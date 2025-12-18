Bank Anglii obniżył stopy procentowe. Inflacja hamuje

Aktualizacja: 18.12.2025 20:51 Publikacja: 18.12.2025 14:07
Foto: Jason Alden/Bloomberg
Decyzja Banku Anglii o obcięciu głównej stopy procentowej o 25 pb. była powszechnie spodziewana przez analityków, ale nie była jednomyślna. Za takim cięciem głosowało pięciu członków Komitetu Polityki Pieniężnej, w tym Andrew Bailey, prezes Banku Anglii. Czworo członków opowiedziało się natomiast za pozostawieniem głównej stopy na dotychczasowym poziomie.
Czytaj więcej
Brytyjska gospodarka niespodziewanie skurczyła się o 0,1 proc. w ciągu trzech miesięcy do paździe...
Obniżka stóp została dobrze przyjęta przez rząd. "Dzisiejsza obniżka stóp procentowych jest szóstą od czasu wyborów, najszybszym tempem obniżek od 17 lat i dobrą wiadomością dla rodzin posiadających kredyty hipoteczne oraz firm mających pożyczki. Przed nami jeszcze dużo do zrobienia w kwestii kosztów życia, dlatego obniżamy rachunki za energię o 150 funtów i zamrażamy taryfy kolejowe" – zatweetowała Rachel Reeves, brytyjska kanclerz skarbu.
Argumentem za czwartkową obniżką stóp było m.in. to, że inflacja w Wielkiej Brytanii hamuje. Zeszła ona z 3,6 proc. w październiku do 3,2 proc. w listopadzie i stała się najniższa od ośmiu miesięcy.
"Stopień dalszego luzowania polityki pieniężnej będzie zależał od ewolucji perspektyw inflacji. Restrykcyjność polityki zmniejszyła się, ponieważ stopa Bank Rate została obniżona o 150 punktów bazowych od sierpnia 2024 r. Na podstawie obecnych dowodów główna stopa prawdopodobnie będzie kontynuować stopniową ścieżkę w dół. Jednak decyzje dotyczące dalszego luzowania polityki będą coraz bardziej wyrównane i trudniejsze do podjęcia" – mówi komunikat Banku Anglii.
Czytaj więcej
PKB Wielkiej Brytanii wzrósł w trzecim kwartale tylko o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednimi trze...
– Słabe dane mogłyby dać Bankowi Anglii przestrzeń do obniżenia stóp procentowych w większym stopniu, niż obecnie oczekują tego rynki w przyszłym roku. Rynek pracy nadal wykazuje oznaki pogorszenia, a my spodziewamy się, że inflacja pozostanie dobrze zachowana przez cały 2026 r. Jeśli dowody będą nadal się gromadzić, potwierdzając te trendy, Komitet Polityki Pieniężnej może przyjąć bardziej gołębie stanowisko – uważa Simon Dangoor, zastępca dyrektora ds. inwestycji (CIO) w obszarze dochodu stałego oraz szef strategii makro w dochodzie stałym w Goldman Sachs Asset Management.
– W 2026 r. prawdopodobnie nastąpią kolejne obniżki stóp. Dużo będzie jednak zależało od wyprzedzających wskaźników presji cenowej – w tym oczekiwań firm co do inflacji konsumenckiej, a także od ewolucji sytuacji na rynku pracy. Utrzymująca się słabość po stronie ilościowej rynku pracy mogłaby wywołać bardziej gołębią funkcję reakcji w 2026 r. – twierdzi Sanjay Raja, główny brytyjski ekonomista Deutsche Banku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Europejski Bank Centralny utrzymał stopę depozytową na poziomie 2 proc., a refinansową na poziomie 2,15 proc. Je...
Rozczarowujące dane z gospodarki realnej za listopad podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Produkcja przemysłow...
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw urosło w listopadzie o 7,1 proc. r/r – podał w czwart...
Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że nastroje konsumenckie Polaków pozostają nie...
Inflacja bazowa w listopadzie wyniosła 2,7 proc. r/r – podał Narodowy Bank Polski (NBP).
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas