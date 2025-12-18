Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są rzeczywiste cele USA wobec Wenezueli według Nicolasa Maduro?

Jakie były reakcje Wenezueli na wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczące zasobów naturalnych?

W jaki sposób Wenezuela zareagowała na militarne groźby ze strony Stanów Zjednoczonych?

Jakie zadania ma Organizacja Narodów Zjednoczonych w kontekście eskalacji napięć między USA a Wenezuelą?

We wtorek Trump napisał w serwisie Truth Social, że amerykańska koncentracja wojskowa wokół Wenezueli będzie się nasilać, dopóki kraj ten nie „zwróci USA ropy, ziemi i innych aktywów, które wcześniej ukradł”.

Reklama Reklama

Zdaniem Maduro słowa Trumpa dowodzą, że rzeczywistym celem Stanów Zjednoczonych jest zmiana reżimu w Caracas oraz przejęcie kontroli nad terytorium i zasobami naturalnymi Wenezueli. Wcześniej USA przedstawiały koncentrację swoich sił morskich w regionie jako działania wymierzone w handel narkotykami.

– To po prostu wojownicze i kolonialistyczne roszczenia. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, a teraz wszyscy widzą prawdę. Prawda została ujawniona – powiedział Maduro podczas wystąpienia w Caracas.

Donald Trump grozi Wenezueli

Prezydent Wenezueli podkreślił, że – jego zdaniem – celem USA jest narzucenie marionetkowego rządu. – Celem w Wenezueli jest zmiana reżimu, aby narzucić rząd kukiełkowy, który nie przetrwałby nawet 47 godzin i który oddałby konstytucję, suwerenność i całe bogactwo kraju, zamieniając Wenezuelę w kolonię. To się po prostu nie wydarzy – stwierdził.