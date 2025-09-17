Aktualizacja: 17.09.2025 06:23 Publikacja: 17.09.2025 05:46
Zdjęcie przedstawiajace Jeffreya Epsteina i Donalda Trumpa na murach Zamku Windsor
Foto: REUTERS/Phil Noble
Trump przybył do Wielkiej Brytanii we wtorek, późnym wieczorem. W środę ma być powitany na Zamku Windsor przez króla Karola III.
We wtorek, w pobliżu Zamku Windsor zebrali się przeciwnicy wizyty Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii, którzy rozwinęli wielki baner, przedstawiający zdjęcie Trumpa i Epsteina. Następnie protestujący zaczęli wyświetlać zdjęcia Trumpa z Epsteinem na murach jednej z wież zamku.
Policja poinformowała o zatrzymaniu czterech osób podejrzanych o „złośliwe przekazywanie informacji” (ang. malicious communications) poprzez „wykonaną bez zgody projekcję” zdjęć na murach Zamku Windsor, którą zatrzymani określili mianem „publicznego występu”. Wszystkie zatrzymane osoby pozostają w areszcie.
Na murach Zamku Windsor wyświetlono też kartkę urodzinową, którą Trump miał wysłać Epsteinowi ponad 20 lat temu. Została ona ujawniona przez kongresmenów Partii Demokratycznej 8 września, a wcześniej opisana przez „Wall Street Journal”. Biały Dom nie potwierdził jej autentyczności.
Zdjęcie przedstawiające Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina na murach Zamku Windsor
Foto: REUTERS
Ujawnienie kartki urodzinowej ponownie przyciągnęło uwagę opinii publicznej do domniemanych związków między Trumpem a Epsteinem. Epstein, amerykański finansista, w 2005 roku stał się obiektem śledztwa policji ws. wykorzystywania seksualnego nieletnich (miało ich być ponad 30). W 2008 roku przyznał się do winy i został skazany na 18 miesięcy więzienia za stręczycielstwo nieletnich. Większość wyroku odbył poza murami więzienia, uczestnicząc w programie pracy na wolności.
Kartka urodzinowa ujawniona przez kongresmenów Partii Demokratycznej
Foto: REUTERS
W lipcu 2019 roku Epstein usłyszał kolejne zarzuty. Według śledczych miał sprowadzać do swoich nieruchomości nieletnie dziewczyny, którym płacił za seks oraz stręczyć nieletnie innym milionerom, którzy wykorzystywali je seksualnie. Epsteinowi groziło nawet 45 lat więzienia, ale jego proces nigdy się nie rozpoczął , ponieważ miesiąc po zatrzymaniu został znaleziony martwy w celi. Lekarz sądowy stwierdził, że przyczyną śmierci było samobójstwo (Epstein miał się powiesić). Za udział w rekrutacji nieletnich do celów seksualnych na 20 lat więzienia skazana została współpracownica i partnerka Epsteina, Ghislaine Maxwell.
Trump znał się z Epsteinem, ale ich drogi rozeszły się w pierwszej dekadzie XXI wieku, na wiele lat przed samobójczą śmiercią finansisty. Obecnie jednak prezydent USA mierzy się z krytyką, w tym krytyką ze strony części swojego elektoratu w związku z zarzutami, że prokuratura nie ujawnia wszystkich dokumentów związanych ze sprawą. W lutym CNN informowała, że prokurator generalny Pam Bondi, po dokonaniu audytu dokumentów Departamentu Sprawiedliwości związanych ze sprawą Epsteina poinformowała Trumpa, że jego nazwisko pojawia się w aktach.
W ubiegłym tygodniu premier Keir Starmer odwołał ambasadora Wielkiej Brytanii w USA, Petera Mandelsona, po tym jak ujawnione zostały dokumenty związane ze sprawą Epsteina, w tym list od Mandelsona do finansisty, w którym były już ambasador Wielkiej Brytanii w USA nazywa przestępcę seksualnego „najlepszym kumplem”.
Kartka urodzinowa, którą ujawnili 8 września kongresmeni Partii Demokratycznej, zawiera rysunek, przedstawiający kontur nagiej kobiety, w który wpisany jest dialog między Trumpem a Epsteinem. Jego treść jest aluzyjna i niejednoznaczna, ale może być odczytywana jako potwierdzenie, że Trump co najmniej wiedział o nielegalnych działaniach finansisty. Na kartce zapisano dialog między Trumpem a Epsteinem, w którym czytamy m.in. że Trump pisze do finansisty, iż „łączą ich pewne rzeczy” oraz że „Enigmy nigdy się nie starzeją”. Kartka zaczyna się od słów „w życiu musi chodzić o coś więcej, niż posiadanie wszystkiego”, po czym padają słowa Trumpa: „Tak, chodzi, ale nie powiem ci, co to jest” oraz odpowiedź Epsteina: „Ani ja, choć też wiem, co to jest”.
„Kumpel to wspaniała rzecz. Wszystkiego najlepszego – i niech każdy dzień będzie nową wspaniałą tajemnicą” – pisze na koniec Trump, a pod tymi słowami widnieje podpis Trumpa, który – według „Wall Street Journal”, który jako pierwszy opisał kartkę – ma imitować włosy łonowe narysowanej kobiety.
Trump zaprzeczył, jakoby to on był autorem kartki (ma pochodzić z 2003 roku i miała zostać napisana z okazji 50. urodzin Epsteina). W związku z publikacją „Wall Street Journal” w tej sprawie prezydent USA pozwał wydawcę dziennika i jego właściciela Ruperta Murdocha domagając się 10 mld dolarów odszkodowania. Trump złożył też pozew przeciwko „New York Timesowi” (domaga się w nim 15 mld dolarów odszkodowania) za publikację na ten sam temat.
Znajomym Epsteina był m.in. młodszy brat króla Karola III, książę Andrzej, który utrzymywał kontakty z finansistą nawet po skazaniu go za przestępstwa seksualne w 2008 roku. Andrzej spotykał się z Epsteinem m.in. na Zamku Windsor i zapraszał finansistę wraz z Ghislaine Maxwell do królewskiej rezydencji Balmoral w Szkocji. W związku ze skandalem dotyczącym jego związków z Epsteinem w 2019 roku książę Andrzej wycofał się z życia publicznego.
