Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego fiskus nie uznaje już donejtów za darowizny zwolnione z podatku?

Jakie zmiany zaszły w podejściu urzędników do opodatkowania donejtów?

Jakie sytuacje wpływają na konieczność rozliczenia donejtów jako przychodu?

W jaki sposób skarbówka klasyfikuje działania internetowych twórców jako działalność gospodarczą?

Jakie są różnice w rozliczaniu donejtów w zależności od ich przeznaczenia?

Skarbówka wydała ostatnio całą serię niekorzystnych dla internetowych twórców (streamerów, youtuberów, influencerów) interpretacji. Wynika z nich, że nie unikną już podatku od wpłacanych przez fanów donejtów.

Czy donejty są darowiznami rozliczanymi zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn?

– Przez parę lat fiskus zgadzał się, że donejty są darowiznami. Powinny więc być rozliczane zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn. Wynika z niej, że są nieopodatkowane, jeśli nie przekraczają 5733 zł (to limit dla osób niespokrewnionych). Darowizny od tych samych darczyńców trzeba wprawdzie przez ponad pięć lat sumować, ale ponieważ wpłacających z reguły nie da się zidentyfikować, dodawanie wpłat jest niemożliwe. Dlatego internetowi twórcy nie płacili podatku – mówi dr Piotr Sekulski, doradca podatkowy w kancelarii Outsourced.pl.

Co się zmieniło? W przepisach nic, ewoluuje natomiast stanowisko urzędników. W zeszłym roku zaczęły pojawiać się interpretacje, w których skarbówka twierdziła, że jeśli nie da się zidentyfikować wpłacających, to nie można kwalifikować wpłat jako darowizn. Jak przestrzegaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 28 maja 2024 r. taka zmiana poglądów fiskusa może spowodować, że wpłaty zostaną opodatkowane PIT. Zapytany o to minister finansów (jego stanowisko opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 6 listopada 2024 r.) potwierdzał, że donejty mogą być obciążone PIT, zastrzegał jednak dyplomatycznie, że ich skutki należy oceniać „na podstawie dokładnie ustalonego każdorazowo stanu faktycznego”.