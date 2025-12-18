Aktualizacja: 18.12.2025 13:36 Publikacja: 18.12.2025 13:13
We wtorek Trump napisał w serwisie Truth Social, że amerykańska koncentracja wojskowa wokół Wenezueli będzie się nasilać, dopóki kraj ten nie „zwróci USA ropy, ziemi i innych aktywów, które wcześniej ukradł”.
Zdaniem Maduro słowa Trumpa dowodzą, że rzeczywistym celem Stanów Zjednoczonych jest zmiana reżimu w Caracas oraz przejęcie kontroli nad terytorium i zasobami naturalnymi Wenezueli. Wcześniej USA przedstawiały koncentrację swoich sił morskich w regionie jako działania wymierzone w handel narkotykami.
– To po prostu wojownicze i kolonialistyczne roszczenia. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, a teraz wszyscy widzą prawdę. Prawda została ujawniona – powiedział Maduro podczas wystąpienia w Caracas.
Prezydent Wenezueli podkreślił, że – jego zdaniem – celem USA jest narzucenie marionetkowego rządu. – Celem w Wenezueli jest zmiana reżimu, aby narzucić rząd kukiełkowy, który nie przetrwałby nawet 47 godzin i który oddałby konstytucję, suwerenność i całe bogactwo kraju, zamieniając Wenezuelę w kolonię. To się po prostu nie wydarzy – stwierdził.
W środę Trump powiedział dziennikarzom, że Wenezuela nielegalnie odebrała Stanom Zjednoczonym „prawa energetyczne”. – Odzyskamy ziemię, prawa do ropy, wszystko, co mieliśmy. Zabrali to, bo mieliśmy prezydenta, który być może nie patrzył uważnie. Wyrzucili nasze firmy, a my chcemy to odzyskać – oświadczył.
Wenezuela znacjonalizowała sektor naftowy w latach 70. XX wieku. Wcześniej amerykańskie firmy miały znacznie większy udział w eksploatacji tamtejszych złóż. Trump wielokrotnie ostrzegał, że USA mogą wkrótce przeprowadzić uderzenia militarne przeciwko Wenezueli, a także stwierdził, że każde państwo zajmujące się przemytem narkotyków do USA jest „narażone na atak”, sugerując, że może to dotyczyć również Kolumbii.
Podczas środowego wystąpienia Maduro wezwał Kolumbię do zjednoczenia się z Wenezuelą w obronie suwerenności obu państw. – Zwracam się do zwykłych ludzi Kolumbii, do ruchów społecznych, sił politycznych i do kolumbijskiego wojska, które dobrze znam. Wzywam do doskonałej jedności z Wenezuelą, aby nikt nie odważył się naruszyć suwerenności naszych krajów – powiedział.
Maduro potępił także wypowiedzi Trumpa w rozmowie telefonicznej z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem – poinformował rząd Wenezueli.
„Prezydent Maduro podkreślił, że takie wypowiedzi muszą zostać jednoznacznie odrzucone przez Organizację Narodów Zjednoczonych, ponieważ stanowią bezpośrednie zagrożenie dla suwerenności, prawa międzynarodowego i pokoju” – przekazano w komunikacie.
Biuro Guterresa potwierdziło rozmowę, zaznaczając, że sekretarz generalny ponownie podkreślił konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych oraz deeskalacji napięć w celu zachowania stabilności regionalnej. Wcześniej rzecznik ONZ Farhan Haq zaznaczył, że Guterres koncentruje się na uniknięciu dalszej eskalacji między USA a Wenezuelą.
Wymiana ostrych wypowiedzi nastąpiła dzień po tym, jak Trump zapowiedział wprowadzenie blokady wszystkich objętych sankcjami tankowców z ropą przepływających przez Wenezuelę. Zapytany, czy taka blokada naruszałaby prawo międzynarodowe, rzecznik ONZ odpowiedział, że sprawa jest analizowana, podkreślając jednocześnie obowiązek przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych.
