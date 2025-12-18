Reklama
Bank Anglii obniżył stopy procentowe. Inflacja hamuje

Komitet Polityki Pieniężnej Banku Anglii obniżył główną stopę z 4 proc. do 3,75 proc. To już szóste cięcie od sierpnia 2024 roku.

Publikacja: 18.12.2025 14:07

Foto: Jason Alden/Bloomberg

Hubert Kozieł

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w stopach procentowych wprowadził Bank Anglii?
  • Jakie były powody i oczekiwania wobec decyzji o obniżce stóp procentowych?
  • Jaka była reakcja rządu i społeczeństwa na ostatnią decyzję Banku Anglii?
  • Jakie mogą być długoterminowe konsekwencje tej decyzji dla gospodarki brytyjskiej?

Decyzja Banku Anglii o obcięciu głównej stopy procentowej o 25 pb. była powszechnie spodziewana przez analityków, ale nie była jednomyślna. Za takim cięciem głosowało pięciu członków Komitetu Polityki Pieniężnej, w tym Andrew Bailey, prezes Banku Anglii. Czworo członków opowiedziało się natomiast za pozostawieniem głównej stopy na dotychczasowym poziomie.

Obniżka stóp została dobrze przyjęta przez rząd. "Dzisiejsza obniżka stóp procentowych jest szóstą od czasu wyborów, najszybszym tempem obniżek od 17 lat i dobrą wiadomością dla rodzin posiadających kredyty hipoteczne oraz firm mających pożyczki. Przed nami jeszcze dużo do zrobienia w kwestii kosztów życia, dlatego obniżamy rachunki za energię o 150 funtów i zamrażamy taryfy kolejowe" – zatweetowała Rachel Reeves, brytyjska kanclerz skarbu.

Czy Bank Anglii będzie dalej obniżał stopy procentowe?

Argumentem za czwartkową obniżką stóp było m.in. to, że inflacja w Wielkiej Brytanii hamuje. Zeszła ona z 3,6 proc. w październiku do 3,2 proc. w listopadzie i stała się najniższa od ośmiu miesięcy.

"Stopień dalszego luzowania polityki pieniężnej będzie zależał od ewolucji perspektyw inflacji. Restrykcyjność polityki zmniejszyła się, ponieważ stopa Bank Rate została obniżona o 150 punktów bazowych od sierpnia 2024 r. Na podstawie obecnych dowodów główna stopa prawdopodobnie będzie kontynuować stopniową ścieżkę w dół. Jednak decyzje dotyczące dalszego luzowania polityki będą coraz bardziej wyrównane i trudniejsze do podjęcia" – mówi komunikat Banku Anglii.

– Słabe dane mogłyby dać Bankowi Anglii przestrzeń do obniżenia stóp procentowych w większym stopniu, niż obecnie oczekują tego rynki w przyszłym roku. Rynek pracy nadal wykazuje oznaki pogorszenia, a my spodziewamy się, że inflacja pozostanie dobrze zachowana przez cały 2026 r. Jeśli dowody będą nadal się gromadzić, potwierdzając te trendy, Komitet Polityki Pieniężnej może przyjąć bardziej gołębie stanowisko – uważa Simon Dangoor, zastępca dyrektora ds. inwestycji (CIO) w obszarze dochodu stałego oraz szef strategii makro w dochodzie stałym w Goldman Sachs Asset Management.

– W 2026 r. prawdopodobnie nastąpią kolejne obniżki stóp. Dużo będzie jednak zależało od wyprzedzających wskaźników presji cenowej – w tym oczekiwań firm co do inflacji konsumenckiej, a także od ewolucji sytuacji na rynku pracy. Utrzymująca się słabość po stronie ilościowej rynku pracy mogłaby wywołać bardziej gołębią funkcję reakcji w 2026 r. – twierdzi Sanjay Raja, główny brytyjski ekonomista Deutsche Banku.

