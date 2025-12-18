Bank Anglii obniżył stopy procentowe. Inflacja hamuje

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w stopach procentowych wprowadził Bank Anglii?

Jakie były powody i oczekiwania wobec decyzji o obniżce stóp procentowych?

Jaka była reakcja rządu i społeczeństwa na ostatnią decyzję Banku Anglii?

Jakie mogą być długoterminowe konsekwencje tej decyzji dla gospodarki brytyjskiej?

Decyzja Banku Anglii o obcięciu głównej stopy procentowej o 25 pb. była powszechnie spodziewana przez analityków, ale nie była jednomyślna. Za takim cięciem głosowało pięciu członków Komitetu Polityki Pieniężnej, w tym Andrew Bailey, prezes Banku Anglii. Czworo członków opowiedziało się natomiast za pozostawieniem głównej stopy na dotychczasowym poziomie.

Obniżka stóp została dobrze przyjęta przez rząd. "Dzisiejsza obniżka stóp procentowych jest szóstą od czasu wyborów, najszybszym tempem obniżek od 17 lat i dobrą wiadomością dla rodzin posiadających kredyty hipoteczne oraz firm mających pożyczki. Przed nami jeszcze dużo do zrobienia w kwestii kosztów życia, dlatego obniżamy rachunki za energię o 150 funtów i zamrażamy taryfy kolejowe" – zatweetowała Rachel Reeves, brytyjska kanclerz skarbu.

Czy Bank Anglii będzie dalej obniżał stopy procentowe?

Argumentem za czwartkową obniżką stóp było m.in. to, że inflacja w Wielkiej Brytanii hamuje. Zeszła ona z 3,6 proc. w październiku do 3,2 proc. w listopadzie i stała się najniższa od ośmiu miesięcy.