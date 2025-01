Ustawa o kryptowalutach – czwarte podejście. Kontrowersje pozostały

Mec. Rycerski dodaje, że w uzasadnieniu do projektu wyjaśniona została też różnica pomiędzy blokadą rachunku kryptoaktywów i powiązanego z nim rachunku pieniężnego a blokadą rachunku bankowego.

– W pierwszym przypadku, tj. na żądanie blokady lub wstrzymania określonej transakcji na czas oznaczony, nie dłuższy niż sześć miesięcy, przysługiwać ma skarga do sądu administracyjnego. Z kolei blokada na podstawie art. 106a prawa bankowego może być zaskarżona w trybie zażalenia na postanowienie prokuratora, które kieruje się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy – wyjaśnia różnicę.

Blokada rachunku – sprawa przed sądem z góry przegrana?

Odnosząc się do tych przepisów „blokujących”, które uwzględniać ma ustawa, mec. Leszek Kieliszewski z kancelarii Legality zauważa, że nawet jeśli posiadacz kryptoaktywów i środków pieniężnych decyzję o zablokowaniu przez KNF rachunku będzie mógł zaskarżyć do sądu administracyjnego – nie będzie miał dostępu do akt sprawy, bo nie będzie stroną postępowania.

– Problem polega na tym, że trudno jest dyskutować z zasadnością postanowienia bez znajomości dokumentów źródłowych stanowiących jego podstawę. Okazuje się, że obywatel posiadający kryptoaktywa może zostać pozbawiony prawa do korzystania z nich – co jest w zasadzie równoważne „czasowemu wywłaszczeniu”, z iluzorycznym prawem do odwołania się do sądu – komentuje mec. Kieliszewski.