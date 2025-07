Trump domaga się od „Wall Street Journal” 10 miliardów dolarów odszkodowania. W tle sprawa Jeffreya Epsteina

Pozew złożony w federalnym sądzie w Miami dotyczy Ruperta Murdocha, spółki Dow Jones i News Corp i jej dyrektora generalnego Roberta Thomsona oraz dwóch reporterów Wall Street Journal, autorów tekstu. Pełnomocnik prezydenta oskarżył spółkę „WSJ” o „rażące uchybienia w zakresie etyki dziennikarskiej i standardów rzetelnego relacjonowania”. Skutkiem miały być -zdaniem pełnomocnika - „ogromne” szkody finansowe i uszczerbek na reputacji.

Autorami artykułu w „WSJ” są reporterzy Khadeeja Safdar i Joe Palazzolo. W odpowiedzi na pozew rzecznik Dow Jones, spółki macierzystej nowojorskiego dziennika, oświadczył, że wydawca „ma pełne zaufanie do rzetelności i dokładności doniesień i będzie stanowczo bronić się przed wszelkimi oskarżeniami”.

Telewizja CNN ocenia pozew jako „nadzwyczajną eskalację” trwającej kampanii prawnej prezydenta przeciwko mediom, które uważa za przeciwników.

18 lipca Donald Trump oświadczył na platformie Truth Social, że „»Wall Street Journal« wydrukował FAŁSZYWY list, rzekomo do Epsteina”. „To nie moje słowa, nie tak mówię. Poza tym nie rysuję. Powiedziałem Rupertowi Murdochowi, że to oszustwo i że nie powinien publikować tej fałszywej historii. Ale to zrobił, a teraz pozwę go do sądu i jego trzeciorzędną gazetę. Dziękuję za uwagę!” - dodał prezydent USA.