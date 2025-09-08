„Nie wiem, nie interesuje mnie to”. Politycy Partii Republikańskiej unikają tematu akt Jeffreya Epsteina

Nie jest też tajemnicą, że przez ponad 10 lat do początku lat 2000, bliską znajomość z Epsteinem utrzymywał również Donald Trump, co przypuszczalnie może tłumaczyć, dlaczego dąży do zamknięcia tej sprawy, choć nigdy nie postawiono mu żadnych zarzutów.

Z powodu zamieszania wokół akt Epsteina i nacisków ze strony ustawodawców, by je upublicznić, Kongres na początku sierpnia został przedwcześnie wysłany na wakacyjną przerwę, w nadziei, że afera ucichnie. W ostatnich kilku tygodniach rzeczywiście media konserwatywne przestały mówić o aktach Epsteina, a część zwolenników ruchu MAGA (Uczyńmy Amerykę znowu wielką) zarzuciła walkę o ich odtajnienie, bo przekonały ich argumenty Białego Domu, że demokraci wykorzystują ten skandal, by zaszkodzić Trumpowi i podzielić republikanów.

Ustawodawcy republikańscy uciekają od tematu. – Nie wiem, nie interesuje mnie to – ucinają pytania dziennikarzy. Jest to efekt argumentacji ze strony przewodniczącego Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, który obiecuje, że komisja nadzorcza dostarczy więcej informacji w tej sprawie. A przede wszystkim nacisków z Białego Domu, który dążąc do stłumienia dyskusji o Epsteinie, oznajmił, że za „wrogie działanie” będzie uznane przyłączenie się republikańskich ustawodawców do petycji republikańskiego kongresmena Thomasa Massiego i demokraty Ro Khanny. Wzywają oni do głosowania w Kongresie nad wnioskiem o odtajnienie dokumentów będących w posiadaniu Departamentu Sprawiedliwości.

– Chcą, żeby ludzie mówili o czymś, co w ogóle nie ma znaczenia w obliczu sukcesu, jaki odnieśliśmy jako naród, odkąd objąłem urząd – powiedział prezydent w środę zapytany o trwającą przed Kapitolem konferencję prasową z udziałem ofiar Epsteina. Stąd z 10 ustawodawców republikańskich, którzy pod koniec gotowi byli podpisać się pod petycją, teraz zostało tylko czworo. Aby przeforsować wniosek, potrzeba większości w Izbie Reprezentantów, do której brakuje jeszcze trzech głosów.