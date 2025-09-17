Na murach Zamku Windsor wyświetlono też kartkę urodzinową, którą Trump miał wysłać Epsteinowi ponad 20 lat temu. Została ona ujawniona przez kongresmenów Partii Demokratycznej 8 września, a wcześniej opisana przez „Wall Street Journal”. Biały Dom nie potwierdził jej autentyczności.

Zdjęcie przedstawiające Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina na murach Zamku Windsor Foto: REUTERS

Ujawnienie kartki urodzinowej ponownie przyciągnęło uwagę opinii publicznej do domniemanych związków między Trumpem a Epsteinem. Epstein, amerykański finansista, w 2005 roku stał się obiektem śledztwa policji ws. wykorzystywania seksualnego nieletnich (miało ich być ponad 30). W 2008 roku przyznał się do winy i został skazany na 18 miesięcy więzienia za stręczycielstwo nieletnich. Większość wyroku odbył poza murami więzienia, uczestnicząc w programie pracy na wolności.

Kartka urodzinowa ujawniona przez kongresmenów Partii Demokratycznej Foto: REUTERS

W lipcu 2019 roku Epstein usłyszał kolejne zarzuty. Według śledczych miał sprowadzać do swoich nieruchomości nieletnie dziewczyny, którym płacił za seks oraz stręczyć nieletnie innym milionerom, którzy wykorzystywali je seksualnie. Epsteinowi groziło nawet 45 lat więzienia, ale jego proces nigdy się nie rozpoczął , ponieważ miesiąc po zatrzymaniu został znaleziony martwy w celi. Lekarz sądowy stwierdził, że przyczyną śmierci było samobójstwo (Epstein miał się powiesić). Za udział w rekrutacji nieletnich do celów seksualnych na 20 lat więzienia skazana została współpracownica i partnerka Epsteina, Ghislaine Maxwell.

O czym może świadczyć kartka urodzinowa Donalda Trumpa dla Jeffreya Epsteina? Trump mówi, że jej nie napisał i pozywa

Trump znał się z Epsteinem, ale ich drogi rozeszły się w pierwszej dekadzie XXI wieku, na wiele lat przed samobójczą śmiercią finansisty. Obecnie jednak prezydent USA mierzy się z krytyką, w tym krytyką ze strony części swojego elektoratu w związku z zarzutami, że prokuratura nie ujawnia wszystkich dokumentów związanych ze sprawą. W lutym CNN informowała, że prokurator generalny Pam Bondi, po dokonaniu audytu dokumentów Departamentu Sprawiedliwości związanych ze sprawą Epsteina poinformowała Trumpa, że jego nazwisko pojawia się w aktach.