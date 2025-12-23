Reklama
„Zestaw danych 8”. Są nowe dokumenty w sprawie Jeffreya Epsteina

Departament Sprawiedliwości opublikował we wtorek rano dziesiątki tysięcy nowych dokumentów z akt Jeffreya Epsteina. To realizacja zapisów ustawy o przejrzystości akt w tej sprawie.

Publikacja: 23.12.2025 11:35

Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell

Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell

Foto: U.S. Justice Department/Handout via Reuters

Bartosz Lewicki

W najnowszej aktualizacji udostępniono ponad 11 tys. plików, w tym akta sądowe, dokumenty FBI i Departamentu Sprawiedliwości USA, wiadomości e-mail, wycinki prasowe i nagrania wideo. W repozytorium Departamentu Sprawiedliwości USA nowy materiał nosi tytuł „Zestaw danych 8”. 

Publikacja dokumentów i tajemnicze zniknięcie ze strony

W piątek 19 grudnia, w dniu wyznaczonym przez Kongres USA, resort sprawiedliwości rozpoczął publikację akt i dokumentów związanych ze sprawą finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Jak zapowiadano, światło dzienne miały ujrzeć setki tysięcy stron dokumentów związanych ze śledztwem. Zgodnie z zapowiedziami resortu niektóre dokumenty mają być wyłączone z publikacji ze względu na trwające postępowania albo kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego.

Ostatecznie na stronie znalazły się głównie tysiące osobistych zdjęć Epsteina, z których część przedstawiała prominentne osobistości. Kolejna grupa akt, opublikowana w sobotę, zawierała transkrypcje z posiedzenia ławy przysięgłych. 

W niedzielę 21 grudnia agencja Associated Press podała, że niektóre z plików, które były dostępne jeszcze w piątek, zniknęły ze strony. Pliki te miały zawierać fotografię kredens i otwartą szufladę pełną zdjęć w domu Jeffreya Epsteina na Manhattanie. Wśród innych zdjęć w szufladzie jedno przedstawiać miało Donalda Trumpa obok Epsteina, Melanii Trump i wieloletniej współpracowniczki Epsteina, Ghislaine Maxwell.

W poniedziałek Departament Sprawiedliwości przywrócił zdjęcie z Trumpem, skasowane z akt Epsteina. 

Na zdjęciach ze sprawy Jeffreya Epsteina m.in. Bill Clinton

Inne zdjęcia przedstawiały m.in. byłego prezydenta Billa Clintona. Jego rzecznik prasowy oskarżył Biały Dom o wykorzystywanie go jako „kozła ofiarnego”.  W mediach społecznościowych Angel Ureña – rzecznik Billa Clintona – zaznaczył, że były prezydent Stanów Zjednoczonych zerwał wszelkie relacje z Epsteinem około 2005 r., a więc jeszcze przed tym, jak finansista przyznał się do winy w sprawie nakłaniania osoby nieletniej do prostytucji.

Prezydent USA Donald Trump, pytany o upublicznione materiały, odpowiedział, że to grozi „wciągnięciem w tę sprawę wysoce szanowanych osób”, które nie mają nic wspólnego ze zbrodniami popełnionymi przez Epsteina. Zapytany o to, co myśli o ujawnieniu zdjęć byłego prezydenta Billa Clintona, Trump stwierdził, że „zawsze dogadywał się” z byłym prezydentem – argumentując, że także inne osoby, które pojawiają się na zdjęciach, mogą zostać niesłusznie oczernione.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Bill Clinton Donald Trump Jeffrey Epstein
e-Wydanie
