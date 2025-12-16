Pozew został wniesiony do federalnego sądu w Miami i otwiera międzynarodowy front w długotrwałym sporze Trumpa z mediami, które, jego zdaniem, przedstawiają go w sposób nieprawdziwy lub stronniczy.

Szturm na Kapitol i zarzut manipulacji nagraniem Trumpa

Spór dotyczy fragmentów przemówienia Trumpa wygłoszonego 6 stycznia 2021 r., w dniu ataku na Kapitol. Według pozwu BBC zestawiła ze sobą urywki wypowiedzi, w tym wezwanie do „marszu na Kapitol” oraz słowa „walczcie jak diabli”, pomijając fragment, w którym Trump apelował o pokojowy protest.

Zdaniem prezydenta USA taki montaż stworzył fałszywe wrażenie, że wprost nawoływał on do przemocy.

W pozwie Trump zarzuca BBC nie tylko zniesławienie, lecz także naruszenie prawa stanu Floryda dotyczącego zakazu nieuczciwych i wprowadzających w błąd praktyk rynkowych. Domaga się 5 mld dolarów odszkodowania za każdy z dwóch zarzutów.