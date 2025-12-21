Aktualizacja: 21.12.2025 12:18 Publikacja: 21.12.2025 11:47
Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein na zdjęciu opublikowanym przez Departament Sprawiedliwości
Foto: U.S. Justice Department/Handout via Reuters
AP twierdzi, że brakujące pliki, które były dostępne jeszcze w piątek i nie były już dostępne w sobotę, zawierały sceny przedstawiające nagie kobiety oraz zdjęcie z serią fotografii umieszczonych na kredensie i w szufladach. Wśród innych zdjęć w szufladzie jedno przedstawiać miało Donalda Trumpa obok Epsteina, Melanii Trump i wieloletniej współpracowniczki Epsteina, Ghislaine Maxwell.
Departament Sprawiedliwości nie odpowiedział na pytania mediów dotyczące przyczyn zniknięcia plików, ale we wpisie na portalu X zamieszczono oświadczenie, że „zdjęcia i inne materiały będą nadal przeglądane i redagowane zgodnie z prawem, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w miarę otrzymywania dodatkowych informacji”.
W sieci niewyjaśnione braki plików wywołały spekulacje na temat usuniętych materiałów oraz przyczyn ich usunięcia. To – jak zauważa AP – pogłębia długotrwałą intrygę wokół Epsteina i otaczających go wpływowych postaci. Demokraci z Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów zwrócili uwagę na brakujące zdjęcie Trumpa, pisząc: „Co jeszcze jest ukrywane? Potrzebujemy przejrzystości dla amerykańskiej opinii publicznej”.
Widok szuflad i oprawionych zdjęć w domu Jeffreya Epsteina na Manhattanie. Jedno ze zdjęć opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości USA
Foto: U.S. Justice Department/Handout via Reuters
W tzw. informacji kontekstowej, towarzyszącej oświadczeniu Departamentu Sprawiedliwości czytelnicy portalu X zauważyli, że prawo wymaga udostępnienia plików bez nadmiernej redakcji, która mogłaby służyć ochronie osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, takich jak prezydent Donald Trump. Zauważono też, że pliki zostały wycofane „bez uzasadnionego powodu i bez wyjaśnienia”.
Opublikowane zostały m.in. materiały zdjęciowe, nagrania, rejestry lotów i rozmów zgromadzone podczas śledztw. Są wśród nich np. nieznane wcześniej fotografie byłego prezydenta Billa Clintona czy Michaela Jacksona. Treść wielu dokumentów jest okrojona. W materiałach parę razy pada nazwisko Donalda Trumpa.
Nazwiska Billa Clintona i Donalda Trumpa pojawiały się w kontekście sprawy Epsteina. Obaj wyparli się przyjaźni z nim, żadnego z nich nie oskarżono o żadne przestępstwo związane z Epsteinem. Nic nie wskazywało również na to, że zdjęcia odegrały rolę w toczących się postępowaniach karnych przeciw Epsteinowi.
Czytaj więcej
Skandal wokół akt Jeffreya Epsteina, skazanego na więzienie za prostytucję nieletnich, nie przest...
Jednak jak napisano w depeszy AP, niektóre z najważniejszych dokumentów, jakich można się spodziewać na temat Epsteina, nie znalazły się w dokumentach ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości, liczących dziesiątki tysięcy stron. Dokumenty nie dostarczyły nowych informacji na temat przestępstw Epsteina ani decyzji prokuratury, która pozwoliła mu latami unikać poważnych zarzutów federalnych. Wśród ujawnionych plików nie było m.in. długo oczekiwanych materiałów, jak treści uzyskane przez FBI podczas przesłuchań ofiar czy też wewnętrznych notatek Departamentu Sprawiedliwości dotyczących decyzji o postawieniu Epsteinowi zarzutów.
Dokumenty, których ujawnienie jest wymagane na mocy niedawno uchwalonego przez Kongres prawa, niemal nie wspominają o kilku wpływowych postaciach od dawna kojarzonych z Epsteinem.
Czytaj więcej
Donald Trump bezskutecznie próbuje odwrócić uwagę od skandalu, a jego zwolennicy stają się coraz...
Finansista Jeffrey Epstein został w 2008 r. skazany za nakłanianie nieletnich do prostytucji, a w 2019 r. powiesił się w więzieniu przed procesem przed sądem federalnym, dotyczącym poważniejszych zarzutów.
Jak podkreślił „New York Times”, publikacja akt była od dawna oczekiwana przez tych, którzy wierzyli, że materiały mogą rzucić światło na działalność Epsteina i jego powiązania z prominentnymi ludźmi.
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
