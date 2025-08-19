Rzeczpospolita
Prawo
Od anonimowych donejtów trzeba płacić podatek. Fiskus bez litości dla streamerów

Fiskus upiera się, że anonimowe wpłaty dla internetowych twórców to nie darowizny. Nie korzystają więc ze zwolnienia z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należy je opodatkować PIT.

Publikacja: 19.08.2025 04:48

Od anonimowych donejtów trzeba płacić podatek. Fiskus bez litości dla streamerów

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego fiskus nie uznaje już donejtów za darowizny zwolnione z podatku?
  • Jakie zmiany zaszły w podejściu urzędników do opodatkowania donejtów?
  • Jakie sytuacje wpływają na konieczność rozliczenia donejtów jako przychodu?
  • W jaki sposób skarbówka klasyfikuje działania internetowych twórców jako działalność gospodarczą?
  • Jakie są różnice w rozliczaniu donejtów w zależności od ich przeznaczenia?

Skarbówka wydała ostatnio całą serię niekorzystnych dla internetowych twórców (streamerów, youtuberów, influencerów) interpretacji. Wynika z nich, że nie unikną już podatku od wpłacanych przez fanów donejtów.

Nowe interpretacje o podatku od zrzutek. Fiskus zmienia zdanie
Podatki
Nowe interpretacje o podatku od zrzutek. Fiskus zmienia zdanie

Czy donejty są darowiznami rozliczanymi zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn?

– Przez parę lat fiskus zgadzał się, że donejty są darowiznami. Powinny więc być rozliczane zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn. Wynika z niej, że są nieopodatkowane, jeśli nie przekraczają 5733 zł (to limit dla osób niespokrewnionych). Darowizny od tych samych darczyńców trzeba wprawdzie przez ponad pięć lat sumować, ale ponieważ wpłacających z reguły nie da się zidentyfikować, dodawanie wpłat jest niemożliwe. Dlatego internetowi twórcy nie płacili podatku – mówi dr Piotr Sekulski, doradca podatkowy w kancelarii Outsourced.pl.

Co się zmieniło? W przepisach nic, ewoluuje natomiast stanowisko urzędników. W zeszłym roku zaczęły pojawiać się interpretacje, w których skarbówka twierdziła, że jeśli nie da się zidentyfikować wpłacających, to nie można kwalifikować wpłat jako darowizn. Jak przestrzegaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 28 maja 2024 r. taka zmiana poglądów fiskusa może spowodować, że wpłaty zostaną opodatkowane PIT. Zapytany o to minister finansów (jego stanowisko opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 6 listopada 2024 r.) potwierdzał, że donejty mogą być obciążone PIT, zastrzegał jednak dyplomatycznie, że ich skutki należy oceniać „na podstawie dokładnie ustalonego każdorazowo stanu faktycznego”.

– Ostatnio skarbówka nie bawi się już w niuanse. Wszystkie interpretacje dla internetowych twórców są negatywne – mówi Piotr Sekulski.

Negatywne interpretacje fiskusa w sprawie donejtów

Oto przykłady. Mężczyzna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zarabia na filmach, nagraniach muzycznych, programach telewizyjnych. Ostatnio zajmuje się też streamowaniem, czyli udostępnianiem w czasie rzeczywistym transmisji, podczas których opowiada o różnych wydarzeniach. Odpowiada także na pytania widzów i rozwiązuje ich problemy. Dostaje od nich donejty, podkreśla, że nie jest to zapłata za jakieś świadczenie, tylko „gest solidarności i sympatii”. Dodaje, że nie ma możliwości ustalenia tożsamości wpłacających, ponieważ z platformy otrzymuje jedynie raport o kwotach.

Jak rozliczyć donejty od fanów? Jeśli nie są darowiznami, to będzie PIT
Podatki
Jak rozliczyć donejty od fanów? Jeśli nie są darowiznami, to będzie PIT

Jak rozliczyć donejty? Mężczyzna twierdzi, że na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (co faktycznie oznaczałoby brak daniny). Fiskus miał jednak inne zdanie.

„Wszystkie wpłaty od anonimowych darczyńców lub których nie można zidentyfikować (oznaczone mailem, nickiem, loginem, samym imieniem itp.) nie mogą zostać uznane za darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego, gdyż nie jest możliwe wskazanie, kto w danej sprawie w istocie jest darczyńcą” – czytamy w interpretacji nr 0111-KDIB2-2.4015.65.2025.3.MM.

Jak rozliczyć donejty? Czy to przychody z działalności gospodarczej?

Podobnie było w sprawie przedsiębiorcy, który prowadzi transmisje z gier komputerowych, organizuje i moderuje turnieje e-sportowe, zarządza grupami użytkowników. Podczas transmisji widzowie wpłacają donejty od 5 zł do 1 tys. zł. Większość z nich jest anonimowa (są ukryci pod pseudonimami). Z tego powodu donejtów nie można uznać za darowizny – stwierdziła skarbówka (interpretacja nr 0111-KDIB2-3.4015.137.2025.3.MD).

Co to oznacza?

– Donejty trzeba rozliczyć na podstawie ustawy o PIT. Jeśli internetowa aktywność nie jest działalnością gospodarczą, wpłaty są przychodem z innych źródeł. Jeśli to działalność, twórca musi rozliczać się jak przedsiębiorca – tłumaczy Piotr Sekulski.

Na konieczność opodatkowania donejtów w firmie skarbówka zwróciła uwagę w interpretacji dotyczącej przedsiębiorcy, który ma swój kanał na popularnej platformie i udostępnia na nim płatne nagrania. Okazjonalnie przeprowadza też transmisje na żywo. Przyciągają one widzów, którzy wspierają go dobrowolnymi wpłatami. Fiskus podkreślił, że streamy są elementem działalności gospodarczej, dlatego donejty powinny być rozliczane w biznesie (interpretacja nr 0111-KDIB2-3.4015.90.2025.3.MD).

– Za przedsiębiorcę skarbówka może uznać też tego, kto do tej pory nie rejestrował działalności gospodarczej, ale skala jego poczynań wskazuje na to, że faktycznie ją prowadzi – mówi Piotr Sekulski.

Opowiada o przypadku pani, która na filmach i zdjęciach na jednym z popularnych portali zarobiła w ciągu roku ponad pół miliona zł.

– Nie pomogły jej argumenty o darowiznach, musiała się podzielić z fiskusem – wskazuje ekspert.

Dodaje, że jeśli internetowy twórca coś za wpłaty daje, np. dostęp do dodatkowych filmów czy zdjęć, nie jest to darowizna, tylko zapłata za produkt (nawet jak nazwana została donejtem).

Rozliczenia
Wpłaty w czasie streamu podlegają VAT

Czy donejty od fanów należy uwzględnić przy rozliczaniu VAT? O to zapytał skarbówkę mężczyzna prowadzący kanał na YouTube. Regularnie na nim zarabia, a oprócz tego (jak pisze – okazjonalnie) realizuje streamy, podczas których widzowie przekazują dobrowolne wpłaty, kierując się sympatią dla twórcy i uznaniem dla jego poczynań.
Zdaniem fiskusa, wpłaty są wynagrodzeniem za wykonywane na rzecz widzów usługi i podlegają VAT. Jeśli twórca chce skorzystać ze zwolnienia z podatku, licząc limit sprzedaży (200 tys. zł rocznie) powinien uwzględnić także donejty (interpretacja nr 0111-KDIB3-2.4012.227.2025.4.SR).


Podatki Podatek dochodowy PIT Podatek od Spadków i Darowizn

e-Wydanie