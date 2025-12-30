Nagroda Izraela została ustanowiona w 1953 roku przez ministra edukacji Izraela i jest przyznawana m.in. za wyjątkowy wkład w rozwój izraelskiego państwa. Przyznanie jej Trumpowi oznacza złamanie reguły, że nagroda ta przyznawana jest obywatelom Izraela. Po raz pierwszy też trafi ona w ręce prezydenta innego państwa.

Reklama Reklama

Beniamin Netanjahu: Łamiemy konwencję przyznając nagrodę Donaldowi Trumpowi, bo on sam złamał tyle konwencji

Netanjahu tłumaczył, że Izrael zdecydował się „złamać konwencję”, ponieważ Donald Trump sam „złamał tak wiele konwencji”. - W ciągu niemal 80 lat nigdy nie przyznaliśmy jej komuś, kto nie był Izraelczykiem – zwrócił uwagę izraelski premier, który zaznaczył jednocześnie, że Trump wniósł „ogromny wkład” na rzecz Izraela i narodu żydowskiego.

Premier Izraela wyraził też nadzieję, że Trump odwiedzi jego kraj, by osobiście odebrać nagrodę. Jak mówił mieszkańcy Izraela „doceniają to, co zrobił Trump, by pomóc Izraelowi w jego walce przeciwko terrorystom i tym, którzy zniszczyliby naszą cywilizację”.

Trump i jego administracja są autorami planu pokojowego, który w październiku przyjęły Izrael i Hamas, co doprowadziło do zawieszenia broni w trwającej od 7 października 2023 roku wojnie, rozpoczętej po niespodziewanym ataku Hamasu na Izrael. Na razie udało się zrealizować pierwszy etap planu pokojowego obejmujący wycofanie się znajdujących się w Strefie Gazy izraelskich wojsk za wskazaną linię oraz uwolnienie wszystkich żyjących zakładników przetrzymywanych przez Palestyńczyków od ataku z 7 października 2023 roku oraz stopniowe przekazywanie przez Hamas ciał zakładników, którzy zginęli w niewoli.