydenta 6 sierpnia Karol Nawrocki, korzystając z prezydenckiego uprawnienia, skierował do ponownego rozpatrzenia do parlamentu 17 ustaw (co najczęściej określa się mianem prezydenckiego weta). Ostatnio głośno było między innymi o sporze związanym z ustawą o kryptowalutach – na początku grudnia kancelaria prezydenta poinformowała bowiem, że Nawrocki ją zawetował. Niedługo potem Sejm w głosowaniu nie odrzucił weta prezydenckiego.
W rozmowie z „Super Expressem” o pogłębiający się spór między rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim zapytany został prof. Antoni Dudek, politolog.
Mówiąc o zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawie o kryptowalutach, Dudek powiedział: „wokół tej ustawy toczy się pewna gra polityczna”. – Donald Tusk postanowił wykorzystać weto prezydenta do pokazania go jako człowieka, który wspiera rosyjskie wpływy – ocenił politolog.
Prof. Antoni Dudek zaapelował także do premiera Donalda Tuska. – Panie premierze Tusku, najwyższy czas zacząć myśleć o tym, czy da się Polską rządzić rozporządzeniami. Albo się da, albo się nie da. Jak się nie da, to niestety powinien pan się podać do dymisji – stwierdził.
Politolog po raz kolejny podkreślił także, że obecna kohabitacja jest jego zdaniem „najtrudniejszą i najburzliwszą” w historii Polski.
W przeprowadzonym w sierpniu przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego sondażu Polacy wskazali, że ich zdaniem prezydent nie będzie dobrze współpracował z rządem.
Najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje natomiast jednoznacznie, jak konflikt na linii Tusk–Nawrocki postrzegają wyborcy.
Respondentów zapytano, czy ich zdaniem spór między premierem a prezydentem prowadzi do paraliżu państwa i uniemożliwia wprowadzanie koniecznych reform. Twierdząco odpowiedziało łącznie 76 proc. badanych. Z tego 34 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 42 proc. – „raczej tak”.
Przeciwnego zdania jest 18,9 proc. ankietowanych. Jedynie 3 proc. respondentów uznało, że konflikt „zdecydowanie” nie prowadzi do paraliżu państwa, a 15,9 proc. odpowiedziało „raczej nie”. Zdania w tej sprawie nie ma 5,1 proc. badanych.
Najbardziej krytyczni wobec sporu są wyborcy ugrupowań tworzących koalicję rządzącą (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica). W tej grupie aż 86 proc. respondentów uważa, że konflikt między premierem a prezydentem paraliżuje funkcjonowanie państwa, w tym 39 proc. wskazujących odpowiedź „zdecydowanie tak”. Odmiennego zdania jest 9 proc. wyborców obozu władzy.
Wśród wyborców opozycji (PiS i Konfederacja) podobną opinię wyraża 72 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 23 proc. respondentów z tej grupy. Wśród wyborców niezwiązanych jednoznacznie z żadnym ugrupowaniem paraliż państwa dostrzega 63 proc. ankietowanych.
Konflikt między premierem a prezydentem nie ogranicza się wyłącznie do procesu legislacyjnego. Stałym elementem debaty publicznej stały się wzajemne oskarżenia oraz spór kompetencyjny, który – jak wskazuje rząd – paraliżuje również obszar polityki zagranicznej, w tym nominacje ambasadorskie. Donald Tusk zarzuca prezydentowi blokowanie zmian i przedkładanie interesu politycznego nad rację stanu. Karol Nawrocki odpowiada oskarżeniami o próbę „ręcznego sterowania państwem” z pominięciem konstytucyjnych mechanizmów kontroli władzy wykonawczej.
