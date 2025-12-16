Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są główne punkty sporu między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim?

Jak prof. Antoni Dudek ocenia działania premiera Tuska w kontekście rządzenia Polską?

W jaki sposób konflikt wpływa na różne obszary polityki, w tym zagranicznej i legislacyjnej?

Jakie są opinie wyborców różnych ugrupowań politycznych na temat wpływu sporu na działanie państwa?

Karol Nawrocki wielokrotnie krytycznie wypowiadał się na temat premiera Donalda Tuska i już podczas kampanii prezydenckiej szefa rządu nazywał m.in. „szkodnikiem polskiej polityki” czy też „najgroźniejszym politykiem po 1989 r.”.

Reklama Reklama

– Wszędzie tam, gdzie nowy prezydent będzie chciał pomagać, będę witał z otwartymi ramionami jego gotowość do współpracy. Wszędzie tam, gdzie będzie chciał przeszkadzać, zobaczy, na czym polega reguła konstytucyjna, to znaczy, kto rządzi w kraju, i będę w tej kwestii bardzo konsekwentny, a jak będzie trzeba, też bezwzględny – zapowiadał zaś po wyborze Nawrockiego Tusk.

Od zaprzysiężenia na prezydenta 6 sierpnia Karol Nawrocki, korzystając z prezydenckiego uprawnienia, skierował do ponownego rozpatrzenia do parlamentu 17 ustaw (co najczęściej określa się mianem prezydenckiego weta). Ostatnio głośno było między innymi o sporze związanym z ustawą o kryptowalutach – na początku grudnia kancelaria prezydenta poinformowała bowiem, że Nawrocki ją zawetował. Niedługo potem Sejm w głosowaniu nie odrzucił weta prezydenckiego.

W rozmowie z „Super Expressem” o pogłębiający się spór między rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim zapytany został prof. Antoni Dudek, politolog.