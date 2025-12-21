AP twierdzi, że brakujące pliki, które były dostępne jeszcze w piątek i nie były już dostępne w sobotę, zawierały sceny przedstawiające nagie kobiety oraz zdjęcie z serią fotografii umieszczonych na kredensie i w szufladach. Wśród innych zdjęć w szufladzie jedno przedstawiać miało Donalda Trumpa obok Epsteina, Melanii Trump i wieloletniej współpracowniczki Epsteina, Ghislaine Maxwell.

Reklama Reklama

Krótkie oświadczenie Departamentu Sprawiedliwości USA

Departament Sprawiedliwości nie odpowiedział na pytania mediów dotyczące przyczyn zniknięcia plików, ale we wpisie na portalu X zamieszczono oświadczenie, że „zdjęcia i inne materiały będą nadal przeglądane i redagowane zgodnie z prawem, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w miarę otrzymywania dodatkowych informacji”.

Fala spekulacji w sieci

W sieci niewyjaśnione braki plików wywołały spekulacje na temat usuniętych materiałów oraz przyczyn ich usunięcia. To – jak zauważa AP – pogłębia długotrwałą intrygę wokół Epsteina i otaczających go wpływowych postaci. Demokraci z Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów zwrócili uwagę na brakujące zdjęcie Trumpa, pisząc: „Co jeszcze jest ukrywane? Potrzebujemy przejrzystości dla amerykańskiej opinii publicznej”.