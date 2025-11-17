Aktualizacja: 17.11.2025 06:10 Publikacja: 17.11.2025 05:35
Wpis Trumpa pojawił się po tym, jak kongresmeni Partii Demokratycznej z komisji nadzoru opublikowali dwadzieścia tysięcy stron dokumentów, w tym korespondencji, pozyskanych z masy spadkowej Jeffreya Epsteina. Wśród opublikowanych e-maili jest jeden, w którym Epstein pisał do swojej partnerki Ghislaine Maxwell (obecnie siedzi w więzieniu skazana za udział w handlu z nieletnimi), że Virginia (Giuffre) „spędziła z Trumpem godziny u niego w domu”, ale Trump „ani razu nie został wymieniony (w zeznaniach)”. Z kolei w mailu do jednego z dziennikarzy z 2019 roku Epstein napisał, że Donald Trump „oczywiście wiedział o dziewczynach”. Z maila nie wynika jednak, co wiedział.
Virginia Giuffre, która oskarżyła Epsteina o aranżowanie jej kontaktów seksualnych z wieloma jego bogatymi i wpływowymi znajomymi, przez cały czas utrzymywała, że Trumpa nie było wśród znajomych Epsteina, którzy wykorzystali ją seksualnie. W składanym pod przysięgą zeznaniu sądowym powiedziała, że nie wierzy, aby Trump wiedział o wykorzystywaniu nieletnich przez Epsteina.
Epstein, amerykański finansista, w 2005 roku stał się obiektem śledztwa policji ws. wykorzystywania seksualnego nieletnich (miało ich być ponad 30). W 2008 roku przyznał się do winy i został skazany na 18 miesięcy więzienia za stręczycielstwo nieletnich. Większość wyroku odbył poza murami więzienia, uczestnicząc w programie pracy na wolności.
W lipcu 2019 roku Epstein usłyszał kolejne zarzuty. Według śledczych miał sprowadzać do swoich nieruchomości nieletnie dziewczyny, którym płacił za seks oraz stręczyć nieletnie innym milionerom, którzy wykorzystywali je seksualnie. Epsteinowi groziło nawet 45 lat więzienia, ale jego proces nigdy się nie rozpoczął, ponieważ miesiąc po zatrzymaniu został znaleziony martwy w celi. Lekarz sądowy stwierdził, że przyczyną śmierci było samobójstwo (Epstein miał się powiesić). Za udział w rekrutacji nieletnich do celów seksualnych na 20 lat więzienia została skazana wspomniana wcześniej Maxwell.
Teraz Trump wzywa w serwisie Truth Social do opublikowania wszystkich akt ze sprawy Jeffreya Epsteina, czego domaga się Partia Demokratyczna. „Czas skończyć z tym oszustwem Demokratów, spreparowanym przez szaleńców z radykalnej lewicy, aby odciągnąć uwagę od Wielkich Sukcesów Partii Republikańskiej, w tym naszego ostatniego zwycięstwa ws. shutdownu Demokratów” – napisał prezydent USA.
Trump przypomniał przy tym, że Departament Sprawiedliwości opublikował już „dziesiątki tysięcy stron” akt w sprawie Epsteina i że śledczy „badają związki różnych demokratycznych działaczy” z Epsteinem (w tym kontekście wymienia m.in. byłego prezydenta Billa Clintona). Trump pisze też, że komisja nadzoru Izby Reprezentantów może robić wszystko, do czego jest uprawniona. „Nie dbam o to, to o co dbam, to aby Partia Republikańska wróciła do rzeczy, którą jest gospodarka” – podkreśla amerykański prezydent.
Trump przekonuje, że należy skupić się na zredukowaniu inflacji z „najwyższego poziomu w historii do praktycznie zera” (w rzeczywistości inflacja w USA wynosi obecnie ok. 3 proc.), cięciach podatkowych i pozyskiwaniu „bilionów dolarów inwestycji” dla USA oraz „odbudowie armii, zabezpieczeniu granicy i deportacjach nielegalnych imigrantów popełniających przestępstwa”. Na liście swoich osiągnięć Trump wymienia też „zakończenie udziału mężczyzn w rywalizacji sportowej kobiet”.
„Nikt nie przejmował się Jeffreyem Epsteinem, gdy żył, a jeśli Partia Demokratyczna miałaby cokolwiek, opublikowałaby to przed naszym miażdżącym zwycięstwem wyborczym (chodzi o wybory prezydenckie i wybory do Kongresu z 2024 roku – red.)” – podkreśla Trump. Na koniec prezydent USA wzywa, by rozmawiać o osiągnięciach Partii Republikańskiej, zamiast wpadać w „pułapkę” Epsteina.
Przed pojawieniem się w sieci wpisu Trumpa spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson stwierdził, że przegłosowanie upublicznienia dokumentów, które Departament Sprawiedliwości ma w sprawie Epsteina powinno pomóc w odrzuceniu oskarżeń, że Trump miał jakikolwiek związek z wykorzystywaniem nieletnich przez finansistę.
Trump przed laty był fotografowany z Epsteinem, ale twierdził, że zerwał z nim znajomość na długo przed tym, jak finansista stał się obiektem zainteresowania prokuratury.
Prezydent USA od dawna przekonuje, że sugestie, jakoby był zamieszany w sprawę wykorzystywania nieletnich przez Epsteina są próbą zdyskredytowania go przez Partię Demokratyczną. Nakazał też Departamentowi Sprawiedliwości zbadanie związków wpływowych działaczy Partii Demokratycznej ze sprawą Epsteina.
Mimo to nawet część zwolenników Donalda Trumpa uważa, że administracja USA ukrywa dokumenty ze sprawy Epsteina, w tym np. listę jego klientów, by chronić wpływowe osoby, które były zaangażowane w proceder wykorzystywania nieletnich.
Kongresmen Partii Demokratycznej Ro Khanna, autor petycji wzywającej do głosowania nad ujawnieniem akt sprawy Epsteina, w niedzielę mówił, że spodziewa się, iż wniosek poprze ponad 40 kongresmenów Partii Republikańskiej. Partia Donalda Trumpa dysponuje niewielką (219 do 214) większością w Izbie Reprezentantów, więc bez głosów części kongresmenów Partii Republikańskiej wniosek o ujawnienie akt sprawy Epsteina nie mógłby zostać przyjęty.
