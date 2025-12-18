Reklama
Bez alkoholu na stacjach paliw? Trwają prace nad zaostrzeniem przepisów

Senat rozpatruje siedem petycji w sprawie zaostrzenia przepisów antyalkolowych - poinformował portal Rynek Zdrowia. Zawierają one wiele różnych propozycji zmian. W Sejmie procedowane są już dwa projekty nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a trzeci przygotowuje rząd.

Publikacja: 18.12.2025 14:58

Senatorowie rozpatrują 7 petycji dotyczących zaostrzenia przepisów antyalkoholowych. Jakie propozycje zawierają?

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

W Sejmie i Senacie trwają prace nad propozycjami ograniczenia dostępności alkoholu. Do Senatu wpłynęło aż 7 petycji dotyczących zaostrzenia obecnie obowiązujących przepisów. Senatorowie przeanalizowali już pakiet zgłoszonych propozycji i wystąpili o opinię w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia.

Liczne petycje w sprawie zaostrzenia przepisów antyalkoholowych. Jakie propozycje zgłoszono?

Jak informuje portal Rynek Zdrowia, wśród zgłoszonych w petycjach propozycji znalazły się takie pomysły jak:

  • wprowadzenie do ustawy o wychowaniu w trzeźwości ceny minimalnej za standardową porcję alkoholu, 
  • wydłużenie godzinowego zakazu prowadzenia reklamy piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze
  • wyeliminowania sprzedaży napojów alkoholowych ze stacji paliw oraz z imprez na stadionach i w obiektach sportowych.

W Sejmie są już dwa poselskie projekty nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, autorstwa Lewicy i Polski 2050. Trwają także prace nad trzecim rządowym projektem. Każdy z nich zawiera zapisy dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. W projektach poselskich jest również mowa o całkowitym zakazie reklamy napojów alkoholowych. Proponowane zmiany obejmują również różne regulacje dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

Czytaj więcej: Od zakazu reklamy po walkę z promocjami. 7 petycji zaostrzających przepisy antyalkoholowe

