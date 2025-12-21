Rzeczpospolita
Sprawa Jeffreya Epsteina. Ze strony resortu sprawiedliwości USA zniknęło kilkanaście plików

Z publicznej strony internetowej resortu sprawiedliwości USA bez żadnych wyjaśnień ze strony administracji zniknęło co najmniej 16 plików zawierających dokumenty związane z Jeffreyem Epsteinem - w tym fotografia przedstawiająca prezydenta Donalda Trumpa. Stało się to niecały dzień po ich opublikowaniu - podaje agencja Associated Press.

Publikacja: 21.12.2025 11:47

Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein na zdjęciu opublikowanym przez Departament Sprawiedliwości

Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein na zdjęciu opublikowanym przez Departament Sprawiedliwości

Foto: U.S. Justice Department/Handout via Reuters

Bartosz Lewicki

AP twierdzi, że brakujące pliki, które były dostępne jeszcze w piątek i nie były już dostępne w sobotę, zawierały sceny przedstawiające nagie kobiety oraz zdjęcie z serią fotografii umieszczonych na kredensie i w szufladach. Wśród innych zdjęć w szufladzie jedno przedstawiać miało Donalda Trumpa obok Epsteina, Melanii Trump i wieloletniej współpracowniczki Epsteina, Ghislaine Maxwell.

Krótkie oświadczenie Departamentu Sprawiedliwości USA

Departament Sprawiedliwości nie odpowiedział na pytania mediów dotyczące przyczyn zniknięcia plików, ale we wpisie na portalu X zamieszczono oświadczenie, że „zdjęcia i inne materiały będą nadal przeglądane i redagowane zgodnie z prawem, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w miarę otrzymywania dodatkowych informacji”.

Fala spekulacji w sieci

W sieci niewyjaśnione braki plików wywołały spekulacje na temat usuniętych materiałów oraz przyczyn ich usunięcia. To – jak zauważa AP – pogłębia długotrwałą intrygę wokół Epsteina i otaczających go wpływowych postaci. Demokraci z Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów zwrócili uwagę na brakujące zdjęcie Trumpa, pisząc: „Co jeszcze jest ukrywane? Potrzebujemy przejrzystości dla amerykańskiej opinii publicznej”.

Widok szuflad i oprawionych zdjęć w domu Jeffreya Epsteina na Manhattanie. Jedno ze zdjęć opublikowa

Widok szuflad i oprawionych zdjęć w domu Jeffreya Epsteina na Manhattanie. Jedno ze zdjęć opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości USA

Foto: U.S. Justice Department/Handout via Reuters

W tzw. informacji kontekstowej, towarzyszącej oświadczeniu Departamentu Sprawiedliwości czytelnicy portalu X zauważyli, że prawo wymaga udostępnienia plików bez nadmiernej redakcji, która mogłaby służyć ochronie osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, takich jak prezydent Donald Trump. Zauważono też, że pliki zostały wycofane „bez uzasadnionego powodu i bez wyjaśnienia”.

Co było w dokumentach, a czego zabrakło? Sprawa Jeffreya Epsteina wciąż bez wyjaśnienia

Opublikowane zostały m.in. materiały zdjęciowe, nagrania, rejestry lotów i rozmów zgromadzone podczas śledztw. Są wśród nich np. nieznane wcześniej fotografie byłego prezydenta Billa Clintona czy Michaela Jacksona. Treść wielu dokumentów jest okrojona. W materiałach parę razy pada nazwisko Donalda Trumpa.

Nazwiska Billa Clintona i Donalda Trumpa pojawiały się w kontekście sprawy Epsteina. Obaj wyparli się przyjaźni z nim, żadnego z nich nie oskarżono o żadne przestępstwo związane z Epsteinem. Nic nie wskazywało również na to, że zdjęcia odegrały rolę w toczących się postępowaniach karnych przeciw Epsteinowi. 

Czytaj więcej

Protest przeciwko Donaldowi Trumpowi przed Białym Domem w Waszyngtonie
Polityka
Epstein nie przestaje prześladować Trumpa

Jednak jak napisano w depeszy AP, niektóre z najważniejszych dokumentów, jakich można się spodziewać na temat Epsteina, nie znalazły się w dokumentach ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości, liczących dziesiątki tysięcy stron. Dokumenty nie dostarczyły nowych informacji na temat przestępstw Epsteina ani decyzji prokuratury, która pozwoliła mu latami unikać poważnych zarzutów federalnych. Wśród ujawnionych plików nie było m.in. długo oczekiwanych materiałów, jak treści uzyskane przez FBI podczas przesłuchań ofiar czy też wewnętrznych notatek Departamentu Sprawiedliwości dotyczących decyzji o postawieniu Epsteinowi zarzutów.

Dokumenty, których ujawnienie jest wymagane na mocy niedawno uchwalonego przez Kongres prawa, niemal nie wspominają o kilku wpływowych postaciach od dawna kojarzonych z Epsteinem.

Czytaj więcej

Sprawa Epsteina paraliżuje Stany Zjednoczone
Przestępczość
Sprawa Epsteina paraliżuje Stany Zjednoczone

Sprawa Jeffreya Epsteina

Finansista Jeffrey Epstein został w 2008 r. skazany za nakłanianie nieletnich do prostytucji, a w 2019 r. powiesił się w więzieniu przed procesem przed sądem federalnym, dotyczącym poważniejszych zarzutów. 

Jak podkreślił „New York Times”, publikacja akt była od dawna oczekiwana przez tych, którzy wierzyli, że materiały mogą rzucić światło na działalność Epsteina i jego powiązania z prominentnymi ludźmi. 

