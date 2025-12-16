Rzeczpospolita
Donald Trump pozywa BBC. Domaga się nawet 10 mld dolarów odszkodowania

Prezydent USA Donald Trump złożył pozew przeciwko brytyjskiemu nadawcy publicznemu BBC, oskarżając go o zniesławienie w związku z emisją zmontowanych fragmentów jego przemówienia z 6 stycznia 2021 r. Trump twierdzi, że materiał sugerował, iż bezpośrednio wzywał zwolenników do szturmu na Kapitol. W pozwie domaga się łącznie do 10 mld dolarów odszkodowania.

Pozew został wniesiony do federalnego sądu w Miami i otwiera międzynarodowy front w długotrwałym sporze Trumpa z mediami, które, jego zdaniem, przedstawiają go w sposób nieprawdziwy lub stronniczy.

Szturm na Kapitol i zarzut manipulacji nagraniem Trumpa

Spór dotyczy fragmentów przemówienia Trumpa wygłoszonego 6 stycznia 2021 r., w dniu ataku na Kapitol. Według pozwu BBC zestawiła ze sobą urywki wypowiedzi, w tym wezwanie do „marszu na Kapitol” oraz słowa „walczcie jak diabli”, pomijając fragment, w którym Trump apelował o pokojowy protest.

Zdaniem prezydenta USA taki montaż stworzył fałszywe wrażenie, że wprost nawoływał on do przemocy.

W pozwie Trump zarzuca BBC nie tylko zniesławienie, lecz także naruszenie prawa stanu Floryda dotyczącego zakazu nieuczciwych i wprowadzających w błąd praktyk rynkowych. Domaga się 5 mld dolarów odszkodowania za każdy z dwóch zarzutów.

BBC wcześniej przeprosiła Trumpa, przyznała się do „błędu w ocenie” i uznała, że montaż mógł wprowadzać widzów w błąd. Jednocześnie nadawca podkreślał, że nie widzi podstaw prawnych do pozwu.

Sprawa wywołała jeden z największych kryzysów w 103-letniej historii BBC. Kontrowersyjny materiał został wyemitowany w programie dokumentalnym „Panorama” tuż przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 r. Skandal doprowadził do rezygnacji dwóch najwyższych rangą menedżerów nadawcy.

BBC zapowiedziała, że dokument nie będzie ponownie emitowany na żadnej z jej platform.

Finansowanie BBC i polityczne konsekwencje pozwu

BBC jest finansowana z obowiązkowej opłaty licencyjnej płaconej przez brytyjskich widzów. Jak podkreślają prawnicy w Wielkiej Brytanii, ewentualna wypłata odszkodowania Trumpowi mogłaby stać się poważnym problemem politycznym.

Zespół prawny Trumpa oskarża BBC o „długotrwały wzorzec wprowadzania odbiorców w błąd” w relacjonowaniu działań prezydenta USA, motywowany „lewicową agendą polityczną”.

Dokument „Panorama” nie był emitowany w Stanach Zjednoczonych. Trump zdecydował się jednak na pozew w USA, ponieważ w Wielkiej Brytanii sprawy o zniesławienie muszą być wnoszone w ciągu roku od publikacji, a ten termin już minął.

Aby wygrać proces w USA, Trump będzie musiał wykazać nie tylko, że materiał był fałszywy i zniesławiający, ale również że BBC działała świadomie lub z rażącą lekkomyślnością – co wynika z konstytucyjnej ochrony wolności słowa i prasy.

Media kontra Trump

BBC nie jest jedynym medium, z którym Trump toczy spór prawny. Po jego zwycięstwie wyborczym w listopadzie 2024 r. ugody zawarły m.in. CBS i ABC. Pozwy zostały również wniesione przeciwko „New York Times”, „Wall Street Journal” oraz jednej z gazet w stanie Iowa – wszystkie redakcje zaprzeczają zarzutom.

Źródło: rp.pl

