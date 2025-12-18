Aktualizacja: 18.12.2025 21:23 Publikacja: 18.12.2025 14:58
Senatorowie rozpatrują 7 petycji dotyczących zaostrzenia przepisów antyalkoholowych. Jakie propozycje zawierają?
Foto: Adobe Stock
W Sejmie i Senacie trwają prace nad propozycjami ograniczenia dostępności alkoholu. Do Senatu wpłynęło aż 7 petycji dotyczących zaostrzenia obecnie obowiązujących przepisów. Senatorowie przeanalizowali już pakiet zgłoszonych propozycji i wystąpili o opinię w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia.
Jak informuje portal Rynek Zdrowia, wśród zgłoszonych w petycjach propozycji znalazły się takie pomysły jak:
W Sejmie są już dwa poselskie projekty nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, autorstwa Lewicy i Polski 2050. Trwają także prace nad trzecim rządowym projektem. Każdy z nich zawiera zapisy dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. W projektach poselskich jest również mowa o całkowitym zakazie reklamy napojów alkoholowych. Proponowane zmiany obejmują również różne regulacje dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.
Czytaj więcej: Od zakazu reklamy po walkę z promocjami. 7 petycji zaostrzających przepisy antyalkoholowe
Notariusze zwalniają pracowników i zamykają kancelarie. Wysokość opłat za ich czynności nie zmieniła się od pona...
Kwestie związane z darowiznami oraz ich wpływem na podział majątku między spadkobierców i roszczenia o zachowek...
Prawnicy nie mają wątpliwości: pisarce Dorocie Masłowskiej nie przysługuje wyłączne prawo do posługiwania się sf...
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska złożyła zażalenie na decyzję prokuratury o umorzeniu śledzt...
Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał karę w wysokości ponad 350 tys. zł nałożoną na Bank Millennium za niezgł...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas