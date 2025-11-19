Z tego artykułu się dowiesz: Kiedy Donald Trump ma podjąć decyzję ws. rezolucji dotyczącej publikacji akt ws.Jeffreya Epsteina?

Izba Reprezentantów przyjęła wniosek 427 głosami „za” przy zaledwie jednym głosie sprzeciwu. Po tym głosowaniu Senat, jednogłośnie, zdecydował się skierować przyjętą rezolucję do prezydenta Donalda Trumpa. Od jego podpisu zależy, czy akta sprawy zostaną opublikowane.

W poniedziałek Trump wezwał do publikacji akt, by pokazać, że Partia Republikańska „nie ma w tej sprawie nic do ukrycia”. Wpis Trumpa pojawił się po tym, jak kongresmeni Partii Demokratycznej z komisji nadzoru opublikowali dwadzieścia tysięcy stron dokumentów, w tym korespondencji, pozyskanych z masy spadkowej Jeffreya Epsteina. Wśród opublikowanych e-maili jest jeden, w którym Epstein pisał do swojej partnerki Ghislaine Maxwell (obecnie siedzi w więzieniu skazana za udział w handlu z nieletnimi), że Virginia (Giuffre) „spędziła z Trumpem godziny u niego w domu”, ale Trump „ani razu nie został wymieniony (w zeznaniach)”. Z kolei w mailu do jednego z dziennikarzy z 2019 roku Epstein napisał, że Donald Trump „oczywiście wiedział o dziewczynach”. Z maila nie wynika jednak, co wiedział.

Virginia Giuffre, która oskarżyła Epsteina o aranżowanie jej kontaktów seksualnych z wieloma jego bogatymi i wpływowymi znajomymi, przez cały czas utrzymywała, że Trumpa nie było wśród znajomych Epsteina, którzy wykorzystali ją seksualnie. W składanym pod przysięgą zeznaniu sądowym powiedziała, że nie wierzy, aby Trump wiedział o wykorzystywaniu nieletnich przez Epsteina.