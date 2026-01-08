Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

29 min. 2 sek.

„Rzecz w tym”: Donald Tusk wściekły na własną reformę. Kto wysadził PIP w powietrze?

Rząd znów sam sobie zgotował kryzys. W najnowszym odcinku podcastu Michał Płociński wraz z Pauliną Szewiołą szczegółowo analizują aferę wokół reformy Państwowej Inspekcji Pracy, reakcję premiera Donalda Tuska oraz polityczne i gospodarcze konsekwencje tej decyzji.

Publikacja: 08.01.2026 17:00

Michał Płociński, Paulina Szewioła

„Możliwość zmiany formy zatrudnienia przez urzędnika bez pytania o zdanie pracodawcy, zatrudnionego i bez wyroku sądu to zły pomysł. Naszym zadaniem jest uwolnienie gospodarki i obywateli od nadmiernych regulacji i biurokracji. Znajdziemy lepsze sposoby ochrony pracowników” – napisał w czwartek na X premier Donald Tusk. Skąd więc wziął się ten „zły pomysł”? Paulina Szewioła, dziennikarka działu prawnego „Rzeczpospolitej” mówi wprost: rząd krytykuje dziś rozwiązanie, które sam zaproponował: – Kuriozum tej całej sytuacji jest takie, że ten pomysł reformowania Państwowej Inspekcji Pracy zaproponował ten rząd jako rewizję kamienia milowego z KPO.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Co wywołało awanturę o reformę PIP? Znamy kulisy wydarzeń na obradach rządu
Polityka
Co wywołało awanturę o reformę PIP? Znamy kulisy wydarzeń na obradach rządu

Czy reforma PIP to był dobry pomysł?

Jednym z głównych wątków krytyki zaproponowanej przez rząd reformy PIP są obawy biznesu przed nowymi uprawnieniami inspektorów pracy, w tym możliwością wydawania tzw. decyzji przekształceniowych. Zdaniem Pauliny Szewioły kluczowy problem nie dotyczy tylko prawa, ale praktyki kontroli: – Myślę, że to jest chyba największy mankament tej reformy, czyli ta wybiórczość kontroli, która faktycznie mogłaby wpływać na konkurencyjność biznesu. Jedne firmy mogłyby być kontrolowane i ponosić duże koszty, a ich konkurencja nie.

Michał Płociński dopytuje, czy inspektorzy mogliby stać się narzędziem w lokalnych układach, a Szewioła zwraca uwagę, że nawet przy najlepszej woli urzędników skala wyzwań jest ogromna. – Nawet wzmocniona kadrowo inspekcja, w mojej ocenie, nie jest w stanie skontrolować dużej części rynku pracy – podkreśla, wskazując na systemowe ograniczenia PIP.

Czytaj więcej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Opinie Prawne
Paulina Szewioła: Czy leci z nami pilot?
Reklama
Reklama

Kto w rządzie odpowiada za katastrofę wizerunkową z reformą PIP?

W rozmowie pada też kluczowe pytanie o odpowiedzialność polityczną. Czy premier Donald Tusk naprawdę nie wiedział, na co zgadza się rząd w sprawie kamienia milowego? – Sama chciałabym znać odpowiedź na to pytanie – przyznaje Szewioła, przypominając, że cały proces ciągnie się od lat i obejmuje także decyzje poprzednich rządów.

Dziennikarka tłumaczy, że obecna reforma PIP była alternatywą dla pierwotnego pomysłu pełnego oskładkowania umów zlecenia. – Z tego kamienia milowego zrezygnował właśnie rząd Donalda Tuska – zauważa, wskazując, że zmiana miała być bardziej „probiznesowa”, a dziś budzi sprzeciw tej właśnie strony.

Istotnym wątkiem rozmowy jest presja czasu i pieniędzy z KPO. – Czy my mamy jeszcze czas na szukanie „lepszego pomysłu” w kontekście finansów z KPO? – pyta Szewioła, przypominając, że niewypełnienie zobowiązań oznacza realne straty finansowe dla Polski. W jej ocenie samo „tupnięcie nogą” przez premiera to zdecydowanie za mało.

Czytaj więcej

Hubert Salik: Afera PIP, czyli w Polsce nigdy nie ma dobrego momentu na reformy
Komentarze
Hubert Salik: Afera PIP, czyli w Polsce nigdy nie ma dobrego momentu na reformy

Rynek pracy potrzebuje poważnej reformy, a nie odkładania problemu na później

Rozmówcy szeroko omawiają także społeczne poparcie dla zmian. Z sondażu „Rzeczpospolitej” wynika, że większość Polaków popiera możliwość automatycznego przekształcania umów. – Zdecydowana większość powiedziała, że tak, że to jest dobre rozwiązanie – podkreśla Płociński, dodając, że najmocniej są za tym właśnie wyborcy koalicji rządzącej. Szewioła odpowiada jednak, że diabeł tkwi w szczegółach – szczególnie kosztów podatkowo-składkowych.

Na koniec rozmowa schodzi na szerszy problem segmentacji rynku pracy i nierównych obciążeń różnych form zatrudnienia. – Obciążenia składkowo-podatkowe powinny być równe bez względu na to, jaką ktoś wybiera formę zatrudnienia – podsumowuje Szewioła. W jej ocenie bez systemowej reformy Polska będzie wciąż odkładać problem na później, ryzykując poważne konflikty społeczne.

Reklama
Reklama

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Osoby Donald Tusk Organizacje Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

Powiązane

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Nowy sondaż partyjny. KO wygrywa, ale traci większość w Sejmie
Polityka
Nowy sondaż partyjny. KO wygrywa, ale traci większość w Sejmie
Minister edukacji Barbara Nowacka (L) i szef KPRM Jan Grabiec (P)
Polityka
Barbara Nowacka: Otoczenie prezydenta go kompromituje. Na końcu to jego podpis się pojawia
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, poseł PiS Mateusz Morawiecki i europoseł PiS Joac
Polityka
Kulisy klubu PiS. Jarosław Kaczyński odcina się od współpracy z Grzegorzem Braunem
Michał Gramatyka
Polityka
Wiceminister: Potrzebny podpis prezydenta, by Polska miała start do platform cyfrowych
Prezes PiS i posłowie podczas oświadczenia w siedzibie ugrupowania przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawi
Polityka
Prezes PiS: Muszą wrócić do władzy ci, którzy już się sprawdzili
Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Czy Polacy wierzą w możliwość współpracy Nawrockiego z Tuskiem?
Donald Tusk i Karol Nawrocki
Polityka
Marcin Przydacz mówi o spotkaniu Donalda Tuska z Karolem Nawrockim. Wskazał datę
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama