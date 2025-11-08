Izraelscy osadnicy zaatakowali palestyńskich zbieraczy oliwek. Wśród rannych dziennikarka Reutera

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wydarzenia miały miejsce w rejonie palestyńskiej wsi Beita?

Dlaczego izraelscy osadnicy atakują palestyńskich zbieraczy oliwek?

Jakie były konsekwencje ataków dla palestyńskich rolników i dziennikarzy?

Jaka jest reakcja służb bezpieczeństwa na te incydenty?

Jak sytuacja na Zachodnim Brzegu wpływa na międzynarodowe prawo?

Jak organizacje praw człowieka oceniają działania władz Izraela?

Około 30 mieszkańców wsi i aktywistów, a także około 10 dziennikarzy, zebrało się na żniwa oliwne, gdy napadła na nich grupa kilkudziesięciu mężczyzn.

W wyniku ataku, podczas którego napastnicy używali kijów, pałek oraz rzucali kamieniami, ucierpiała m.in. dziennikarka Reutersa Raneen Sawafta oraz towarzyszący jej doradca ds. bezpieczeństwa, oboje w kamizelkach z napisem „Press”. Oboje odnieśli obrażenia, a sprzęt dziennikarki został zniszczony. Kilku Palestyńczyków również wymagało pomocy medycznej.

Jonathan Pollak, izraelski aktywista na rzecz praw człowieka, który był świadkiem incydentu, powiedział, że w napaści brało udział około 50 zamaskowanych osadników. Dodał, że ci, którzy zaatakowali Sawaftę, bili ją bez litości, podobnie jak każdego, kto chciał jej pomóc, w tym towarzyszącego jej doradcę. Poszkodowani trafili do szpitala w Nablusie.