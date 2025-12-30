Reklama
Izrael przyznał Donaldowi Trumpowi nagrodę, której nigdy nie przyznawał cudzoziemcom

Po spotkaniu z Donaldem Trumpem w rezydencji prezydenta USA Mar-a-Lago na Florydzie premier Izraela Beniamin Netanjahu zapowiedział wręczenie prezydentowi USA Nagrody Izraela, najwyższego cywilnego wyróżnienia przyznawanego dotychczas wyłącznie obywatelom Izraela i - rzadziej - instytucjom.

Publikacja: 30.12.2025 06:01

Artur Bartkiewicz

Nagroda Izraela została ustanowiona w 1953 roku przez ministra edukacji Izraela i jest przyznawana m.in. za wyjątkowy wkład w rozwój izraelskiego państwa. Przyznanie jej Trumpowi oznacza złamanie reguły, że nagroda ta przyznawana jest obywatelom Izraela. Po raz pierwszy też trafi ona w ręce prezydenta innego państwa. 

Beniamin Netanjahu: Łamiemy konwencję przyznając nagrodę Donaldowi Trumpowi, bo on sam złamał tyle konwencji

Netanjahu tłumaczył, że Izrael zdecydował się „złamać konwencję”, ponieważ Donald Trump sam „złamał tak wiele konwencji”. - W ciągu niemal 80 lat nigdy nie przyznaliśmy jej komuś, kto nie był Izraelczykiem – zwrócił uwagę izraelski premier, który zaznaczył jednocześnie, że Trump wniósł „ogromny wkład” na rzecz Izraela i narodu żydowskiego. 

Premier Izraela wyraził też nadzieję, że Trump odwiedzi jego kraj, by osobiście odebrać nagrodę. Jak mówił mieszkańcy Izraela „doceniają to, co zrobił Trump, by pomóc Izraelowi w jego walce przeciwko terrorystom i tym, którzy zniszczyliby naszą cywilizację”. 

Trump i jego administracja są autorami planu pokojowego, który w październiku przyjęły Izrael i Hamas, co doprowadziło do zawieszenia broni w trwającej od 7 października 2023 roku wojnie, rozpoczętej po niespodziewanym ataku Hamasu na Izrael. Na razie udało się zrealizować pierwszy etap planu pokojowego obejmujący wycofanie się znajdujących się w Strefie Gazy izraelskich wojsk za wskazaną linię oraz uwolnienie wszystkich żyjących zakładników przetrzymywanych przez Palestyńczyków od ataku z 7 października 2023 roku oraz stopniowe przekazywanie przez Hamas ciał zakładników, którzy zginęli w niewoli. 

Minister edukacji Izraela Joaw Kisch, którego resort jest odpowiedzialny za przyznawanie nagrody, poinformował telefonicznie Trumpa o tym, że w tym roku wyróżnienie trafi do niego w czasie lunchu podczas spotkania Trumpa z Netanjahu w Mar-a-Lago. Kisch zamieścił w serwisie X nagranie przedstawiające moment, w którym informuje Trumpa o przyznaniu mu nagrody. 

Trump stwierdził, że wyróżnienie jest dla niego „zaskakujące” i że bardzo je docenia. To kolejne wyróżnienie przyznane Trumpowi w ostatnich tygodniach po tym, gdy Komitet Noblowski nie zdecydował się na przyznanie prezydentowi USA Pokojowej Nagrody Nobla. 5 grudnia prezydent FIFA Gianni Infantino wręczył Trumpowi przyznaną po raz pierwszy Pokojową Nagrodę FIFA. Trump wielokrotnie podkreślał, że zakończył osiem wojen i sugerował, że powinien otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla. 

Kiedy rozpocznie się realizacja drugiego etapu planu pokojowego Donalda Trumpa dla Strefy Gazy?

Na konferencji po spotkaniu z Netanjahu Trump mówił, że chciałby przejść do drugiego etapu realizacji planu pokojowego dla Strefy Gazy. Elementem tego etapu miałoby być pojawienie się w palestyńskiej enklawie międzynarodowych sił pokojowych. 

Postępy w realizacji planu pokojowego mogą być jednak trudne, ponieważ Izrael i Hamas oskarżają się wzajemnie o poważne naruszenia obowiązującego zawieszenia broni, a Hamas odrzuca możliwość rozbrojenia się. Izrael grozi, że jeśli Hamas nie będzie chciał się rozbroić, wówczas izraelska armia wznowi działania militarne w Strefie Gazy, by wymusić takie rozbrojenie. 

Trump na konferencji prasowej przekonywał, że Izrael wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z porozumienia o zawieszeniu broni i ostrzegł, że jeśli Hamas nie rozbroi się wówczas poniesie konsekwencje. - Czeka ich sroga kara – mówił Trump pytany o to co stanie się, jeśli Hamas nie złoży broni dobrowolnie. 

Jednak rozmówca Reutera z kręgu współpracowników Netanjahu twierdzi, że premier Izraela również nie jest gotowy na przejście do kolejnego etapu planu pokojowego uzależniając to od zwrócenia przez Hamas zwłok Rana Gwiliego, ostatniego izraelskiego zakładnika, którego szczątki nadal nie zostały przekazane Izraelowi. Od zwrotu szczątków ostatniego zakładnika Izrael uzależnia m.in. otwarcie przejścia granicznego w Rafah, między Strefą Gazy a Egiptem. 

Trump na konferencji prasowej mówił też, że on i Netanjahu nie zgadzają się w pełni co do kwestii okupowanego przez Izrael Zachodniego Brzegu. Nie wyjaśnił jednak czego dotyczy różnica zdań między nim a izraelskim premierem w tej sprawie. 

