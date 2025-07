Najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela, które poparła Rada Ministrów, to m.in. odpowiedź na nierozwiązany dotąd problem rozliczania nadprogramowych godzin pracy.

Na łamach „Rzeczpospolitej” alarmowała o nim wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak. – Kluczowe będzie uregulowanie sytuacji, w których nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Chodzi choćby o wycieczki szkolne, podczas których całą dobę czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, a traci swoje wynagrodzenie – wyjaśniała.

Kiedy poparte przez rząd zmiany wejdą w życie, ukrócona zostanie też praktyka przydzielania okazjonalnych zastępstw np. psychologom, co dziś – w praktyce – może odbywać się kosztem ich pracy. – Czasami dla jego pracy w niektórych szkołach nie ma zrozumienia. A moim zdaniem do tego nie potrzeba zmiany przepisów, tylko wiedzy i świadomości dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców, jaką pełni on w szkole rolę i w jakim celu on tam jest – komentował dla „Rzeczpospolitej” Patryk Hałajczak, psycholog pracujący w przedszkolu oraz szkołach podstawowej i ponadpodstawowej.

Młodzi nauczyciele tylko przez rok na umowach na czas określony, wyższa nagroda jubileuszowa

Zmiany w Karcie mają poprawić też sytuację młodych nauczycieli – tych, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia awansu zawodowego, będzie można zatrudnić na umowę o pracę na czas określony tylko na rok (a nie na dwa lata, jak obecnie). Podwyższona zostanie również kwota nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy (z 250 do 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia), a dodatkowo wprowadzona zostanie ona dla tych pedagogów, którzy przepracowali jeszcze pięć lat więcej (wyniesie 400 proc. wynagrodzenia). Z kolei nauczyciele, którym został mniej niż rok do osiągnięcia wieku emerytalnego, będą mogli skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia i wykorzystać go na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Przewidziano również korzystniejsze warunki uzyskania odprawy (przy przejściu na emeryturę lub rentę).