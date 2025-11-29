Komitet ONZ: Codzienne narzucanie izraelskiej polityki Palestynie „może być równoznaczne z torturami”

Aktualizacja: 29.11.2025 20:01 Publikacja: 29.11.2025 18:14
Izraelscy żołnierze na Zachodnim Brzegu
Komitet ONZ ds. tortur wyraził „głębokie zaniepokojenie doniesieniami o powtarzających się brutalnych pobiciach, atakach psów, porażeniach prądem, polewaniu wodą, stosowaniu długotrwałych stresujących pozycji oraz przemocy seksualnej”.
Raport, opublikowany w piątek jako część regularnego monitoringu krajów, które podpisały konwencję ONZ przeciwko torturom, wskazuje, że zatrzymanych przez Izrael Palestyńczyków poniżano przez „obnażanie i traktowanie jak zwierzęta oraz oblewanie moczem”, systematycznie odmawiano opieki medycznej i nadmiernie stosowano kajdanki, co w niektórych przypadkach doprowadziło do amputacji.
Autorzy raportu, dziesięcioosobowy zespół niezależnych ekspertów z ONZ, podkreślili też niepokój o masowe wykorzystywanie izraelskiego prawa do przedłużonego pozbawiania wolności bez procesu tysięcy Palestyńczyków, w tym kobiet i dzieci. Najnowsze dane organizacji B’Tselem mówią, że do końca września służby więzienne Izraela przetrzymywały 3 474 Palestyńczyków w areszcie administracyjnym, czyli bez wyroku sądowego.
Raport obejmujący okres od wybuchu wojny w Strefie Gazy, 7 października 2023 r., zwraca uwagę na duży odsetek dzieci przetrzymywanych bez postawienia zarzutów lub w areszcie tymczasowym. Izrael ustalił odpowiedzialność karną od 12. roku życia, lecz także młodsze dzieci były zatrzymywane.
Dzieci określone jako więźniowie bezpieczeństwa mają radykalnie ograniczony kontakt z rodziną, mogą być izolowane w pojedynczych celach i nie mają dostępu do edukacji, co jest sprzeczne z międzynarodowymi standardami. Autorzy raportu apelują do Izraela o zmianę prawa, aby zakazać stosowania izolacji wobec nieletnich.
Komitet ustanowiony do nadzoru nad przestrzeganiem Konwencji ONZ przeciwko torturom z 1984 r. twierdzi, że codzienne narzucanie izraelskiej polityki na okupowanej Palestynie, jako całość, „może być równoznaczne z torturami”.
Z raportu wynika, że podczas wojny w Gazie zmarło w areszcie 75 Palestyńczyków, a warunki więzienne znacznie się pogorszyły. Liczba zgonów była „niezwykle wysoka” i dotyczyła wyłącznie palestyńskich więźniów. Do tej pory nie pociągnięto do odpowiedzialności żadnych urzędników państwowych za te zgony.
Rząd Izraela wielokrotnie zaprzeczał stosowaniu tortur. Podczas przesłuchań komitet usłyszał, że przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych, sprawiedliwości i służb więziennych twierdzili, iż warunki więzienne są odpowiednie i poddawane nadzorowi.
Izrael wskazał tylko jedną skazaną osobę za takie przestępstwo w tym okresie – żołnierza ukaranego w lutym za wielokrotne ataki na związanych i z zakrytymi oczami więźniów z Gazy przy użyciu pięści, pałki i karabinu. Komitet uznał, że siedmiomiesięczny wyrok nie odpowiada powadze czynu.
Raport opublikowano w dniu, gdy trzech funkcjonariuszy izraelskiej policji przygranicznej zostało zwolnionych po przesłuchaniu w sprawie śmiertelnego postrzelenia dwóch Palestyńczyków zatrzymanych w Jenin. Obaj mężczyźni, których palestyński Islamski Dżihad uznaje za bojowników Brygad al-Kuds, zostali zatrzymani przez policję, a następnie, mimo że unosili ręce i podnosili koszulki, pokazując, że są nieuzbrojeni, zostali postrzeleni z odległości około dwóch metrów.
Według izraelskich mediów trzej policjanci przyznali, że poczuli „bezpośrednie i realne zagrożenie życia”. Nagranie, którego autentyczności nie kwestionują władze, nie pokazuje jednak oporu ze strony mężczyzn.
Trzech funkcjonariuszy zostało zwolnionych po przesłuchaniu pod warunkiem, że nie będą rozmawiać z innymi o sprawie.
