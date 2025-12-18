Rzeczpospolita
Wydarzenia
Trump grozi Wenezueli. Maduro mówi o prawdziwych celach prezydenta USA

Prezydent Wenezueli Nicolás Maduro oświadczył, że wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa na temat „kradzieży” przez Wenezuelę amerykańskiej ropy, ziemi i innych aktywów ujawniają prawdziwe motywy Waszyngtonu wobec jego kraju.

Publikacja: 18.12.2025 13:13

Nicolás Maduro i Donald Trump

Nicolas Maduro i Donald Trump

Nicolás Maduro i Donald Trump

Foto: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria, Jonathan Ernst

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są rzeczywiste cele USA wobec Wenezueli według Nicolasa Maduro?
  • Jakie były reakcje Wenezueli na wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczące zasobów naturalnych?
  • W jaki sposób Wenezuela zareagowała na militarne groźby ze strony Stanów Zjednoczonych?
  • Jakie zadania ma Organizacja Narodów Zjednoczonych w kontekście eskalacji napięć między USA a Wenezuelą?

We wtorek Trump napisał w serwisie Truth Social, że amerykańska koncentracja wojskowa wokół Wenezueli będzie się nasilać, dopóki kraj ten nie „zwróci USA ropy, ziemi i innych aktywów, które wcześniej ukradł”.

Zdaniem Maduro słowa Trumpa dowodzą, że rzeczywistym celem Stanów Zjednoczonych jest zmiana reżimu w Caracas oraz przejęcie kontroli nad terytorium i zasobami naturalnymi Wenezueli. Wcześniej USA przedstawiały koncentrację swoich sił morskich w regionie jako działania wymierzone w handel narkotykami.

– To po prostu wojownicze i kolonialistyczne roszczenia. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, a teraz wszyscy widzą prawdę. Prawda została ujawniona – powiedział Maduro podczas wystąpienia w Caracas.

Donald Trump grozi Wenezueli

Prezydent Wenezueli podkreślił, że – jego zdaniem – celem USA jest narzucenie marionetkowego rządu. – Celem w Wenezueli jest zmiana reżimu, aby narzucić rząd kukiełkowy, który nie przetrwałby nawet 47 godzin i który oddałby konstytucję, suwerenność i całe bogactwo kraju, zamieniając Wenezuelę w kolonię. To się po prostu nie wydarzy – stwierdził.

W środę Trump powiedział dziennikarzom, że Wenezuela nielegalnie odebrała Stanom Zjednoczonym „prawa energetyczne”. – Odzyskamy ziemię, prawa do ropy, wszystko, co mieliśmy. Zabrali to, bo mieliśmy prezydenta, który być może nie patrzył uważnie. Wyrzucili nasze firmy, a my chcemy to odzyskać – oświadczył.

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump ogłasza blokadę morską Wenezueli. Dotyczy tankowców

Wenezuela znacjonalizowała sektor naftowy w latach 70. XX wieku. Wcześniej amerykańskie firmy miały znacznie większy udział w eksploatacji tamtejszych złóż. Trump wielokrotnie ostrzegał, że USA mogą wkrótce przeprowadzić uderzenia militarne przeciwko Wenezueli, a także stwierdził, że każde państwo zajmujące się przemytem narkotyków do USA jest „narażone na atak”, sugerując, że może to dotyczyć również Kolumbii.

Apel Maduro do Kolumbii

Podczas środowego wystąpienia Maduro wezwał Kolumbię do zjednoczenia się z Wenezuelą w obronie suwerenności obu państw. – Zwracam się do zwykłych ludzi Kolumbii, do ruchów społecznych, sił politycznych i do kolumbijskiego wojska, które dobrze znam. Wzywam do doskonałej jedności z Wenezuelą, aby nikt nie odważył się naruszyć suwerenności naszych krajów – powiedział.

Maduro potępił także wypowiedzi Trumpa w rozmowie telefonicznej z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem – poinformował rząd Wenezueli.

„Prezydent Maduro podkreślił, że takie wypowiedzi muszą zostać jednoznacznie odrzucone przez Organizację Narodów Zjednoczonych, ponieważ stanowią bezpośrednie zagrożenie dla suwerenności, prawa międzynarodowego i pokoju” – przekazano w komunikacie.

Czytaj więcej

Jak skończy się narastający konflikt między prezydentami Wenezueli i Stanów Zjednoczonych, Nicolásem
Polityka
Dlaczego Trump chce obalić Maduro? Ekspert wskazuje na mieszankę dwóch spraw

Biuro Guterresa potwierdziło rozmowę, zaznaczając, że sekretarz generalny ponownie podkreślił konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych oraz deeskalacji napięć w celu zachowania stabilności regionalnej. Wcześniej rzecznik ONZ Farhan Haq zaznaczył, że Guterres koncentruje się na uniknięciu dalszej eskalacji między USA a Wenezuelą.

Wymiana ostrych wypowiedzi nastąpiła dzień po tym, jak Trump zapowiedział wprowadzenie blokady wszystkich objętych sankcjami tankowców z ropą przepływających przez Wenezuelę. Zapytany, czy taka blokada naruszałaby prawo międzynarodowe, rzecznik ONZ odpowiedział, że sprawa jest analizowana, podkreślając jednocześnie obowiązek przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Wenezuela Osoby Nicolás Maduro Donald Trump
