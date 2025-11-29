Komitet ONZ: Codzienne narzucanie izraelskiej polityki Palestynie „może być równoznaczne z torturami”

Komitet ONZ: Izrael przetrzymuje w aresztach dzieci bez postawienia zarzutów

Raport obejmujący okres od wybuchu wojny w Strefie Gazy, 7 października 2023 r., zwraca uwagę na duży odsetek dzieci przetrzymywanych bez postawienia zarzutów lub w areszcie tymczasowym. Izrael ustalił odpowiedzialność karną od 12. roku życia, lecz także młodsze dzieci były zatrzymywane.

Dzieci określone jako więźniowie bezpieczeństwa mają radykalnie ograniczony kontakt z rodziną, mogą być izolowane w pojedynczych celach i nie mają dostępu do edukacji, co jest sprzeczne z międzynarodowymi standardami. Autorzy raportu apelują do Izraela o zmianę prawa, aby zakazać stosowania izolacji wobec nieletnich.

Komitet ustanowiony do nadzoru nad przestrzeganiem Konwencji ONZ przeciwko torturom z 1984 r. twierdzi, że codzienne narzucanie izraelskiej polityki na okupowanej Palestynie, jako całość, „może być równoznaczne z torturami”.

Z raportu wynika, że podczas wojny w Gazie zmarło w areszcie 75 Palestyńczyków, a warunki więzienne znacznie się pogorszyły. Liczba zgonów była „niezwykle wysoka” i dotyczyła wyłącznie palestyńskich więźniów. Do tej pory nie pociągnięto do odpowiedzialności żadnych urzędników państwowych za te zgony.

Rząd Izraela konsekwentnie zaprzecza stosowaniu tortur

Rząd Izraela wielokrotnie zaprzeczał stosowaniu tortur. Podczas przesłuchań komitet usłyszał, że przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych, sprawiedliwości i służb więziennych twierdzili, iż warunki więzienne są odpowiednie i poddawane nadzorowi.