W przypadku „trzynastki” konieczne jest posiadanie prawa do emerytury na dzień 31 marca. Co do „czternastki” – wypłacana jest w drugiej połowie roku. W poprzednim roku wypłacona została we wrześniu, konieczne do jej otrzymania było więc posiadanie prawa do emerytury na 31 sierpnia.

Tabele dalszego trwania życia a wysokość emerytury

Do obliczenia wysokości emerytury ZUS korzysta nie nie tylko z zebranego przez wnioskodawcę kapitału i składek, lecz także długości dalszego prognozowanego trwania życia w miesiącach. Tabela tego dotycząca jest udostępniana przez Główny Urząd Statystyczny każdego roku. Po 1 kwietnia ZUS używa do obliczeń nowych tablic, które często są mniej korzystne, ponieważ średnia prognozowana długość życia wydłuża się. Osoby urodzone przed 1 kwietnia, które chciały zwlekać ze składaniem wniosku o emeryturę, powinny wziąć pod uwagę również to, że kwota świadczenia po 1 kwietnia może być niższa.

Kiedy złożyć wniosek o emeryturę?

W Polsce jednym z głównych warunków do przyznania emerytury jest ukończenie wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Zdarza się przykładowo, że osoba, która ma urodziny w czerwcu, chce złożyć wniosek o emeryturę już z początkiem roku. Jest to jednak błędne, ponieważ nie spełnia ona warunku do otrzymania tego świadczenia. Najwcześniej wniosek złożyć można miesiąc przed datą urodzenia. W innym przypadku wnioskodawca uzyskać może decyzję odmowną i przechodzić cały proces ponownie. Co istotne, nie ma wpływu na wysokość emerytury to, czy złoży się wniosek miesiąc wcześniej, czy w miesiącu, w którym rzeczywiście osiąga się wiek emerytalny, ponieważ w tym przypadku brane jest pod uwagę dalsze trwanie życia dla kobiety w wieku 60 lat oraz mężczyzny w wieku 65 lat.

Aby otrzymać emeryturę, trzeba złożyć wniosek o rozwiązanie umowy o pracę. Jeśli przyszły emeryt zrobi to ostatniego dnia miesiąca i zdąży tego samego dnia złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy, to i tak emerytura zostanie przyznana dopiero od następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia i wypłacona będzie od kolejnego miesiąca. W związku z tym najlepiej wniosek o rozwiązanie umowy złożyć kilka dni wcześniej, a w miesiącu rozwiązania umowy zgłosić wniosek o emeryturę, wtedy zachowa się ciągłość świadczeń.