We wtorek, 6 stycznia, podczas gościnnych występów w Paryżu, premier Donald Tusk ogłosił, że nie będzie dalszych prac nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy, a sprawę uważa za zamkniętą. Ustawa o PIP miała m.in. doprowadzić do stopniowej zamiany części umów cywilnoprawnych na etaty. Tempo i sposób tych zmian jest kością niezgody wśród koalicjantów.

Reklama Reklama

Cofnijmy się nieco w czasie. Po fatalnym dla Platformy Obywatelskiej 2015 r., gdy oddała władzę i fotel prezydenta, część partyjnych tuzów zaczęły nachodzić refleksje nad przyczynami porażki. W tym nurcie – przyznajmy jednak, że niezbyt mocnym – Michał Boni udziela w 2016 r. szczerego wywiadu „Gazecie Wyborczej”, w którym za jeden z powodów klęski uważa zignorowanie zmian na rynku pracy, a elastyczne formy zatrudnienia wprost nazywa „złem” i opisuje długoterminowe patologie, do jakich prowadzą. Równocześnie jednak mówi: „W sytuacji politycznej nawalanki rozmowa o kodeksie pracy to jest rzeź”. Ten wywiad to łabędzi śpiew politycznej kariery Boniego.

Zablokowanie reformy PIP, czyli koalicja gra przeciw własnym wyborcom

Co się od tamtej pory, po blisko dekadzie, zmieniło? Niewiele. Elastyczne formy pracy mają się dobrze, polityczna nawalanka tylko przybrała na sile, partia Donalda Tuska znów jest u władzy. Zmienił się za to świat i wyborcy KO. W badaniu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie „Rzeczpospolitej” aż 71 proc. wyborców koalicji rządzącej popiera pomysł, by inspektorzy PIP mogli zamieniać elastyczne umowy na etaty. Przemyślenia Michała Boniego w 2026 r. są więc równie aktualne jak w 2016 r., bo blokując koalicyjny projekt, Tusk gra przeciw własnym wyborcom. Ale też przeciwko własnym koalicjantom.

Foto: Tomasz Sitarski

Projekt reformy PIP, wielokrotnie łagodzony, wyszedł z resortu pracy, którego szefowa, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest polityczką Nowej Lewicy. Dla lewicy, która w 2015 r. do Sejmu w ogóle nie weszła, czasy rządów PiS to strategiczna porażka, bo partia Jarosława Kaczyńskiego przejęła lewicowe założenia polityki społecznej. Miała też odpowiednie środki z budżetu państwa, by tę politykę realizować. Nie miejmy jednak złudzeń, więcej w tym było kupowania głosów wyborców niż reform strukturalnych.